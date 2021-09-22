طريقة عمل الخبز الهندي بالثوم أو خبز النان الوصفة الأصلية

يعد الخبز الهندي بالثوم أو المعروف بخبز النان من ألذ أنواع العيش وأفضلها والذي يتميز بنكهة خاصة تميزه عن باقي أنواع العيش، يمكنك تحضير هذا العيش بكل سهولة وتقديمه على الفطور بدلاً من العيش العادي كتغير مع كوب من الشاى كما يمكن إضافته إلى سفرة الغداء والعشاء أيضاً فتابعينا في هذا المقال لمعرفة أفضل طريقة لتحضير هذا العيش الرائع. الخبز الهندي بالثوم المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافيء.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل.

بيضة واحدة كبيرة الحجم كاملة.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

أربع أكواب ونصف من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمال.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم ناعم.

ربع كوب من الزبدة الذائبة. الخبز الهندي بالثوم المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: خطوات تحضير الخبز الهندي بالثوم: قومي بإذابة الخميرة في الماء الدافيء في كوب أو وعاء ثم غطيه. يترك الخليط في مكان دافيء لمدة عشر دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل. قومي بنخل الدقيق في وعاء عميق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي الملح والسكر إلى الدقيق وقلبي. أضيفي البيضة واللبن السائل وقلبي. قومي بإضافة الماء المذاب به الخميرة بشكل تدريجي إلى خليط الدقيق وخلطي. استمرس في الخلط والعجن إلى أن تتشكل العجينة وتصبح طرية وتماسكة. ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت وغطيها ثم اتركيها لدمة ساعة لتتخمر ويتضاعف حجمها. أحضري العجينة وافرديها على سكح أملس منثور بالدقيق. أضيفي الثوم للعجين واعجني مرة أخرى لتشكل كرة. قسمي العجينة إلى كرات ثم افردي كل كرة على شكل رغيف. أحضري صينية الخبز وادهنيها بالزبدة من الداخل ثم ضعي الأرغفة فيها بجانب بعضها. ادهني الأرغفة بالزبدة واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة مع تغطيتها بفوطة المطبخ. في تلك الأثناء أشعلي نار الفرن على درجة حرارة مائتان درجة مئوية حتى يكون جاهز للخبز. أدخلي الصينية الفرن واتركي الأرغفة تنضج وتحمر من تلك الجهه. ااقلبي الأرغفة على الوجه الاخر وادهنيها بالزبدة ثم أدخليها مرة أخرى لمدة ثلاث دقائق وبعدها أخرجي الخبز وقدميه. خطوات تحضير الخبز الهندي بالثوم: الوسوم

يعد الخبز الهندي بالثوم أو المعروف بخبز النان من ألذ أنواع العيش وأفضلها والذي يتميز بنكهة خاصة تميزه عن باقي أنواع العيش، يمكنك تحضير هذا العيش بكل سهولة وتقديمه على الفطور بدلاً من العيش العادي كتغير مع كوب من الشاى كما يمكن إضافته إلى سفرة الغداء والعشاء أيضاً فتابعينا في هذا المقال لمعرفة أفضل طريقة لتحضير هذا العيش الرائع. الخبز الهندي بالثوم المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافيء.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل.

بيضة واحدة كبيرة الحجم كاملة.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

أربع أكواب ونصف من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمال.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم ناعم.

ربع كوب من الزبدة الذائبة. الخبز الهندي بالثوم المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: خطوات تحضير الخبز الهندي بالثوم: قومي بإذابة الخميرة في الماء الدافيء في كوب أو وعاء ثم غطيه. يترك الخليط في مكان دافيء لمدة عشر دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل. قومي بنخل الدقيق في وعاء عميق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي الملح والسكر إلى الدقيق وقلبي. أضيفي البيضة واللبن السائل وقلبي. قومي بإضافة الماء المذاب به الخميرة بشكل تدريجي إلى خليط الدقيق وخلطي. استمرس في الخلط والعجن إلى أن تتشكل العجينة وتصبح طرية وتماسكة. ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت وغطيها ثم اتركيها لدمة ساعة لتتخمر ويتضاعف حجمها. أحضري العجينة وافرديها على سكح أملس منثور بالدقيق. أضيفي الثوم للعجين واعجني مرة أخرى لتشكل كرة. قسمي العجينة إلى كرات ثم افردي كل كرة على شكل رغيف. أحضري صينية الخبز وادهنيها بالزبدة من الداخل ثم ضعي الأرغفة فيها بجانب بعضها. ادهني الأرغفة بالزبدة واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة مع تغطيتها بفوطة المطبخ. في تلك الأثناء أشعلي نار الفرن على درجة حرارة مائتان درجة مئوية حتى يكون جاهز للخبز. أدخلي الصينية الفرن واتركي الأرغفة تنضج وتحمر من تلك الجهه. ااقلبي الأرغفة على الوجه الاخر وادهنيها بالزبدة ثم أدخليها مرة أخرى لمدة ثلاث دقائق وبعدها أخرجي الخبز وقدميه. خطوات تحضير الخبز الهندي بالثوم:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الخبز الهندي بالثوم أو خبز النان الوصفة الأصلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.