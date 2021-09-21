كريم عجيب أقوى بديل طبيعي للبوتوكس يشد البشرة ويمحي آثار التجاعيد، نشارك اليوم معكم وصفة رائعة لشد تجاعيد البشرة العادية وهي خلطة كريم البصل البديل الطبيعي الأقوى للبوتوكس. إليكي سيدتي وصفة تحضير كريم البصل المضاد للشيخوخة والذي أقر بنتائجه الفعالة الكثير من أطباء التجميل، فهو يعمل على شد البشرة ومحاربة علامات الشيخوخة والترهلات الجلدية التي تجعل البشرة تظهر بشكل أكبر في السن، المكون الأساسي لهذه الخلطة هو البصل فهو يزيل علامات الشيخوخة من الجلد وذلك لأن البصل غني جداً بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التجاعيد.

كريم البصل أقوى بديل طبيعي للبوتوكس

ستحتاجين لتحضير هذا الكريم إلى حبة بصل واحدة بالاضافة إلى ملعقة صغيرة من نشا الذرة، ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي، ملعقة كبيرة من جل الصبار لترطيب البشرة ومنع التجاعيد. نأخذ حبة بصل ثم نقوم بتقشيرها لإزالة القشرة الخارجية، ثم نقوم ببشره بإستخدام مبشرة لنستخرج مبشور البصل، ثم نقوم بتصفية المبشور بإستخدام قطعة قماش أو شاش طبي أو مصفاة لاستخراج عصير البصل ونضعه في وعاء، ثم نضيف إليه النشا ونقوم بخلط المكونين معا جيداً حتى تمام التجانس.

نصب هذا الخليط في إناء قابل للطهي ونرفعه على الموقد مع الإستمرار في التقليب حتى نحصل على خليط كريمي، الآن قد حصلنا على كريم البصل. نأخذ بعد ذلك مقدار ملعقة كبيرة من هذا الكريم ونضعه في وعاء، ثم نقوم بإضافة العسل وجل الصبار ثم نمزج المكونات جيداً. يطبق الكريم على بشرة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة ويمكنك أيضاً وضعه تحت العينين ثم تدلك البشرة لمدة دقيقتين، ثم يترك الكريم على بشرتك لمدة 30 دقيقة ثم تغسل البشرة بالماء جيداً، نقوم بتخزين الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق.

شد البشرة وإزالة آثار التجاعيد

ويمكنك أيضاً تحضير وصفة أخرى مضادة للشيخوخة وترهل الجلد، وذلك باستخدام كمية كريم البصل المتبقي مع جل بذور الكتان، حيث يتم وضع ملعقة كبيرة من بذور الكتان في إناء قابل للطهي مع كوب صغير من الماء، ثم نضع الإناء على الموقد لمدة 15 دقيقة حتى نحصل على رغوة بيضاء وقوام جل، ثم نقوم بتصفية الخليط بإستخدام شاش طبي أو قطعة قماش لاستخراج هلام بذور الكتان.

نضيف هذا الجل إلى كريم البصل المتبقي ثم نخلط جيداً، مع إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وبضع قطرات من زيت فيتامين ه ثم نمزج المكونات جيداً، نقوم بتخزين الخليط في وعاء زجاجي. يطبق الكريم بعد تنظيف البشرة بالماء وتجفيفها، يوضع هذا المزيج الكريمي على بشرة الوجه والرقبة ثم نقوم بالتدليك لمدة دقيقتين، ويترك بعد ذلك لمدة نصف ساعة ثم تغسل البشرة وبعدها يتم ترطيبها، يطبق الكريم على البشرة كل ليلة قبل النوم ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع.