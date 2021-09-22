طريقة عمل كيكة الشكولاتة الهشة بطعم مختلف ومذاق رائع ب٢ بيضة فقط

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تعد كيكة الشكولاتة من ألذ وأطعم أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير هذه الحلوى في المنزل، ايضاً تعد الشكولاتة من الحلويات التي تعمل على الاسترخاء والتخلص من الاكتئاب، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كيكة الشكولاتة الهشة في المنزل.مقادير عمل كيكة الشكولاتة الهشة
تحتوي كيكة الشكولاتة على مقادير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الشكولاتة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ حبات من البيض.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب إلا ربع من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- ٣ ملاعق كبيرة من الكاكاو.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الشكولاتة الهشة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخفق حبتان من البيض مع كوب من السكر مع إضافة الفانيليا ونخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوب إلا ربع من الحليب مع نصف كوب من الزيت وملعقة من الخل ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة كوب ونصف من الدقيق على الخليط مع ملعقة من البيكنج بودر مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك نضيف ثلاث ملاعق من الكاكاو مع رشة من الملح ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط متجانس.
- نحضر صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالدقيق ونسكب بها الخليط، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٣٠دقيقة.
- بعد مرور الوقت نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الحليب ثم نحضر شوكولا ونذوبها باستخدام حمام مائي حتى يذوب ثم نقوم بإضافة ثلث كوب من الحليب الساخن ونقلبهم جيداً وسكبه على الكيك.
- بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا لأحلى مشاهدين.
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تعد كيكة الشكولاتة من ألذ وأطعم أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير هذه الحلوى في المنزل، ايضاً تعد الشكولاتة من الحلويات التي تعمل على الاسترخاء والتخلص من الاكتئاب، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كيكة الشكولاتة الهشة في المنزل.مقادير عمل كيكة الشكولاتة الهشة
تحتوي كيكة الشكولاتة على مقادير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الشكولاتة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ حبات من البيض.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب إلا ربع من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- ٣ ملاعق كبيرة من الكاكاو.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الشكولاتة الهشة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخفق حبتان من البيض مع كوب من السكر مع إضافة الفانيليا ونخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوب إلا ربع من الحليب مع نصف كوب من الزيت وملعقة من الخل ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة كوب ونصف من الدقيق على الخليط مع ملعقة من البيكنج بودر مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك نضيف ثلاث ملاعق من الكاكاو مع رشة من الملح ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط متجانس.
- نحضر صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالدقيق ونسكب بها الخليط، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٣٠دقيقة.
- بعد مرور الوقت نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الحليب ثم نحضر شوكولا ونذوبها باستخدام حمام مائي حتى يذوب ثم نقوم بإضافة ثلث كوب من الحليب الساخن ونقلبهم جيداً وسكبه على الكيك.
- بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا لأحلى مشاهدين.
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