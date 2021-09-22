طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني أو الدجاج في وصفات مختلفة

طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني تعد من أشهى الأطباق والأصناف الممتعة واللذيذة، وهناك أنواع مختلفة لطريقة عمل الكبسة ومنها الكبسة باللحم الضاني، والكبسة بالدجاج، وكلاهما يتمتع بمذاق رائع وخاص، كما أن طريقة تحضيرها من أسهل ما يمكن، كما يمكنك الحصول على نفس مذاق وطعم ورائحة الكبسة الجاهزة في المطاعم، كما أنها تحتوى على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مكوناتها الأساسية تتمثل في الدجاج او اللحم والأرز البسمتي والمرقة، وفيما يلي سوف نوضح لكم المكونات بالمقادير التفصيلية، وخطوات التحضير.

كيلو جرام من اللحم الضاني.

كيلو جرام من الأرز البسمتي.

معلقة كبيرة من بهارات الكبسة.

ورق لورا

عود من القرفة.

اثنان من الليمون المجفف

ثلاث فصوص من الثوم مقطع شرائح.

فصين من الحبهان.

عدد 2 من ثمرة الطماطم.

عدد 2 من البصل متوسط الحجم.

اثنان من ثمرة الفلفل الحار. (حسب الرغبة)

عدد 2 من الجزر مبشور.

زيت.

ملح.

مياه حسب الحاجة.

مكونات ومقادير طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني

بهارات الكبسة باللحمة: تتميز الكبسة بحبها للعديد من البهارات التي تمنحها مذاق ورائحة طيبة، بهارات الكبسة عبارة عن ملعقة كبيرة من كلا من القرفة والكركم والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة، وأعواد القرنفل، والحبهان والبابريكا، والكمون، ويمكنك الاحتفاظ بهذه البهارات في برطمان واستخدامها كل مرة عند إعداد الكبسة.

احضري وعاء كبير وضيفي به الأرز البسمتي، واغسليه، ثم اتركي الأرز ينقع لمدة نصف ساعة.

احضري مقلاه وضعي فيها ملعقة من الزبد على النار، وضعي بها اللحم الضاني، وقومي بتشويح اللحم جيدا على النار.

ثم ضيفي له القليل من الفلفل الأسود المطحون، والقليل من الملح مع التقليب، وترفع من على النار.

قومي بإحضار قدر وضيفي به الماء على النار واتركيه حتى الغليان ثم اسقطي فيه اللحم المشوح، واتركي اللحم حتى يستوى تماما.

بعد ذلك تقومي بإخراج اللحم وتصفية المرقة وتركها جانبا، وتسوية اللحم بهذه الطريقة يعمل على تسريع عملية التسوية، حيث يمكنك الاستغناء عن مرحلة سلق اللحم وترك اللحم تتشوح لمدة أكبر.

نحضر وعاء آخر ونضع به القليل من السمن أو الزبد، ونقوم بتشويح اللحم المسلوق به، ونضيف له البهارات والتوابل من أوراق اللورا وعود القرفة والليمون المجفف والحبهان، وتقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها، حتى تصعد رائحة البهارات والتوابل الفواحة.

ثم ضيفي لها البصل المقطع مكعبات وقلبيها مع اللحم جيدا، يليها الجزر المبشور، مع التقليب ثم ضيفي الطماطم والملح والفلفل الحار حسب رغبتك، ومقدار ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة، وقلبي جيدا.

ويضاف لها مرقة اللحمة المغلية وتقلب مع المكونات وتترك حتى تغلي، ثم نقوم بتصفية الأرز جيدا وإضافته للوعاء مع اللحم والمرقة والبهارات.

يمكنك تكملة المرقة أو بمياه مغليه حتى يتغطى الأرز البسمتي جيدا.

اتركي الأرز البسمتي علي النار حتي ينضج جيدا مع اللحم، ثم يرفع ويقدم في السرفيس.

طريقة عمل الكبسة بالخطوات