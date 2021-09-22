أفضل وصفات وخلطات طبيعية لتطويل الأظافر في المنزل في وقت قصير

من الأمور التي تزيد من أناقة السيدات هي الأظافر لذلك فإن الاعتناء بها يعد من الأمور الضرورية التي لا ينبغي أن يتم إهمالها مطلقًا، ولذلك فإننا اليوم سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن أفضل وصفات طبيعية لتطويل الأظافر في المنزل حيث قد ازدادت في الفترة الماضية التساؤلات عن أهم الطرق الطبيعية التي يمكن أن يتم من خلالها الاعتناء بالأظافر وتطويلها وتقويتها بحيث لا تتعرض للكسر مع القيام بالأنشطة الحياتية المختلفة، وفي إطار هذا الشأن إليكم كل التفاصيل التي تتعلق بالأمر.

أجدد وصفات طبيعية لتطويل الأظافر في المنزل

يمكنك أن تقوم بالكثير من الوصفات من أجل أن يتم علاج الأظافر والمشكلات التي توجد بها فقط ينبغي عليك أن تبدأ في البداية بالاعتناء الجزء الداخلي ما بين الظفر والجلد والتأكد من نظافتها بشكل دوري، حيث أنها من اكثر الأماكن التي يتسلل إليها الأوساخ والأتربة بسهولة وهو ما قد يؤدي إلى ضعف الأظافر بشكل عام، وإليكم واحدة من أهم الوصفات التي يمكنكم أن تعتمدوا عليها في تطويل أظافركم:

احضر بعض من زيت الزيت الزيتون.

قم بتدليك الأظافر والمنطقة المحيطة بها باستخدام زيت الزيتون لمدة ستة دقائق يوميًا.

قم في الصباح بارتداء قفاز وينبغي أن يكون قطني الملمس.

أهم وصفات طبيعية لتطويل الأظافر

يوجد المئات من الصفات الطبيعية التي يمكن أن يتم الاعتماد عليها في مسألة تطويل الأظافر ولكن الوصفة التالية تعتبر هي الأنجح من بينهم وإليكم كافة المكونات التي سوف تقوموا باستخدامها في تلك الوصفة وهي كالتالي:

زيت جوز الهند.

زهرة إكليل الجبل.

عسل أبيض.

طريقة التحضير

أما عن الخطوات التي يمكنك من خلالها أن تبدأ في استخدام هذه المكونات فإنه يجب عليك أن تتبع التالي:

قم بخلط المكونات مع بعضها.

اترك المكونات لكي تدفأ في الميكرويف ويجب التأكد من أنها قد وصلت إلى مرحلة الدفئ فقط.

قم بنقع الأظافر في هذا المزيج إلى أن تبدأ في ملاحظة الفرق مع تكرار هذه الطريقة.

نصائح قبل القيام بعمل وصفات طبيعية لتطويل الأظافر

ينبغي عليك قبل أن تبدأ في عمل تطويل الاظافر من خلال استخدام الوصفات الطبيعية أن تهتم بالقيام بالأمور التالية أولًا: