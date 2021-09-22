طريقة عمل شاورما الدجاج في الفرن بطريقة جديدة وصحية وعمل الثومية السورية

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تعرفي علي سر طريقة عمل شاورما في البيت بنفسك وطعمها مثل أشهر المحلات السورية وبتكلفة أقل من شرائها، تعتبر الشاورما من أشهر الأكلات التي انتشرت موخرا بكثره وهناك الكثير من الناس يذهبون لشرائها، وذلك يرجع لمذاقها اللذيذ الشهي الذي يحب الجميع تناوله ويرجع أيضا لسهولة تحضيرها، كما أن الشاورما تعد من الأطباق التي يتم تقديمها وأعدادها بالكثير من الطرق المختلفة منا الذي بالفرن ومنها المشوي وغيرهم الكثير.شاورما
هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكننا بها إعداد شاورما الدجاج وأيضا طريقة عمل شاورما عربي بوصفات مختلفة وجديدة، لذلك سوف نتعرف الآن علي طريقة عملها في الفرن وسنتعرف علي المكونات التي سوف نحتاجها لتحضيرها.
المقادير
- خمس صدور من الدجاج المخلي
- نصف كوب صغير من الخل
- بصلة واحدة مفرومه ناعما
- حبة فلفل أخضر وأصفر وأحمر
- معلقتين كبيرتين من الزبدة
- نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل
- فصين من الثوم المفروم ناعما
- ورقة واحدة من ورق الغار
- نصف كوب من الزبادي
- رشه صغيرة من الزعتر
تعرفنا علي المقادير التي سوف نحتاجها وقمنا بإحضارها والآن سوف نتعرف علي طريقة الإعداد بالخطوات التالية:
- أولا نقوم بغسل الصدور وتقطيعها الي شرائح رفيعة ومتوسطة الحجم، ونقطع أيضا الفلفل الألوان والبصل الي شرائح.
- نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه الفلفل الأسود والملح والزعتر وورق الغار وأيضا نضع الثوم والخل والزبادي.
- نقوم بعد ذلك بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض جيدا ثم نضيف إليها شرائح الدجاج والبصل والفلفل ونقلبهم مرة أخري جيدا.
- نغطي وعاء الدجاج جيدا ثم نضعه في الثلاجة لمدة ساعتين حتي يتشرب الدجاج والخضار من تلك التتبيلة قبل تحضيرها.
- نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع فيها الدجاج بالخضار والتتبيلة وندخلها الي الفرن حتي تنضج ثم يتم تقديمها بجانب الثومية.
المكونات
- نصف كوب من عصير الليمون
- أربعة فصوص من الثوم المهروس
- كوب من زيت الذرة
- ملعقة صغيرة من الملح
- كوب من زيت الزيتون
طريقة الإعداد
- نجهز الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل من الثوم والملح وعصير الليمون ونقوم بخلطهم جيدا مع بعض.
- نضيف الي الخليط بعد ذلك كل من زيت الذرة وأيضا زيت الزيتون ونخلط مرة أخري لمدة دقيقتين.
- نقوم بعد ذلك بتحريك الخليط حتي يصبح متماسك مثل قوام المايونيز، ثم يتم تقديمه بجانب الشاورما.
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تعرفي علي سر طريقة عمل شاورما في البيت بنفسك وطعمها مثل أشهر المحلات السورية وبتكلفة أقل من شرائها، تعتبر الشاورما من أشهر الأكلات التي انتشرت موخرا بكثره وهناك الكثير من الناس يذهبون لشرائها، وذلك يرجع لمذاقها اللذيذ الشهي الذي يحب الجميع تناوله ويرجع أيضا لسهولة تحضيرها، كما أن الشاورما تعد من الأطباق التي يتم تقديمها وأعدادها بالكثير من الطرق المختلفة منا الذي بالفرن ومنها المشوي وغيرهم الكثير.شاورما
هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكننا بها إعداد شاورما الدجاج وأيضا طريقة عمل شاورما عربي بوصفات مختلفة وجديدة، لذلك سوف نتعرف الآن علي طريقة عملها في الفرن وسنتعرف علي المكونات التي سوف نحتاجها لتحضيرها.
المقادير
- خمس صدور من الدجاج المخلي
- نصف كوب صغير من الخل
- بصلة واحدة مفرومه ناعما
- حبة فلفل أخضر وأصفر وأحمر
- معلقتين كبيرتين من الزبدة
- نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل
- فصين من الثوم المفروم ناعما
- ورقة واحدة من ورق الغار
- نصف كوب من الزبادي
- رشه صغيرة من الزعتر
تعرفنا علي المقادير التي سوف نحتاجها وقمنا بإحضارها والآن سوف نتعرف علي طريقة الإعداد بالخطوات التالية:
- أولا نقوم بغسل الصدور وتقطيعها الي شرائح رفيعة ومتوسطة الحجم، ونقطع أيضا الفلفل الألوان والبصل الي شرائح.
- نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه الفلفل الأسود والملح والزعتر وورق الغار وأيضا نضع الثوم والخل والزبادي.
- نقوم بعد ذلك بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض جيدا ثم نضيف إليها شرائح الدجاج والبصل والفلفل ونقلبهم مرة أخري جيدا.
- نغطي وعاء الدجاج جيدا ثم نضعه في الثلاجة لمدة ساعتين حتي يتشرب الدجاج والخضار من تلك التتبيلة قبل تحضيرها.
- نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع فيها الدجاج بالخضار والتتبيلة وندخلها الي الفرن حتي تنضج ثم يتم تقديمها بجانب الثومية.
المكونات
- نصف كوب من عصير الليمون
- أربعة فصوص من الثوم المهروس
- كوب من زيت الذرة
- ملعقة صغيرة من الملح
- كوب من زيت الزيتون
طريقة الإعداد
- نجهز الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل من الثوم والملح وعصير الليمون ونقوم بخلطهم جيدا مع بعض.
- نضيف الي الخليط بعد ذلك كل من زيت الذرة وأيضا زيت الزيتون ونخلط مرة أخري لمدة دقيقتين.
- نقوم بعد ذلك بتحريك الخليط حتي يصبح متماسك مثل قوام المايونيز، ثم يتم تقديمه بجانب الشاورما.
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