كوني عروسة مع كريم الفازلين والنشا السحري لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد في ثلاث أيام

كريم الفازلين والنشا ، أقوي كريم طبيعي يعمل على تبييض البشرة في أسرع وقت، كما يعمل على توحيد لونها ويجعلها جميلة وجذابة، ويخفي تجاعيد الوجه في أسرع وقت، ويعيد للبشرة حيويتها وشبابها ويجعلها أصغر سناً، وهو من الكريمات الليلية الفعالة التي تحمل العديد من الفوائد الصحية للبشرة، وهو أمن تماماً على البشرة لأن مكوناته طبيعية ولا يحتوي على مواد كيمائية تضر بالبشرة، كما يمكن استخدامه لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم مثل تحت الإبط، ومنطقة العانة، وبين الفخذين، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تعمل على شد البشرة وإزالة الخلايا الميتة، وهو يستخدم لجميع أنواع البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا السحري لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي. مكونات كريم الفازلين والنشا مكونات كريم الفازلين والنشا يوجد لكريم عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ثلاث ملاعق من الفازلين. ملعقة صغيرة من القرنفل الناعم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا السحري لتبييض الوجه في أسرع وقت وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع به الفازلين، وزيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض.

ثم نضع الطبق على حمام ماء من البخار ونقلب حتى يذوب الخليط تماماً.

نرفع الوعاء من على حمام الماء ونضيف إليه النشا، وعصير الليمون، والقرنفل ونقلبهم مع بعض حتى يعطينا قوام كريمي.

نضع الكريم في علبة فارغة ونغلقها جيداً، ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك جيداً.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ، ثم نضع الكريم على الوجه ونتركه حتى الصباح.

ثم نقوم بغسله بالماء البارد، نكرر وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم حتى يعطينا نتائج مبهرة.

يفضل استخدام الكريم في فترة المساء حتى لا نعرض البشرة للشمس. فوائد كريم الفازلين والنشا للبشرة سوف نتعرف مكي سيدتي على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- يساهم في تقشير البشرة من الخلايا الميتة التي تجعل البشرة داكنة اللون. يحافظ على رطوبة البشرة ويجعلها أكثر إشراق ونضارة. يعمل على إزالة المكياج من العيون بشكل أمن. يساعد على حماية البشرة من التشققات في فصل الشتاء. يساهم في علاج بعض المشاكل الجلدية ويقلل من تهيج البشرة. الوسوم

كريم الفازلين والنشا ، أقوي كريم طبيعي يعمل على تبييض البشرة في أسرع وقت، كما يعمل على توحيد لونها ويجعلها جميلة وجذابة، ويخفي تجاعيد الوجه في أسرع وقت، ويعيد للبشرة حيويتها وشبابها ويجعلها أصغر سناً، وهو من الكريمات الليلية الفعالة التي تحمل العديد من الفوائد الصحية للبشرة، وهو أمن تماماً على البشرة لأن مكوناته طبيعية ولا يحتوي على مواد كيمائية تضر بالبشرة، كما يمكن استخدامه لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم مثل تحت الإبط، ومنطقة العانة، وبين الفخذين، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تعمل على شد البشرة وإزالة الخلايا الميتة، وهو يستخدم لجميع أنواع البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا السحري لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي. مكونات كريم الفازلين والنشا مكونات كريم الفازلين والنشا يوجد لكريم عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ثلاث ملاعق من الفازلين. ملعقة صغيرة من القرنفل الناعم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا السحري لتبييض الوجه في أسرع وقت وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع به الفازلين، وزيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض.

ثم نضع الطبق على حمام ماء من البخار ونقلب حتى يذوب الخليط تماماً.

نرفع الوعاء من على حمام الماء ونضيف إليه النشا، وعصير الليمون، والقرنفل ونقلبهم مع بعض حتى يعطينا قوام كريمي.

نضع الكريم في علبة فارغة ونغلقها جيداً، ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك جيداً.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ، ثم نضع الكريم على الوجه ونتركه حتى الصباح.

ثم نقوم بغسله بالماء البارد، نكرر وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم حتى يعطينا نتائج مبهرة.

يفضل استخدام الكريم في فترة المساء حتى لا نعرض البشرة للشمس. فوائد كريم الفازلين والنشا للبشرة سوف نتعرف مكي سيدتي على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- يساهم في تقشير البشرة من الخلايا الميتة التي تجعل البشرة داكنة اللون. يحافظ على رطوبة البشرة ويجعلها أكثر إشراق ونضارة. يعمل على إزالة المكياج من العيون بشكل أمن. يساعد على حماية البشرة من التشققات في فصل الشتاء. يساهم في علاج بعض المشاكل الجلدية ويقلل من تهيج البشرة.

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