طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بطعم مميز على الطريقة المصرية والطعم حكاية

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء تنتمي لعائلة البقوليات الجافة ولها أنواع كثيرة وأشكال وألوان مختلفة مثل الفاصوليا الخضراء عنقود طويل أخضر ملئ بالحبوب، والحمراء وهي طويلة الحبة، والسوداء هي حبة مستديرة، الفاصوليا البيضاء وتتميز بفوائد عديدة صحية بها نسبة عاليه من البروتين تحتوي على نسبة عالية من الألياف المشبعة وينصح تناولها الجميع لأنها تقلل الشعور بالجوع لفترات طويلة، تعمل على الحفاظ بنسبة السكر فالدم ، تحتوي على 18 جرام من البروتين وتمد الجسم بالكربوهيدرت. طريقة عمل الفاصوليا البيضاء طريقة عمل الفاصوليا البيضاء الفاصوليا البيضاء غنية بمضادات الأكسدة والماغنسيوم وتنظف الجسم من السموم والفضلات المتراكمة المتراكمة في الجسم تعمل على زيادة الطاقة بالجسم بها نسبة من الكالسيوم، تقلل من الإصابة بالجلطات القلبية والسكتة الدماغية، تقلل من الإصابة بتشنجات الأعصاب والعضلات. طريقة عمل الفاصوليا باللحمة الضاني طريقة عمل الفاصوليا باللحمة الضاني المكونات كوب كبير فاصوليا بيضاء.

كيلو لحمة ضاني مكعبات.

ملعقان كبيرة دهن ( ليه ).

ملعقة كبيرة زيت طعام.

بصلتان كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

كيلو طماطم معصورة.

ورق لوري.

فصان حبهان. طريقة التحضير تنقي الفاصوليا من الشوائب، وتنقع ليلة كاملة ثم تسلق وتصفي.

نغسل اللحمة ونضع حلة على النار بها ماء ونضيف نصف كمية البصل في طبق عميق.

نضيف الفلفل الأسود وندعك البصل ونضعه على الماء حتي يغلي، ورق لوري، حبهان.

نضيف قطع اللحمة عندما تغلي الماء ونتركها حتي تنضج ثم ننشل اللحمة من الشوربة.

نضع حلة على النار ونضيف الزيت والدهن ونتركه هي يسلي نضيف البصل ونقلبه حتي يدبل.

نضيف عصير الطماطم ونترك حتي تسبك نضيف الفلفل الأسود والملح والفاصوليا.

نتركهم على النار لمده نصف ساعه ونضيف قطع اللحمة ثم نرفعها من النار.

تغرف وتقدم ساخنة بجانبها الأرز المفضل لديكي والسلطات اللذيذة. طريقة تحضير سلطة الفاصوليا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا المكونات ربع كيلو فاصوليا بيضاء.

ثلاث حبات طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

بصل مقطع مكعبات صغيرة.

حبتان فلفل رومي مكعبات.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

شبت مفروم. طريقة التحضير يغسل الفاصوليا وننقعها ليلة كامله قبل السلق.

نسلقها جيدا، وتصفي نضعها في وعاء عميق.

نضيف مكعبات الفلفل الرومي، الطماطم، البصل,

نضع التوابل وتقلب ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.

تزين بمفروم الشبت عند التقديم. الوسوم

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء تنتمي لعائلة البقوليات الجافة ولها أنواع كثيرة وأشكال وألوان مختلفة مثل الفاصوليا الخضراء عنقود طويل أخضر ملئ بالحبوب، والحمراء وهي طويلة الحبة، والسوداء هي حبة مستديرة، الفاصوليا البيضاء وتتميز بفوائد عديدة صحية بها نسبة عاليه من البروتين تحتوي على نسبة عالية من الألياف المشبعة وينصح تناولها الجميع لأنها تقلل الشعور بالجوع لفترات طويلة، تعمل على الحفاظ بنسبة السكر فالدم ، تحتوي على 18 جرام من البروتين وتمد الجسم بالكربوهيدرت. طريقة عمل الفاصوليا البيضاء طريقة عمل الفاصوليا البيضاء الفاصوليا البيضاء غنية بمضادات الأكسدة والماغنسيوم وتنظف الجسم من السموم والفضلات المتراكمة المتراكمة في الجسم تعمل على زيادة الطاقة بالجسم بها نسبة من الكالسيوم، تقلل من الإصابة بالجلطات القلبية والسكتة الدماغية، تقلل من الإصابة بتشنجات الأعصاب والعضلات. طريقة عمل الفاصوليا باللحمة الضاني طريقة عمل الفاصوليا باللحمة الضاني المكونات كوب كبير فاصوليا بيضاء.

كيلو لحمة ضاني مكعبات.

ملعقان كبيرة دهن ( ليه ).

ملعقة كبيرة زيت طعام.

بصلتان كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

كيلو طماطم معصورة.

ورق لوري.

فصان حبهان. طريقة التحضير تنقي الفاصوليا من الشوائب، وتنقع ليلة كاملة ثم تسلق وتصفي.

نغسل اللحمة ونضع حلة على النار بها ماء ونضيف نصف كمية البصل في طبق عميق.

نضيف الفلفل الأسود وندعك البصل ونضعه على الماء حتي يغلي، ورق لوري، حبهان.

نضيف قطع اللحمة عندما تغلي الماء ونتركها حتي تنضج ثم ننشل اللحمة من الشوربة.

نضع حلة على النار ونضيف الزيت والدهن ونتركه هي يسلي نضيف البصل ونقلبه حتي يدبل.

نضيف عصير الطماطم ونترك حتي تسبك نضيف الفلفل الأسود والملح والفاصوليا.

نتركهم على النار لمده نصف ساعه ونضيف قطع اللحمة ثم نرفعها من النار.

تغرف وتقدم ساخنة بجانبها الأرز المفضل لديكي والسلطات اللذيذة. طريقة تحضير سلطة الفاصوليا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا المكونات ربع كيلو فاصوليا بيضاء.

ثلاث حبات طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

بصل مقطع مكعبات صغيرة.

حبتان فلفل رومي مكعبات.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

شبت مفروم. طريقة التحضير يغسل الفاصوليا وننقعها ليلة كامله قبل السلق.

نسلقها جيدا، وتصفي نضعها في وعاء عميق.

نضيف مكعبات الفلفل الرومي، الطماطم، البصل,

نضع التوابل وتقلب ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.

تزين بمفروم الشبت عند التقديم.

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