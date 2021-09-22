طريقة عمل خضار سوتيه باللحم بأسهل وأشهى طريقة وبألذ الوصفات

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يعد خضار سوتيه باللحم من الوجبات الرئيسية ذات المذاق الخاص والمميز، نظراً لما يكسب الخضار وطريقة التسوية النكهة المميزة للأكلة، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبلون على تناوله الكثير في المطاعم، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، وبساطة مكوناته، فهي متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة طبق سمين مشكل وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خضار سوتيه باللحم بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي لم تجربوه من قبل.مكونات خضار سوتيه باللحم
تتكون هذه الأكلة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 5 ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- 500 جم لحم مقطع مكعبات صغيرة.
- 2 حبة طماطم مقطع مكعبات صغيرة.
- 4 قرون فلفل أخضر مقطع حلقات.
- رشة شطة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر اليابس.
- ماء ساخن.
- ملح حسب الرغبة.
للتزيين
- ملعقة كبيرة من البقدونس مفروم ناعم.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل خضار سوتيه باللحم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت والزبدة، ثم نترك الزبدة حتى تذوب.
- ثم نضيف البصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى يكتسب لونا ذهبياً.
- ثم نضيف اللحم ونقلب باستمرار قليلاً، ثم نغطي المقلاة، ونترك اللحمة حتى ينزل ماءها.
- بعد ذلك نرفع الغطاء ونقلب باستمرار حتى يجف ماء اللحم.
- ثم نضيف الطماطم والفلفل ونقلبهم، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى ينضج الخضار.
- ثم نرفع الغطاء ونضيف الزعتر والفلفل والشطة، ثم نقلبهم.
- بعد ذلك نضيف الماء الساخن والملح ونقلبهم وعندما يغلي الماء نغطي المقلاة ونتركها حتى ينضج اللحم (مع التقليب من وقت لآخر).
- بعد ذلك نرفع المقلاة من على النار.
- ثم نقدم خضار سوتيه باللحم في طبق التقديم ونزينه بالبقدونس المفروم ناعم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
يعد خضار سوتيه باللحم من الوجبات الرئيسية ذات المذاق الخاص والمميز، نظراً لما يكسب الخضار وطريقة التسوية النكهة المميزة للأكلة، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبلون على تناوله الكثير في المطاعم، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، وبساطة مكوناته، فهي متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة طبق سمين مشكل وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خضار سوتيه باللحم بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي لم تجربوه من قبل.مكونات خضار سوتيه باللحم
تتكون هذه الأكلة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 5 ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- 500 جم لحم مقطع مكعبات صغيرة.
- 2 حبة طماطم مقطع مكعبات صغيرة.
- 4 قرون فلفل أخضر مقطع حلقات.
- رشة شطة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر اليابس.
- ماء ساخن.
- ملح حسب الرغبة.
للتزيين
- ملعقة كبيرة من البقدونس مفروم ناعم.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل خضار سوتيه باللحم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت والزبدة، ثم نترك الزبدة حتى تذوب.
- ثم نضيف البصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى يكتسب لونا ذهبياً.
- ثم نضيف اللحم ونقلب باستمرار قليلاً، ثم نغطي المقلاة، ونترك اللحمة حتى ينزل ماءها.
- بعد ذلك نرفع الغطاء ونقلب باستمرار حتى يجف ماء اللحم.
- ثم نضيف الطماطم والفلفل ونقلبهم، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى ينضج الخضار.
- ثم نرفع الغطاء ونضيف الزعتر والفلفل والشطة، ثم نقلبهم.
- بعد ذلك نضيف الماء الساخن والملح ونقلبهم وعندما يغلي الماء نغطي المقلاة ونتركها حتى ينضج اللحم (مع التقليب من وقت لآخر).
- بعد ذلك نرفع المقلاة من على النار.
- ثم نقدم خضار سوتيه باللحم في طبق التقديم ونزينه بالبقدونس المفروم ناعم.
- وبالهنا والشفا.
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