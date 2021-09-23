طريقة عمل بيتزا فاهيتا الدجاج في المنزل مثل المطاعم

طريقة عمل بيتزا فاهيتا الدجاج، البيتزا من الأطعمة التي لا يمكننا أن نجد شخص لا يحبها كبيرًا كان أو صغيرًا وتقدمها المطاعم بأشكال وأصناف وأطعمة مختلفة تجذبنا جميعًا إليها وخاصةً الصغار منا ولأن الأمهات تخشى على أطفالها دائمًا فإن الحل الأفضل هو تحضير الطعام في المنزل وكذلك البيتزا ووصفة اليوم هي وصفة بيتزا فاهيتا الدجاج وسنقدمها لكم بطريقة المطاعم بالضبط تابعوا معنا. مكونات بيتزا فاهيتا الدجاج مكونات فاهيتا الدجاج مكونات بيتزا فاهيتا الدجاج مكونات فاهيتا الدجاج بصلة بنفسجي اللون حجمها صغير.

صدر دجاج واحد طازج مخلي.

ربع حبة فلفل أصفر.

وربع حبة فلفل أخضر.

وربع حبة فلفل أحمر طازج.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة شاي صغيرة شطة حمراء بودرة.

نصف ملعقة شاي صغيرة بودرة بصل ناعم.

ومقدار نصف ملعقة شاي صغيرة بابريكا ناعمة.

ثلاثة ملاعق طعام كبيرة زيت نباتي مثل زيت الزيتون.

نصف ملعقة شاي صغيرة كمون ناعم.

كمية حسب الرغبة فلفل أسمر.

كمية حسب الرغبة ملح طعام. مكونات البيتزا 2 ملعقة جبن شيدر.

2 ملعقة صلصة بيتزا منزلية أو جاهزة.

ملعقة واحدة حبة البركة.

علبة عجينة بيتزا جاهزة.

2 ملعقة جبنة موتزاريلا.

ملعقة أوريجانو حجمها صغير.

ربع كوب حليب.

حبة بيض واحدة. طريقة تحضير بيتزا فاهيتا الدجاج مكونات البيتزاطريقة تحضير بيتزا فاهيتا الدجاج يتم تحضير فاهيتا الدجاج لحشو البيتزا بها كالتالي: في مقلاة متوسطة يوضع الزيت لتسخينه لوضع صدر الدجاج بعد تقطيعه شرائح. وعلى الدجاج نبدأ بوضع عصير الليمون والفلفل الأسود والملح بودرة البصل والكمون والفلفل الأحمر ويتم تقليل تلك التوابل مع الدجاج لكي تتجانس جيدًا. نحضر الخضروات وهي الفلفل الملون والبصل ونقطعهم شرائح حجمها صغير ليتم وضعهم على شرائح الدجاج ونقلب جيدًا لكي تذبل الخضروات. وتترك المقادير على النار وقف كافي لتصير جاهزة. لتحضير عجينة بيتزا فاهيتا الدجاج يتم فرد عجينة البيتزا ووضع الصلصة والأوريجانو على الوجه ونأخذ قطع الدجاج بعد نضجها لرصها على وجه البيتزا. يتم رش الجبن الشيدر والموتزاريلا على وجه البيتزا لتغطيتها. ونقوم باستخدام خليط الحليب مع البيضة لدهن جوانب عجينة البيتزا لكي تصير ذهبية. توضع البيتزا في الصينية وتوضع في الفرن لتسخينها. لتحضير عجينة بيتزا فاهيتا الدجاج الوسوم

طريقة عمل بيتزا فاهيتا الدجاج، البيتزا من الأطعمة التي لا يمكننا أن نجد شخص لا يحبها كبيرًا كان أو صغيرًا وتقدمها المطاعم بأشكال وأصناف وأطعمة مختلفة تجذبنا جميعًا إليها وخاصةً الصغار منا ولأن الأمهات تخشى على أطفالها دائمًا فإن الحل الأفضل هو تحضير الطعام في المنزل وكذلك البيتزا ووصفة اليوم هي وصفة بيتزا فاهيتا الدجاج وسنقدمها لكم بطريقة المطاعم بالضبط تابعوا معنا. مكونات بيتزا فاهيتا الدجاج مكونات فاهيتا الدجاج مكونات بيتزا فاهيتا الدجاج مكونات فاهيتا الدجاج بصلة بنفسجي اللون حجمها صغير.

صدر دجاج واحد طازج مخلي.

ربع حبة فلفل أصفر.

وربع حبة فلفل أخضر.

وربع حبة فلفل أحمر طازج.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة شاي صغيرة شطة حمراء بودرة.

نصف ملعقة شاي صغيرة بودرة بصل ناعم.

ومقدار نصف ملعقة شاي صغيرة بابريكا ناعمة.

ثلاثة ملاعق طعام كبيرة زيت نباتي مثل زيت الزيتون.

نصف ملعقة شاي صغيرة كمون ناعم.

كمية حسب الرغبة فلفل أسمر.

كمية حسب الرغبة ملح طعام. مكونات البيتزا 2 ملعقة جبن شيدر.

2 ملعقة صلصة بيتزا منزلية أو جاهزة.

ملعقة واحدة حبة البركة.

علبة عجينة بيتزا جاهزة.

2 ملعقة جبنة موتزاريلا.

ملعقة أوريجانو حجمها صغير.

ربع كوب حليب.

حبة بيض واحدة. طريقة تحضير بيتزا فاهيتا الدجاج مكونات البيتزاطريقة تحضير بيتزا فاهيتا الدجاج يتم تحضير فاهيتا الدجاج لحشو البيتزا بها كالتالي: في مقلاة متوسطة يوضع الزيت لتسخينه لوضع صدر الدجاج بعد تقطيعه شرائح. وعلى الدجاج نبدأ بوضع عصير الليمون والفلفل الأسود والملح بودرة البصل والكمون والفلفل الأحمر ويتم تقليل تلك التوابل مع الدجاج لكي تتجانس جيدًا. نحضر الخضروات وهي الفلفل الملون والبصل ونقطعهم شرائح حجمها صغير ليتم وضعهم على شرائح الدجاج ونقلب جيدًا لكي تذبل الخضروات. وتترك المقادير على النار وقف كافي لتصير جاهزة. لتحضير عجينة بيتزا فاهيتا الدجاج يتم فرد عجينة البيتزا ووضع الصلصة والأوريجانو على الوجه ونأخذ قطع الدجاج بعد نضجها لرصها على وجه البيتزا. يتم رش الجبن الشيدر والموتزاريلا على وجه البيتزا لتغطيتها. ونقوم باستخدام خليط الحليب مع البيضة لدهن جوانب عجينة البيتزا لكي تصير ذهبية. توضع البيتزا في الصينية وتوضع في الفرن لتسخينها. لتحضير عجينة بيتزا فاهيتا الدجاج

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