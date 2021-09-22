أسهل طريقة لعمل الإندومي في المنزل أحلى وأطعم من الجاهز وصحي جدا

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تعتبر الاندومي من الوجبات التي أصبحت مفضلة لدى الكثير من الأشخاص والتي لا يمكن الاستغناء عنها كوجبة خفيفة سواء أثناء اليوم أو في نهايته، ولكن المعروف عن الاندومي أنها غير صحية وتحتوي على الكثير من المواد الحافظة الضارة، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وذلك لضمان جودتها، وفي هذا المقال سنعرض لكم طريقة التحضير في المنزل.ما مشكلة الأندومي الجاهزة؟
الأندومي عبارة عن شعيرية سريعة التحضير ومذاقها رائع، لذلك أصبحت هذه الوجبة مفضلة لدى الكثير من الأشخاص الذين يفضلون هذا النوع من الطعام.
ولكن كثرت الأقاويل في الفترة الأخيرة أنها ضارة وتحتوي على الكثير من المواد الحافظة ومحسنات الطعم التي من الممكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر وتكون سبب في الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، كما أن المعروف عن هذا النوع أنه يسبب صداع من الصعب أن يتم التعامل معه.طريقة تحضير الاندومي في المنزل
- من الممكن أن يتم تحضير الاندومي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وتعطي نفس المذاق الأصلي للاندومي، ولكي يتم تحضيرها نحتاج إلى نصف كيلو مكرونة اسباجتي ومن الممكن أن يتم استبدالها بالشعيرية، ونحتاج إلى مكعبان مرقة دجاج، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة من الثوم البودرة وملعقة من البصل البودرة أيضاً، بالإضافة إلى طبق توابل ملح وفلفل.
- في وعاء فارغ على نار متوسطة يتم وضع المكرونة مع الماء الساخن ثم يتم إضافة الماء، ويضاف لها خليط بهارات مثل الملح والفلفل والكمون ونقوم بإضافة مكعب المرقة والزيت، بعد أن يتم الانتهاء من سلق المكرونة يتم إضافة البهارات وتقلب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد، وتصبح جاهزة للتناول ويتم تقديمها بشكل ساخن.
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تعتبر الاندومي من الوجبات التي أصبحت مفضلة لدى الكثير من الأشخاص والتي لا يمكن الاستغناء عنها كوجبة خفيفة سواء أثناء اليوم أو في نهايته، ولكن المعروف عن الاندومي أنها غير صحية وتحتوي على الكثير من المواد الحافظة الضارة، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وذلك لضمان جودتها، وفي هذا المقال سنعرض لكم طريقة التحضير في المنزل.ما مشكلة الأندومي الجاهزة؟
الأندومي عبارة عن شعيرية سريعة التحضير ومذاقها رائع، لذلك أصبحت هذه الوجبة مفضلة لدى الكثير من الأشخاص الذين يفضلون هذا النوع من الطعام.
ولكن كثرت الأقاويل في الفترة الأخيرة أنها ضارة وتحتوي على الكثير من المواد الحافظة ومحسنات الطعم التي من الممكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر وتكون سبب في الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، كما أن المعروف عن هذا النوع أنه يسبب صداع من الصعب أن يتم التعامل معه.طريقة تحضير الاندومي في المنزل
- من الممكن أن يتم تحضير الاندومي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وتعطي نفس المذاق الأصلي للاندومي، ولكي يتم تحضيرها نحتاج إلى نصف كيلو مكرونة اسباجتي ومن الممكن أن يتم استبدالها بالشعيرية، ونحتاج إلى مكعبان مرقة دجاج، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة من الثوم البودرة وملعقة من البصل البودرة أيضاً، بالإضافة إلى طبق توابل ملح وفلفل.
- في وعاء فارغ على نار متوسطة يتم وضع المكرونة مع الماء الساخن ثم يتم إضافة الماء، ويضاف لها خليط بهارات مثل الملح والفلفل والكمون ونقوم بإضافة مكعب المرقة والزيت، بعد أن يتم الانتهاء من سلق المكرونة يتم إضافة البهارات وتقلب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد، وتصبح جاهزة للتناول ويتم تقديمها بشكل ساخن.
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