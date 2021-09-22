كريم الحلبة الذهبي أقوي كريم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم الحلبة الذهبي يعتبر هذا الكريم من أقوي الكريمات التي يتم استخدامها للوجه، يساعد الكريم في التخلص من التجاعيد التي تظهر في الوجه بطريقة سريعة جداً، كما أنه يعمل علي تنقية البشرة وتوحيد لونها فهو كريم مفتح ومبيض للبشرة، يحتوي الكريم علي مكونات طبيعية جداً وغير مكلفة، وهو كريم صالح لجميع أنواع البشرة، وطريقة تحضيره بسيطة جداً تتم داخل المنزل، ويعتبر هذا الكريم هو كريم منافس للكريمات باهظة الثمن التي تستخدم لعلاج التجاعيد وإزالتها، حيث تحتوي الحلبة علي العديد من الفوائد الهامة التي تزيد من نضارة البشرة وجمالها، وهناك العديد من الكريمات الطبيعية التي يتم تحضيرها من الحلبة مثل كريم الحلبة والكركم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل كريم الحلبة الذهبي داخل المنزل.

مكونات عمل كريم الحلبة الذهبي

يحتوي الكريم علي مميزات هامة تجعل البشرة كبشرة الأطفال ويرجع ذلك إلي مكوناته الطبيعية وهي كما يلي:ـ

٢ ملعقة كبيرة من الحلبة.

كوب من الماء المغلي سابقاً.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

يمكننا تحضير كريم الحلبة الذهبي بخطوات سهلة جدا ًهي كما يلي:-

نضع ٢ ملعقة من الحلبة في إناء قابل للطهي، ثم نضيف إليها كوب من الماء المعدني أو ماء سبق غليه. ثم نرفع الخليط علي نار هادئة، ونتركه لكي يغلي لمدة خمس إلي سبع دقائق. ثم نطفئ النار يتم تصفية الخليط حتي نحصل علي الماء فقط ونتركه يبرد، ثم نضيف إلي الماء المصفي ملعقتين من النشا ونقلب حتي يذوب النشا تماماً. نضع الخليط علي نار هادئة لمدة دقيقتين، حتي نحصل علي قوام كريمي مع مراعاة التقليب المستمر. نطفئ النار ثم نتركه يهدئ قليلاً، ثم نضيف إليه زيت اللوز الحلو وزيت اللافندر ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً مع بعضها البعض. يصب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ويحفظ لمدة أسبوع داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام

يطبق الكريم يومياً قبل النوم باتباع الآتي:-