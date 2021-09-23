ضعيه تحت العين و النتيجة ستذهلك بعيون ساحرة بدون دوائر سوداء انتفاخات و تجاعيد، تسعى كل سيدة تلجئ للسهر إلى التخلص من التجاعيد حول العين والهالات السوداء نهائياُ، وصفة اليوم هي وصفة للتخلص من الهالات السوداء، الهالات السوداء تحدث تحت العينين عادة بسبب الإجهاد والأرق، ويمكنك بسهولة التخلص منها فقط باستخدام هذه الوصفة، ضعيه تحت العين و النتيجة ستذهلك بعيون ساحرة بدون دوائر سوداء انتفاخات و تجاعيد.

ضعيه تحت العين و النتيجة ستذهلك بعيون ساحرة

تتكون الوصفة الأولى لإزالة الترهلات والتجاعيد تحت العينين من العناصر التالية :

كوب متوسط من الحليب.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر فهو يقلل من انتفاخ العين وتهيجها ويمكنك استبداله بالشاي الأسود.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان، تساعد بذور الكتان على ترطيب البشرة وإزالة التجاعيد منها.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير والإستخدام

نضيف الحليب في قدر ثم نضع القدر على الموقد لمدة 5 دقائق مع التحريك، ومن جانب آخر نضيف الشاي الأخضر في وعاء ثم نقوم بإضافة بذور الكتان إلى الشاي ونخلطهم معا، بعد ذلك نضيف الحليب الساخن إلى الوعاء ونقوم بالتقليب قليلاً، ثم نترك المكونات تنقع في الحليب لمدة 20 دقيقة، بعد نقع المكونات سنحصل على خليط لزج ثم نقوم بتصفية هذا الخليط بإستخدام شاش طبي أو قطعة قماش.

لنستخرج خليط كريمي ناعم ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون إلى الخليط ويمزج جيداً، هذا الخليط يزيل الترهل والتجاعيد تحت العينين، نحتفظ به في وعاء زجاجي ويوضع في الثلاجة، وعمد الإستخدام يوضع هذا الخليط تحت العينين وحولها ويترك على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم تغسل البشرة بالماء، تكرر الوصفة بشكل يومي.

الوصفة الثانية لازاله الهالات السوداء

تتكون وصفة إزالة الهالات السوداء من العناصر التالية :

قطعة من الخيار، فالخيار هو أفضل علاج طبيعي للهالات السوداء كما أنه يخفف من انتفاخ العين.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير

نقوم ببشر قطعة الخيار باستخدام مبشرة ثم نقوم بتصفية المبشور لاستخراج عصير الخيار، وفي وعاء مناسب نضيف مقدار ست ملاعق كبيرة من عصير الخيار ثم نضيف إليه جل الصبار وزيت جوز الهند، ثم نمزج المكونات جيداً مع بعضها ونقوم بإضافة النشا ونمزج مرة أخرى جيداً.

طريقة الإستخدام

نأخذ قطع من القطن الدائري ثم نغمسه في الخليط ونضعه في علبة نظيفة، ثم نضع الضمادات القطنية في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تبرد، ثم توضع على الهالات السوداء وتطبق الوصفة كل يوم، يمكنك الاحتفاظ بهذه الوصفة في الثلاجة، ضعيه تحت العين و النتيجة ستذهلك بعيون ساحرة بدون دوائر سوداء انتفاخات و تجاعيد.