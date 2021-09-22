مقادير عمل وصفة البرياني باللحم

وصفات الطعام اللذيذة من أكثر الوصفات المشهورة وإن وصفة طريقة برياني لحم هي من أكثر الوصفات الشهية واللذيذة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فإن الحصول على هذه الوصفة اللذيذة من الممكن أن يجعلك تقدمينها على وجبة الغداء أو حتى وجبة العشاء.

هذه الوجبة تحتوي على الكثير من القيم الغذائية، فهي تحتوي على الأرز واللحوم، الأرز هو مادة مركزة من الحبوب التي تحتوي على الكربوهيدرات والدهون المشبعة والبروتينات والألياف، يحتوي الأرز أيضا على مادة النشا المفيدة جدا لجسم الإنسان.

كما أن هذه الوجبة تحتوي أيضًا على اللحوم، التي بدورها تعمل على اكتمال نمو الجسم، فهي تحتوي على تركيز عالٍ من البروتينات، واللحوم من أهم المواد الغذائية التي تمد أجسامنا بالطاقة والحيوية، كما أن اللحوم تحسن من مذاق الوجبة، فما أجمل أن تقوم بتناول وجبة غذائية كاملة تحتوي على النشويات والبروتين الكامل.

هذه الطبخة هي طبخه خليجية في الأصل هي كويتية، يمكنك تناولها في الغداء أو العشاء، لأنها من الوجبات اللذيذة والخفيفة والشهية جدًّا على الإنسان.

500 غرام من قطع لحم مقطعة قطعًا كبيرة.

ثلاثة من أكواب الأرز البسمتي.

حبات من البصل.

حبات من الفلفل الأحمر.

فصوص من الثوم.

ملعقتان من الزبادي.

واحد ليمونه.

ربع كوب نعناع أخضر.

مجموعة من بهارات الكاري والفلفل الأحمر المطحون والزعفران، وملح على حسب الرغبة.

قم بسلق اللحم في إناء ثم تخلص من الماء الغير مرغوب فيه، على نار هادئة.

ثم قم بتقطيع البصل ووضعه في قلاية الزيت حتى يذبل قليلا.

قطع الطماطم إلى قطع صغيرة.

قم بدق الفلفل الأخضر وإضافة الثوم والزنجبيل إليه.

قم بخلط جميع البهارات مع البصل والطماطم، مع إضافة اللبن وربع كوب من الكزبرة الخضراء والكاري والفلفل وعصير الليمون والنعناع الأخضر.

وفي قدر به ماء مغلي يتم ترك الأزر يسلق على النار.

بعد أن يستوي الأرز نقوم بوضع قطع اللحم عليه مع خليط الطماطم، ونقوم بوضع المتبقي من الكزبرة معهم.

قم بترك الخليط كله على النار قليلا.

ثم قم بتقديم الوجبة على مائدة الطعام.

إن طريقة برياني لحم هي من ألذ الطرق التي يمكنك أن تتناولها على مائدة الطعام.