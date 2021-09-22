دليل استخدام الفرشة الجافة للبشرة .. واعرفي معانا فوايدها

التقشير الجاف يعتبر من طقوس الجمال المفضلة عند المشاهير واللي كانت بيستخدم من زمان للعناية بالبشرة ، وده لان ليه فوايد كتير للبشرة ، من تقشير خلايا الجلد الميتة, تعزيز تدفق الدم, وتجديد شباب البشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض دليل استخدام الفرشة الجافة للبشرة ، وهنتعرف على فوايدها.

دليل استخدام الفرشة الجافة للبشرة:

ايه هو التقشير الجاف؟

التقشير الجاف هو شكل من اشكال التقشير وتجديد شباب بشرتك عن طريق تدليك جسمك بفرشة جافة خشنة في حركات دائرية بلطف من تحت لفوق ، والطريقة دي بتساعد على تقشير الجلد الميت (خصوصا جفاف البشرة في الشتا), بيعزز الدورة الدموية, بيزيل السموم من البشرة, وكمان بيساعد على الهضم ، الفرشة الجافة عادة بتحتوي على شعيرات طويلة وطبيعية ، بالاضافة لمقبض طويل بحيث تقدري تستخدميها في كل اماكن الجسم اللي بيكون صعب الوصول ليها زي الضهر ، ولما تستخدميها المفروض متكونش لا الفرشة ولا بشرتك مبللة او رطبة ، ومن هنا بيجي الجزء “الجاف” من التقشير الجاف.

فوايد التقشير الجاف:

1- بيقشر بشرتك:

يعتبر التقشير الجاف من افضل الطرق لتقشير بشرتك ، لانه لما بيتم التقشير على بشرة جافة ، هيبقى في احتكاك اكتر مقارنة لما يكون الجلد رطب ، ولما يزيد الاحتكاك ، التقشير هيبقى فعال اكتر ، عشان كده التقشير الجاف هيعزز اشراق البشرة اكتر, هيقلل من ظهور السيلوليت.

2- بيعزز الدورة الدموية:

التقشير الجاف بيساعد على زيادة الدورة الدموية عن طريق دفع الدم للمناطق اللي بيتم تدليكها بالفرشة ، ولو لاحظتي ان بشرتك حمرا بعد التقشير الجاف ، مافيش داعي للقلق ، لان ده بيكون مجرد تأثير زيادة الدورة الدموية ، الدورة الدموية بتضمن تدفق الدم والاكسجين بشكل مستمر لكل اجزاء الجسم ، وده بيسمح ان كل عضو يشتغل بشكل صحيح ، يعني التقشير الجاف يعتبر مفتاح للحفاظ على الصحة بالاضافة انه بيدي بشرتك توهج ونضارة.

3- بيساعد في التصريف اللمفاوي:

التقشير الجاف بيساعد على تصريف السائل اللمفاوي ، الدم بينقل السائل اللمفاوي اللي بيتدفق من خلال العقد اللمفاوية ، والتقشير الجاف بيسرع من معدل ضخ الدم ، وده بيساعد على تمرير اللمف عبر الجسم ، وبيزيل السموم ومسببات الامراض بسرعة اكبر.

سلبيات التقشير الجاف:

1- مش افضل حاجة للبشرة الحساسة:

لو بشرتك حساسة اوي وبتتأثر بسرعة ، هيكون من الافضل انك تتجنبي التقشير الجاف تماما ، لان استخدام الفرشة بقوة او بشكل متكرر ممكن يأدي لحدوث جروح صغيرة دقيقة والتسبب في تهيج وجفاف الجلد ، واللي ممكن تبقى اسوأ لاصحاب البشرة الحساسة ، كمان مش بينصح بالتقشير الجاف للاشخاص اللي بيعانوا من الاكزيما, الصدفية, الجاف الجلد بشكل مفرط ، لانها ممكن يزود المشكلة اكتر.

2- تهيج الجلد:

ممكن يحصل تهيج من التقشير الجاف بسبب استخدام فرشة جافة ومتينة على الجلد الجاف ، التنضيف بالفرشة بشكل قوي ولفترات طويلة ممكن يأدي لتهيج الجلد ، في حين ان طبيعي يبقى في احمرار في الجلد بعد التقشير الجاف ، الا ان السحجات الجلدية او الجروح مش طبيعية او نتايج متوقعة.

3- اتجنبي التقشير الجاف للبشرة المتشققة او المصابة:

لو بشرتك جافة اوي او متشققة ، اتجنبي تماما التقشير الجاف ، لان التشققات اللي في الجلد ممكن تأدي لجروح لو استخدمتي عليها فرشة جافة خصوصا لو بشرتك حساسة ، فلو انتي عندك جروح مفتوحة على جلدك ، اتأكدي من تجنب المنطقة دي لتجنب دخول البكتيريا او العدوى.

3 انواع اساسية من الفرشة الجافة:

1- فرشة الجسم الجافة:

فرشة الجسم الجافة بتساعد على التخلص من الجلد الجاف والمتقشر وتقليل الشوائب وتحقيق مظهر اكتر شباب للبشرة ، لان الفرشة بتكون مصنوعة من شعيرات طبيعية ومتصممة بطريقة تسمح بتنضيف سطح بشرتك بشكل فعال.

2- فرشة تلميع جافة:

في حين ان كتير من الاشخاص بيفضلوا وجود مقبض على الفرشة الجافة ، الا ان البعض بيفضلوا الفرشة اللي ليها حزام بقبضة مريحة وسهل التعامل معاها ، لانها بتكون خفيفة الوزن وسهل الحمل والتخزين ، وبالتالي الشكل ده هيبقى مثالي ليكي لو عايزة تاخديها معاكي وانتي مسافرة في مكان ، وشعيراتها بتكون مصنوعة من النايلون الناعم لحماية البشرة اثناء تنضيف الجسم بالكامل.

3- فرشة الوجه الجافة:

ماينفعش تستخدمي نفس الفرشة بتاعة الجسم للوجه ، لان الفرشة الجافة الخاصة بالوجه بتكون مختلفة ليها شعيرات لطيفة وطبيعية لتقشير وتنضيف بشرة الوجه بلطف ، وبتساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة, وبتحفز تدفق الدم وبتخلي بشرتك نضيفة وناعمة.

3 نصايح وتقنيات لاستخدام الفرشة الجافة:

1- التدليك من اسفل لاعلى:

عشان تبدأي عملية التنضيف بالفرشة الجافة ، ابدأي من اول القدمين ودلكي بالفرشة لاعلى في اتجاه القلب ، الهدف من التقشير الجاف هو تحفيز اللمف باتجاه الجزء العلوي من الجذع والصدر ، بحيث ان السائل اللمفاوي يرجع لمجري الدم ، بعدها انتقلي لتدليك الذراعين (بعد القدمين والساقين والوسط) ابدأي من اول الايد واالصعود لاعلى ، استخدمي ضربات او تدليكات متوسطة وثابتة والتدليك بكون بحركات دائرية ، استخدمي ضغط اخف في المناطق اللي بيكون فيها الجلد رقيق وضغط اقوى على المناطق السمكية زي باطن القدمين ، ودلكي في اتجاه عقارب الساعة.

2- اتقان الضغط على البشرة:

التدليك المفروض يكون بضغط متوسط على البشرة ، تكوني حاسه بقوة الضغط وفي نفس الوقت من غير ما تسببي تهيج للجلد ، والتدليك او الضغطات الطويلة مثالية لدفع السائل اللمفاوي ، واتأكدي انك تمرري الفرشة اكتر من مرة على المكان ، وممكن تبدلي للتدليك بحركات اقصر واسرع على طول الانحناءات زي المفاصل.

3- خدي دش بعد استخدام الفرشة:

اتأكدي انك تاخدي شاور بعد استخدام الفرشة على البشرة عشان تغسلي كل خلايا الجلد الميتة ، وحطي في عتبارك انك تبقي واقفة مش قاعدة في البانيو ، بعد الشاور رطبي بشرتك بمرطب مناسب ، ولو خارجة في اليوم اللي عملتي فيه التقشير ، ماتنسيش تحطي واقي الشمس لان التقشير الجاف ممكن يخلي بشرتك اكتر حساسية للشمس.

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