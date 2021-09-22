لقمة القاضي أو العوامة وسر نجاحها ولونها الذهبي وقرمشتها بمكونات سهلة وبسيطة وطعمها روعة

لقمة القاضي أو العوامة وسر ونجاحها، مما لأشك أن لقمة القاضي من أكثر الحلويات المنتشرة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وطريقة تحضيرها كما تتميز بطعمها اللذيذ والذي يعشقة الكثير بلا شك ويزداد تحضيرها خاصة في شهر رمضان المبارك وسوف نطرح عليكم طريقة تحضير لقمة القاضي بأقل التكاليف. لقمة القاضي أو العوامة وسر ونجاحها طريقة لقمة القاضي المقادير المستخدمة لعمل لقمة القاضي عدد اثنين كوب من السكر.

كوب من الماء.

ربع كوب من عصير الليمون.

عود قرفة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

عدد اثنين كوب من الدقيق.

كوب ماء دافئ.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من الملح. مكونات عمل الشربات طريقة تحضير الشربات نحضر قدر ونضع فيه السكر والماء ونضعه على النار.

ننتظر حتى تغلي المكونات ونضيف عصير الليمون والفانيليا.

نرفع النار قليلًا حتى يغلي تمامًا ثم نرفع الشربات من النار ونتركه حتى يبرد. مكونات عمل الشربات طريقة تحضير الشربات طريقة تحضير لقمة القاضي نحضر وعاء ونضع فيه الخميرة ونضيف كوب من الماء الدافئ.

نضيف إلى المكونات الدقيق مع الملح ونستمر في العجن أو نضع المكونات في العجانة.

نقوم بإضافة الماء الدافئ حتى نحصل على قوام وسط بين السائل والمتماسك.

نحضر مقلاة ونضع بها الزيت على النار.

نغمس ملعقة في الزيت ثم في العجين ونضعها في المقلاة.

تقلب لقمة القاضي حتى تكتسب اللون الذهبي.

نقوم بوضع الشربات عليها ثم نقوم بتصفيتها في طبق آخر. طريقة لقمة القاضي بالزبادي طريقة تحضير لقمة القاضيطريقة لقمة القاضي بالزبادي مكونات لقمة القاضي بالزبادي كوب من الدقيق.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب ماء دافئ.

ربع كوب من لبن الزبادي.

رشه ملح.

زيت نباتي للقلي.

سكر بودرة للتزيين. طريقة تحضير لقمة القاضي بالزبادي نحضر وعاء ونضيف الخميرة مع الماء الدافئ ثم نضيف تدريجيًا باقي المكونات.

نستمر في العجن حتى نحصل على القوام المطلوب.

نحضر مقلاة ونضعها على النار وتغمس ملعقة في الزيت ثم في الخليط ثم نضعها في الزيت وتكرر حتى نفاذ الكمية.

نقلب لقمة القاضي حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل ونضعها في طبق التقديم ونضع عليها العسل أو الشربات.

نرش السكر البودرة للتزيين. طريقة تحضير لقمة القاضي بالزبادي الوسوم

لقمة القاضي أو العوامة وسر ونجاحها، مما لأشك أن لقمة القاضي من أكثر الحلويات المنتشرة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وطريقة تحضيرها كما تتميز بطعمها اللذيذ والذي يعشقة الكثير بلا شك ويزداد تحضيرها خاصة في شهر رمضان المبارك وسوف نطرح عليكم طريقة تحضير لقمة القاضي بأقل التكاليف. لقمة القاضي أو العوامة وسر ونجاحها طريقة لقمة القاضي المقادير المستخدمة لعمل لقمة القاضي عدد اثنين كوب من السكر.

كوب من الماء.

ربع كوب من عصير الليمون.

عود قرفة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

عدد اثنين كوب من الدقيق.

كوب ماء دافئ.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من الملح. مكونات عمل الشربات طريقة تحضير الشربات نحضر قدر ونضع فيه السكر والماء ونضعه على النار.

ننتظر حتى تغلي المكونات ونضيف عصير الليمون والفانيليا.

نرفع النار قليلًا حتى يغلي تمامًا ثم نرفع الشربات من النار ونتركه حتى يبرد. مكونات عمل الشربات طريقة تحضير الشربات طريقة تحضير لقمة القاضي نحضر وعاء ونضع فيه الخميرة ونضيف كوب من الماء الدافئ.

نضيف إلى المكونات الدقيق مع الملح ونستمر في العجن أو نضع المكونات في العجانة.

نقوم بإضافة الماء الدافئ حتى نحصل على قوام وسط بين السائل والمتماسك.

نحضر مقلاة ونضع بها الزيت على النار.

نغمس ملعقة في الزيت ثم في العجين ونضعها في المقلاة.

تقلب لقمة القاضي حتى تكتسب اللون الذهبي.

نقوم بوضع الشربات عليها ثم نقوم بتصفيتها في طبق آخر. طريقة لقمة القاضي بالزبادي طريقة تحضير لقمة القاضيطريقة لقمة القاضي بالزبادي مكونات لقمة القاضي بالزبادي كوب من الدقيق.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب ماء دافئ.

ربع كوب من لبن الزبادي.

رشه ملح.

زيت نباتي للقلي.

سكر بودرة للتزيين. طريقة تحضير لقمة القاضي بالزبادي نحضر وعاء ونضيف الخميرة مع الماء الدافئ ثم نضيف تدريجيًا باقي المكونات.

نستمر في العجن حتى نحصل على القوام المطلوب.

نحضر مقلاة ونضعها على النار وتغمس ملعقة في الزيت ثم في الخليط ثم نضعها في الزيت وتكرر حتى نفاذ الكمية.

نقلب لقمة القاضي حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل ونضعها في طبق التقديم ونضع عليها العسل أو الشربات.

نرش السكر البودرة للتزيين. طريقة تحضير لقمة القاضي بالزبادي

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