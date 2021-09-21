وصفات لتكثيف الشعر ومنع التساقط في 3 أيام

قدمنا لكم عبر موقعنا ثقفني الكثير من المقالات التي تتحدث عن العناية بالشعر والعناية الشخصية، فهناك بعض الأمور التي يجب اتباعها كروتين يومي أو روتين أسبوعي للحفاظ علي الشعر كتدليك فروة الرأس، لان ذلك يعمل علي تحفيز الدورة الدموية علي الوصول الي جذور الشعر علي ان يتم الدليك يومياً لمدة 5 دقائق بالأصابع، والعناية أيضاً باستخدام المنتجات الطبيعية لمعالجة الشعر، وهذا ما نذكره لكم عبر المقال، تابعوا.

وصفات لتكثيف الشعر

عصير الليمون للشعر



عصير الليمون مكون غني بالفيتامينات الطبيعية وحمض الفوليك، وجميع الفيتامينات الصحية لنمو الشعر وتعزيز صحته، حيث يمكن استخدامه بإدخاله مع مكونات أخري لعمل وصفة طبيعية أو استخدامه بمفرده بعصر ليمونه كاملة في كوب ماء ووضعه في زجاجة رشاشة، ورش الشعر به، ثم تدليكه لمدة 5 دقائق، بعد ذلك اتركي شعرك لمدة 30 دقيقة واغسليه بالماء البارد والشامبو.

حليب جوز الهند للشعر

حليب جوز الهند مفيد جداً للشعر، حيث يمكن ترطيب الشعر به للاستفادة من الفيتامينات المتداخلة به دون وصفات، كما يمكن الاستفادة منه أيضاً بإدخاله في الوصفات الخاصة بالعناية بالشعر، حيث يعمل حليب جوز الهند علي تحفيز الشعر علي النمو بسرعة وتكثيفه، فقط قومي بتدليك فروة الرأس به والشعر حتي نهاية الأطراف، ثم تركه مغطي بفوطة دافئة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتي يستفيد الشعر منه استفادة كاملة، بعد ذلك غسل الشعر بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

قناع البيض لتغذية الشعر

البيض من أهو المكونات الطبيعة التي تحفز الشعر علي النمو لكونه مصدر مهم للبروتين، حيث يمكن استخدامه علي الشعر بمزج البيض مع ملعقتين من زيت الزيتون الطبيعي ويستخدم لتدليك فروة الرأس به ويشترط أن تكون نظيفة تماماً من القشرة حتي يصل البيض الي المسام وتتشربه تماماً للاستفادة من أكبر كم منه، يترك الخليط علي الشعر لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، وغسله مرة أخري بالماء البارد مع البلسم ذات الرائحة الفواحة للتخلص من رائحة البيض، وأيضاً ترطيب الشعر بزيت جوز الهند حتي تتخلصي من رائحة البيض تماماً.