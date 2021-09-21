طريقة عمل بسكويت النوتيلا بثلاث مكونات فقط ومدة تسوية ١٠ دقائق

بسكويت النوتيلا ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز بمذاق خاص ومميز ومحبب للكبير والصغير علي حد سواء خاصة لعشاق شوكولاتة النوتيلا، كما أن مكوناته بسيطة للغاية، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره، كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة الأخري مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية بكل سهولة ومذاق أكثر من رائع وأيضا طريقة عمل بيتزا التوست سريعة التحضير بعيش التوست وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت النوتيلا.

مكونات بسكويت النوتيلا

سنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع من النوتيلا.

بيضة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت النوتيلا وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط شوكولاتة النوتيلا مع البيضة ونمزجهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كمية الدقيق للخليط ونعجن المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الدقيق ونعجن المكونات بشكل جيد حتي تتجانس ولكن ليس بشكل مبالغ فيه.

بعد ذلك نقوم بتكوير العجينة إلي كرات صغيرة بحجم الجوز.

ثم نقوم برصها علي الصاج ونضغط عليها قليلا ويمكننا نقشها بالشكل المرغوب فيه حسب الرغبة.

ثم نقوم بعد ذلك بإدخالها الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٧ دقائق من الأسفل و ٣ دقائق من الأعلي.

وبعدما نقوم بإخراجها من الفرن يمكننا تزيينها بالنوتيلا أو بالشوكولاتة السائلة الداكنة أو بالكراميل أو بصوص الشوكولاتة البيضاء.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي: