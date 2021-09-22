فرد الشعر بكريم بانثينول، كريم بانثينول له العديد من الفوائد سوء للبشرة أو الشعر وظهر مؤخراً فائدة كبري ترغب السيدات في الحصول عليها وهي فرد الشعر بدون الحاجة لاستخدام الكيراتين، حيث أنه يعمل على ترطيب وتنعيم الشعر المجعد مما يجعله مفرود وسلس، وهذه المميزات تبحث عنها كل فتاة حيث أن الشعر أهم مظاهر الجمال ويعطي شعور الثقة بالنفس وطريقة استخدامه سهلة سوف نذكرها خلال المقال.

طريقة استخدام كريم بانثينول لفرد الشعر

يجب أن تستخدمي كريم بانثينول كما نقدم فيما يلي تحصلي على النتيجة المطلوبة:

يتم وضع بعض من كريم البانثينول على الشامبو الذي تستخدميه ويجب أن تكون الكمية المستخدمة من الكريم مناسبة لكمية الشامبو.

استخدامي الشامبو ثلاث مرات أسبوعياً، بينما يتم استخدامه مرتين أسبوعياً فقط لأصحاب فروة الرأس الدهنية.

يترك الشامبو المخلوط معه الكريم على الشعر مدة عشرة دقائق أو أكثر.

يمكن إضافة الكريم على بلسم الشعر أيضا.

اغسلي الشعر بالطريقة المعتادة، ويجب أن تجفيفه برفق.

يفضل خلط مجموعة زيوت طبيعية مضاف إليه كمية من كريم بانثينول، مثل زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت الخروع، ويتم استخدام الخليط ثلاث مرات أسبوعياً وتركه على الشعر مدة ساعة على الأقل.

خلال أسبوع فقط سوف تلاحظين الفرق وتحصلي على نتيجة مدهشة.

فوائد كريم بانثينول للشعر

كريم البانثينول له فوائد كثيرة للشعر بجانب أنه لا يتسبب له بحدوث أضرار ومن هذه الفوائد:

يقوم كريم البانثينول بعلاج الهيشان لأنه يرطب الشعر بعمق.

يساعد في علاج تقصف الشعر.

فرد الشعر المجعد والخشن وجعله ناعم وانسيابي.

يساعد فروة الرأس على امتصاص المواد الدهنية والتخلص منها.

إزالة دهون الشعر التي تتسبب في تكوين القشرة.

يساعد على تحفيز نمو الشعر.

عند استخدامه تحصلين على هذه النتائج من أول أسبوع حيث أنه فعال.

ومن الجدير ذكره أن كريم البانثينول لا يقتصر استخدامه على الشعر فقط، حيث يعطى نتائج فعالة جداً في تبييض البشرة وخاصة عندما يتم مزجه مع القليل من النشا وماء الورد ووضعهم على المكان المراد تبييضه، والفرق ستلاحظيه فوراً.