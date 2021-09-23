معظم الحوامل والامهات الجداد بيشتكوا من النسيان الكتير وإنهم بيبقوا لسه متعودوش على نظام الحياة الجديد، ده غير مسؤولية انك تتحملي طفا كل حياته مرتبطة بيكي في كل تفاصيلها، طيب تعلمي ايه وازاي تنظمي وقتك عشان ماتحسيش بإرهاق مبالغ فيه؟ في المقال ده هنقولك 5 نصايح تساعدك على تنظيم حياتك بعد الولادة.. اعرفيهم وطبقيهم

5 نصايح تساعدك على تنظيم حياتك بعد الولادة.. اعرفيهم وطبقيهم

اعملى نظام للرضاعة:

النظام الأحسن لطفلك إنك ترضعيه كل 2.5 ل3 ساعات ده هيساعده على إنه شبعان فترة كويسة وبعد الرضاعة اعمليله مساج خفيف لضهره ده هيريح معدته ويفضيها من الهوا وده هيخليه ميعيطش كتير وكمان هينام بشكل أفضل

اعملى نظام للنوم:

معظم الأطفال بيناموا وهما بيرضعوا وده هيخليهم نايمين معظم اليوم وبالتالى يسهروا بالليل,الحل إنك على قد ما تقدرى خليه صاحى نص ساعة بعد الرضاعة ده هيخليه ينام عدد ساعات أقل بالنهار وبالتالى ينام بالليل وقت أطول وكمان يتوفرلك وقت راحة وتنامى بالليل وقت أطول

خصصى وقت للتمرين:

الرياضة بتحسن الذاكرة والمزاج وتحسن شكل جسمك لكن طبعا مش هتبدأى على طول فى التمرينات الصعبة أو المجهود الشديد لأن جسمك لسه متعافاش بشكل كامل ,المشى العادى أو السباحة هيفيدوكى جدا الفترة دى أو أى تمرين بسيط فى البيت وده هيساعدك بشكل كبير فى التعافى جسديا ونفسيا

امشى على نظام غذائى مناسب ليكى:

خلى اكلك بدهون صحية زى زيت الزتون وكلى خضار وفاكهة واشربى مياه كتير،كمان السمك مليات حاجات مفيدة هتساعدك فى تحسين ذاكرتك ومودك وكمان شكل جسمك

خلى كل حاجة فى قتها:

نظمى المهام اللى وراكى على مدار اليوم والأحسن إنك تكتبيها فى ورقة أو نوت على الموبايل عشان متنسيش حاجة ومتحسيش إن كل حاجة فيها فوضى ومشكلة وكمان لازم تحددى الأولويات عشان متحسيش إنك مبتعمليش حاجة لنفسك.

تحديد روتين معين تمشى عليه بعد التغيير فى حياتك هيخليكى تحسي إنك مش عارفة تسيطرى عليها وده هيخلى نفسيتك تتأثر وتدخلى فى مشاكل نفسية كتير ,عشان كده نظمى مهامك واطلبى المساعدة وقت ما تحتاجيها.

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