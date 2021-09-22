بذر الكتان لتطويل الشعر في أسبوع بدون أدوية ليصبح طويل مثل ذيل الحصان

- 1/2
- 2/2
بذر الكتان لتطويل الشعر من الوصفات الطبيعية الفعالة في زيادة طول الشعر ومنحه النعومة والحيوية، وذلك بفضل احتواء بذر الكتان على العديد من العناصر الغذائية الهامة للشعر التي تساعد في تغذيته بشكل صحيح مما يحفز نمو البصيلات وزيادة طوله، ومن أهم تلك العناصر أوميغا 3، إضافة إلى البروتينات والفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها، وللحصول على نتائج طيبة وسريعة من استخدام بذر الكتان على الشعر يمكن استخدام خلطة الزيوت لتطويل الشعر التي تزيد من فاعليته وهذا ما نتعرف عليه في مقالنا التالي فتابعونا.بذر الكتان لتطويل الشعر في أسبوع
للحصول على شعر طويل لابد من استخدام الوصفة بشكل يومي، والاستمرار في تطبيقها بانتظام حتى يتم الوصول للنتيجة المرغوبة، فالوصفات الطبيعية رغم فاعليتها الكبيرة إلا إنها تحتاج إلى التطبيق المتكرر والمنتظم للحصول على نتائج طيبة عن طريق تطويل الشعر في أسبوع.مكونات الوصفة
- مقدار ربع كوب من بذر الكتان.
- عصير ليمون بمقدار ملعقة كبيرة.
- في إناء على النار يتم إضافة بذر الكتان ثم نضيف عليه كوب من الماء ويترك لمدة خمس دقائق حتى يتحول إلى سائل هلامي.
- يتم تصفيته المزيج في علبة محكمة الغلق وتركها حتى تبرد ثم يتم إضافة مقدار الليمون ومزجهم جيدًا.
- يتم توزيع الخليط على جذور الشعر جيداً، ومن ثم أطرافه، ثم يترك لمدة ثلاثين دقيقة.
- يغسل الشعر بعدها جيداً، وتكرر الوصفة صباحاً ومساءً أول أسبوع، ثم يتم تكرارها مرة واحدة يومياً بعد ذلك في الصباح.
- تساعد تلك الوصفة في تحفيز نمو الشعر، إضافة إلى تطهير فروة الرأس، وعلاج القشرة.
من أكثر الوصفات فاعلية في تطويل الشعر بدون أدوية ويمكن تطبيقها بأكثر من طريقة؛ هي وصفة زيت الزيتون وبذر الكتان التي سنتعرف عليها فيما يلي:
- في الكبة الكهربائية يتم طحن ملعقة كبيرة من بذور الكتان حتى تصبح بودر، يتم إضافة حبة من الموز وطحنهم جيداً.
- ثم بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، والعسل الأبيض ثم الخلط مرة أخرى للحصول على قوام كريمي متجانس.
- يتم توزيع المزيج على فروة الرأس، وتوزيعه جيداً بين جذور الشعر ومن ثم أطرافه.
- تترك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين بعد تغطية الرأس بقبعة بلاستيكية.
- ثم يتم غسل الشعر جيداً بعد مرور الوقت، ويتم تكرار الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعياً.
بذلك نكون تعرفنا على أكثر من طريقة فعالة وسريعة لزيادة طول الشعر في أسبوع باستخدام بذر الكتان، والاستفادة من فوائده الكثيرة.
الوسوم
بذر الكتان لتطويل الشعر من الوصفات الطبيعية الفعالة في زيادة طول الشعر ومنحه النعومة والحيوية، وذلك بفضل احتواء بذر الكتان على العديد من العناصر الغذائية الهامة للشعر التي تساعد في تغذيته بشكل صحيح مما يحفز نمو البصيلات وزيادة طوله، ومن أهم تلك العناصر أوميغا 3، إضافة إلى البروتينات والفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها، وللحصول على نتائج طيبة وسريعة من استخدام بذر الكتان على الشعر يمكن استخدام خلطة الزيوت لتطويل الشعر التي تزيد من فاعليته وهذا ما نتعرف عليه في مقالنا التالي فتابعونا.بذر الكتان لتطويل الشعر في أسبوع
للحصول على شعر طويل لابد من استخدام الوصفة بشكل يومي، والاستمرار في تطبيقها بانتظام حتى يتم الوصول للنتيجة المرغوبة، فالوصفات الطبيعية رغم فاعليتها الكبيرة إلا إنها تحتاج إلى التطبيق المتكرر والمنتظم للحصول على نتائج طيبة عن طريق تطويل الشعر في أسبوع.مكونات الوصفة
- مقدار ربع كوب من بذر الكتان.
- عصير ليمون بمقدار ملعقة كبيرة.
- في إناء على النار يتم إضافة بذر الكتان ثم نضيف عليه كوب من الماء ويترك لمدة خمس دقائق حتى يتحول إلى سائل هلامي.
- يتم تصفيته المزيج في علبة محكمة الغلق وتركها حتى تبرد ثم يتم إضافة مقدار الليمون ومزجهم جيدًا.
- يتم توزيع الخليط على جذور الشعر جيداً، ومن ثم أطرافه، ثم يترك لمدة ثلاثين دقيقة.
- يغسل الشعر بعدها جيداً، وتكرر الوصفة صباحاً ومساءً أول أسبوع، ثم يتم تكرارها مرة واحدة يومياً بعد ذلك في الصباح.
- تساعد تلك الوصفة في تحفيز نمو الشعر، إضافة إلى تطهير فروة الرأس، وعلاج القشرة.
من أكثر الوصفات فاعلية في تطويل الشعر بدون أدوية ويمكن تطبيقها بأكثر من طريقة؛ هي وصفة زيت الزيتون وبذر الكتان التي سنتعرف عليها فيما يلي:
- في الكبة الكهربائية يتم طحن ملعقة كبيرة من بذور الكتان حتى تصبح بودر، يتم إضافة حبة من الموز وطحنهم جيداً.
- ثم بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، والعسل الأبيض ثم الخلط مرة أخرى للحصول على قوام كريمي متجانس.
- يتم توزيع المزيج على فروة الرأس، وتوزيعه جيداً بين جذور الشعر ومن ثم أطرافه.
- تترك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين بعد تغطية الرأس بقبعة بلاستيكية.
- ثم يتم غسل الشعر جيداً بعد مرور الوقت، ويتم تكرار الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعياً.
بذلك نكون تعرفنا على أكثر من طريقة فعالة وسريعة لزيادة طول الشعر في أسبوع باستخدام بذر الكتان، والاستفادة من فوائده الكثيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بذر الكتان لتطويل الشعر في أسبوع بدون أدوية ليصبح طويل مثل ذيل الحصان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.