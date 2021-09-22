طريقة بسكويت الدايت بدون السكر ألذ بسكوت بالشوفان بطريقة سهلة وسريعة

تبحث العديد من السديات والفتيات عن طريقة عمل بسكويت الدايت والذي يعد سناكس لذيذة وشهية ومشبعة في نفس الوقت والذي يحضر بالشوفان دون الحاجة إلى استخدام سكر أو مواد تضر بالنظام الغذائي، تابعينا في هذا المقال لمعرفة أفضل طريقة لتحضير هذا البسكويت الصحي واللذيذ والمغذي.

بسكويت الدايت طريقة عمل بسكوت الشوفان:

يمكنك بكل سهولة تحضير هذا البسكويت في المنزل وكل ما تحتاجينه هو:

كوبان من الشوفان.

ست ثمرات من الموز الناضج.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرفة المطحونة ناعم.

ربع كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

خطوات تحضير البسكويت:

قومي بتقشير الموز ثم قطعيه إلى شرائح في وعاء كبير. استخدمي الشوكة لهرس الموز حتى يصبح ناعم. أضيفي القرفة وجوز الهند وقلبي جيداً. ابدأي في إضافة الشوفان بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تختلط المكونات وتتجانس. قومي بفرد هذا الخليط على ورق الزبدة حتى يكةن طبقة سميكة السمك. استخدمي قطاعة البسكويت الدائرية أو أي شكل تفضلين وقطعي العجينة إلى عدة قطع متساوية في الحجم. أحضري صينية الخبز وادهنيها بالزبدة أو الزيت وغلفيها من الداخل بورق الزبدة. ضعي بحرص البسكوت في الصينية مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى. أشعلي نار الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة مئوية حتى يكون جاهز للخبز. أدخلي الصينية الفرن لمدة ربع ساعة حتى ينضج البسكوت ويصبح متماسك مقرمش. أخرجي البسكوت بعد أن ينضج من الفرن واتركيه يبرد. يقدم البسكويت مع كوب من القهوة أو الشاى حسب الرغبة أو كوجبة خفيفة.

بسكويت الدايت بالبرتقال:

تحتاجين إلى:

كوب من الشوفان المطحون ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البرتقال.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

كوب من اللبن البودر.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور ناعم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

خطوات عمل البسكوت: