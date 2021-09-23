القضاء على قشرة الشعر باستخدام غسول الفم

القضاء على قشرة الشعر بغسول الفم، قشرة الشعر من الأمور المزعجة التي يعاني منها العديد منا لأنها تسبب الحكة المؤلمة كما أنها تؤثر على نمو وطبيعة الشعر وقد تجعله متقصفًا وجافًا لهذا وجب علينا علاج قشرة الشعر في أسرع وقت قبل أن تزداد ولا يمكن علاجها بسهولة وقشرة الشعر البسيطة يمكن علاجها منزليًا ببعض وصفات علاج قشرة الشعر المنزلية مثل استخدام غسول الفم لعلاج قشرة الشعر على الرغم من كونها وصفة أو طريقة غريبة ولكنها فعالة تمامًا في القضاء على قشرة الشعر ما نحتاجه هو غسول ليسترين للفم.

وصفات غسول الفم ليسترين لقشرة الشعر

باستخدام الليسترين وحده أو مع بعض المكونات الأخرى يمكننا علاج قشرة الشعر بشكل نهائي والتخلص منها ومن آثارها المضرة على الشعر ويمكن استخدام غسول ليسترين للتخلص من القشرة الموجودة بالشعر بواحدة من الطرق التالية:

مكونات الوصفة

ملعقة غسول ليسترين كبيرة.

قطن.

الطريقة

يتم نقع القطنة في غسول ليسترين ونبدأ بتمرير قطعة القطن على فروة الشعر. نترك الغسول على الشعر حوالي عشر دقائق. بعد انتهاء الوقت يوضع الشعر أسفل الماء ونقوم بغسله جيدًا واستخدام الشامبو للتنظيف.

الليسترين لعلاج قشرة الشعرالليسترين وزيت الأطفال لقشرة الشعر

هذه الوصفة مناسبة للشعر الجاف والمجعد وتتكون من:

ملعقتان زيت أطفال.

ملعقتان ليسترين

الطريقة

يتم غسل الشعر بماء وشامبو في البداية. ومن ثم نمزج زيت الأطفال مع الليسترين وتوزيع الوصفة على الشعر. ونتركه 10 دقائق قبل استخدام الماء البارد لغسله.

الليسترين وخل التفاح للتخلص من قشرة الشعر

من المعروف أن خل التفاح ذو تأثير إيجابي على فروة الشعر لأنه يضبط الأس الهيدروجيني لفروة الشعر مما يحسن من إنتاج الزيوت ويجعلها بمستوى طبيعي فتقل القشرة التي تنمو على الشعر وتتكون الوصفة من:

كوب ماء.

ملعقة خل تفاح حجمها كبير.

ملعقتان حجم كبير ليسترين.

الطريقة