طريقة عمل الأرانب المحمرة والأرانب بالصلصة

عمل الأرانب المحمرة والأرانب بالصلصة، الأرانب من اللحوم البيضاء وهى سريعه الهضم وخفيفه على المعدة وهى تتميز بقيمة غذائية عالية لأنها تحتوى على البروتينات وقليل من الدهون ويحتاج الكثير لتجربة أنواع أخرى غير اللحوم والدواجن فليجأون إلى تناول الأرانب فهي من الأطباق المفضلة لدى الكثير وتختلف طريقة طهيها حيثُ يمكن تناول الأرانب محمرة أو مشوية أو الأكلة الشهيرة ملوخية بالأرانب وسوف نقدم لكم طريقة طهي الأرانب بأسهل طريقة ممكنة. عمل الأرانب المحمرة والأرانب بالصلصة عمل الأرانب المحمرة والأرانب بالصلصة طريقة سلق الأرانب مكونات المستخدمة لطريقة سلق الأرانب أرنب.

بهارات ملح وفلفل الأسود.

بصلة مقطعة مكعبات.

ثوم مفروم.

مرقة دجاج.

ورق لورآ. طريقة تحضير سلق الأرانب يتم غسل الأرنب جيدًا بالدقيق والليمون وتقطيعه إلى أجزاء ونتركه منقوع في الماء والليمون لمدة ساعة.

نحضر وعاء كبير ونضع فيه كوبين من الماء ونضعه على النار.

نقوم بتقطيع البصلة إلي مكعبات ونضعها في الوعاء ونضيف ورق اللورا والملح والفلفل.

نضع في الماء قطع الأرنب ونقوم بتغطية الوعاء ونتركه حتى ينضج تمامًا.

بعد أن يستوي نخرجه من الشوربة ونسكبه في أطباق ويمكن تناوله مسلوقًا مع الشوربة بطريقة لذيذة. طريقة عمل الأرانب بالصلصة طريقة تحضير سلق الأرانبطريقة عمل الأرانب بالصلصة مقادير المطلوبة لعمل الأرانب بالصلصة أرنب.

توابل ملح وفلفل أسود.

ورق لورأ.

زعتر مطحون.

عصير طماطم.

ثوم مفروم.

كوب دقيق.

زيت أو سمن. طريقة تحضير الأرانب بالصلصة نقوم بتقطيع الأرنب إلى أجزاء ونغسله جيدًا بالماء والدقيق ثم نتركه منقوع في الماء والليمون لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نضع وعاء على النار ونضع فيه ملعقتين من الزيت ونضع قطع الأرانب ونقلبها ثم نضع التوابل من الملح والفلفل والزعتر والثوم المفروم.

نقوم بتقليب الأرانب ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي اللذيذ ثم نُخرج قطع الأرانب من الوعاء ونضع فيه عصير الطماطم ونضيف ملعقة من صلصة الطماطم الجاهزة.

نضيف إلى الصلصة ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

نضيف قطع الأرانب مرة أخرى ونتركها حتى تنضج مع الصلصة ويمكن تقديمها مع أرز أبيض. طريقة تحضير الأرانب بالصلصة الوسوم

عمل الأرانب المحمرة والأرانب بالصلصة، الأرانب من اللحوم البيضاء وهى سريعه الهضم وخفيفه على المعدة وهى تتميز بقيمة غذائية عالية لأنها تحتوى على البروتينات وقليل من الدهون ويحتاج الكثير لتجربة أنواع أخرى غير اللحوم والدواجن فليجأون إلى تناول الأرانب فهي من الأطباق المفضلة لدى الكثير وتختلف طريقة طهيها حيثُ يمكن تناول الأرانب محمرة أو مشوية أو الأكلة الشهيرة ملوخية بالأرانب وسوف نقدم لكم طريقة طهي الأرانب بأسهل طريقة ممكنة. عمل الأرانب المحمرة والأرانب بالصلصة عمل الأرانب المحمرة والأرانب بالصلصة طريقة سلق الأرانب مكونات المستخدمة لطريقة سلق الأرانب أرنب.

بهارات ملح وفلفل الأسود.

بصلة مقطعة مكعبات.

ثوم مفروم.

مرقة دجاج.

ورق لورآ. طريقة تحضير سلق الأرانب يتم غسل الأرنب جيدًا بالدقيق والليمون وتقطيعه إلى أجزاء ونتركه منقوع في الماء والليمون لمدة ساعة.

نحضر وعاء كبير ونضع فيه كوبين من الماء ونضعه على النار.

نقوم بتقطيع البصلة إلي مكعبات ونضعها في الوعاء ونضيف ورق اللورا والملح والفلفل.

نضع في الماء قطع الأرنب ونقوم بتغطية الوعاء ونتركه حتى ينضج تمامًا.

بعد أن يستوي نخرجه من الشوربة ونسكبه في أطباق ويمكن تناوله مسلوقًا مع الشوربة بطريقة لذيذة. طريقة عمل الأرانب بالصلصة طريقة تحضير سلق الأرانبطريقة عمل الأرانب بالصلصة مقادير المطلوبة لعمل الأرانب بالصلصة أرنب.

توابل ملح وفلفل أسود.

ورق لورأ.

زعتر مطحون.

عصير طماطم.

ثوم مفروم.

كوب دقيق.

زيت أو سمن. طريقة تحضير الأرانب بالصلصة نقوم بتقطيع الأرنب إلى أجزاء ونغسله جيدًا بالماء والدقيق ثم نتركه منقوع في الماء والليمون لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نضع وعاء على النار ونضع فيه ملعقتين من الزيت ونضع قطع الأرانب ونقلبها ثم نضع التوابل من الملح والفلفل والزعتر والثوم المفروم.

نقوم بتقليب الأرانب ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي اللذيذ ثم نُخرج قطع الأرانب من الوعاء ونضع فيه عصير الطماطم ونضيف ملعقة من صلصة الطماطم الجاهزة.

نضيف إلى الصلصة ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

نضيف قطع الأرانب مرة أخرى ونتركها حتى تنضج مع الصلصة ويمكن تقديمها مع أرز أبيض. طريقة تحضير الأرانب بالصلصة

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