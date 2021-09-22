بيتزا التوست بدون فرن السهلة سريعة في ١٥ ثانية بيتزا كذابة للاطفال

بيتزا التوست بدون فرن ، أسهل وأخف وأسرع طريقة لعمل البيتزا، خاصة للأطفال أو يمكنك حملها معك للعمل، وتناولها سريعًا مع إفطارك، أو خلال فترة الراحة في منتصف اليوم، حيث يمكنك إعدادها باكرًا قبل الذهاب إلى عملك، ويمكنك أن تمنحيها لزوجك أو أبنائك، إذا كان منهم من يذهب إلى المدرسة أو الجامعة. فهي وجبة سريعة ومغذية تناسب يوم عمل شاق وطويل، وتمنح جسدك لاطاقة المطلوبة لاستكمال اليوم، بدلا من شراء بعض المعجنات والمخبوزات من خارج المنزل، خلال تلك الفترة الحرجة، التي يعاني العالم فيها من أمراض منتشرة. فتلك البيتزا السريعة السهلة في الميكروويف، تعرف باسم بيتزا التوست ١٥ ثانية، أو بيتزا التوست بالمايكرووف، نظرًا لأنك لا تحتاجين إلى استخدام الفرن، من أجلها، فهي لا تحتاج إلى عجين أو خميرة أو أية إضافات، فقط التوست والحشو الذي ترغبين به.

تشبه كثيرًا طريقة ميني بيتزا بدون فرن، هذا النوع من البيتزا أو المعجنات عموما، الذي لا يحتاج إلى العجن أو الخبز، والانتظار لفترة طويلة، من أجل تحضيرها خاصة في ساعات الصباح الأولى، وأنت تعدين أبناء للذهاب إلى المدرسة، وتجهيزن نفسك إلى الذاهب للعمل أنت وزوجك، فهي بيتزا السريعة المنقذة للأوقات الصعبة. ومن أشهر أنواع البيتزا؛ بيتزا التورتيلا في 3 دقائق بدون فرن، والبيتزا السائلة في المقلاة، وبيتزا 10 دقائق بدون عجن أو فرن، وكذلك فطائر سريعة بدون فرن، وكلها طرق سهبلة للغاية ولكن أسهلهم هي طريقة بيتزا التوست بدون فرن، أو كما تشتهر بأكثر من مسمى مثل؛ بيتزا التوست بالمايكرويف، وبيتزا التوست بالجبن، وصينية بيتزا التوست، وبيتزا التوست ١٥ ثانية، وبيتزا التوست للاطفال، أو بيتزا التوست الاسمر، أو بيتزا التوست الصحية، أو طريقة البيتزا الكذابة.

عدد 2 قطعة توست أو أكثر حسب رغبتك، ويمكنك الاختيار بين الأبيض والأسمر.

فنجان صغير من الزيتون الحلقات مخلي من البذور.

حبة بنادورا مفرومة ناعما.

نصف حبة فلفل رومي أخضر وأصفر مقطعتان إلى مكعبات صغيرة.

حبة بصل صغيرة جدا مفرومة ناعما.

200 جرام من جبنة موزاريلا في المنزل.

فنجان كاتشب صغير للصوص.

رشة من الأوريجانو.