كيف أزيل تشققات القدم بمكونات طبيعية طريقة التخلص من تشققات القدمين

كيف أزيل تشققات القدم التي تشكل مشاكل للمرأة، حيث مع قدوم فصل الشتاء يصبح الجلد أكثر عرضة للجفاف والتشقق وخاصة على القدمين مما يثير القلق لدى بعض النساء، لذلك بعضهن يستخدمن المرطبات، واعلمي أن هناك بعض الوصفات الطبيعية في المنزل للمساعدة في التغلب على هذه المشكلة، حيث أن الجلد يحتاج إلى ترطيب في الشتاء من الجفاف الذي يحدث به، لهذا نحاول من خلال بعض الوصفات الطبيعية معرفة كيفية

كيف أزيل تشققات القدم

أبرز الخلطات الطبيعية التي تساعد في التغلب على تشققات القدمين، حيث من المكونات المفيدة جدا هو الخل، وكذلك دقيق الأرز والعسل والخل:

يساهم دقيق الأرز على التنظيف من الشوائب المتراكمة في مسام الجلد، كما أن العسل مادة حافظة طبيعية تعمل على إصلاح التشققات في القدمين.

والخل حمض خفيف يمكن أن يحافظ على نعومة الجلد ويساعد على التخلص من الجلد الميت.

نضع القدم المصابة في ماء دافئ لمدة 10 دقائق.

ثم نفركها بمزيج من 3 ملاعق كبيرة من الأرز وملعقة صغيرة من العسل و 3 قطرات من خل التفاح، وذلك لتحقيق التأثير المطلوب.

يجب تكرار هذه العملية 3 مرات في الأسبوع لإزالة الجلد الميت.

طريقة التخلص من تشققات القدمين بالخلخلطة الموز لإزالة تشققات الكعب

إن الموز من الثمار التي تساعد على إزالة التشققات في الكعب، لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة جدًا لصحة الجلد، مثل فيتامين ب، وفيتامين أ، وفيتامين ج، وبالنسبة لكيفية استخدامها:

فيجب هرس الموز في خليط ناعم.

ثم وضعه على المنطقة المصابة.

وبعد 20 دقيقة، يرجى الغسل بالماء.

وتحتاج هذه العملية إلى التكرار كل يوم لمدة أسبوعين.

التخلص من تشقق القدمين نهائيا بعسل النحل

كما ذكرنا سابقًا كمواد حافظة طبيعية، يمكن لعسل النحل أن يمتص الرطوبة من الأنسجة الداخلية إلى الجلد الخارجي:

يوصى بتدليك القدم المصابة قليلاً لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بفرك كعب القدم المصابة بالحجر، لكي تتخلصي من الملصق الجلدي.

بعد الانتهاء يجب وضع مرطب على البشرة، عليك تكرار الخطوات السابقة كل يوم للحصول على أفضل النتائج.

الزيت النباتي لإزالة تشققات القدمين بسرعة

يمكن للزيت النباتي أن يزيل تشققات الكعب لأنه منتج تجميلي يمتصه الجلد بسهولة، كما أنه يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين هـ، وهذه طريقة الاستخدام: