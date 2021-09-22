طريقة عمل كيكة الشكولاتة الهشة بطعم مختلف ومذاق رائع ب٢ بيضة فقط

تعد كيكة الشكولاتة من ألذ وأطعم أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير هذه الحلوى في المنزل، ايضاً تعد الشكولاتة من الحلويات التي تعمل على الاسترخاء والتخلص من الاكتئاب، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كيكة الشكولاتة الهشة في المنزل.

مقادير عمل كيكة الشكولاتة الهشة

تحتوي كيكة الشكولاتة على مقادير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الشكولاتة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ حبات من البيض.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من الكاكاو.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الشكولاتة الهشة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-