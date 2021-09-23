فطائر السمسم في 10 دقائق فقط بأسرع طريقة وألذ طعم بدون مجهود ومكونات من المنزل، لكل سيدة تبحث عن طريقة لتحضير الفطائر في أقل وقت ممكن بدون مجهود، إليكي وصفة اليوم هي فطائر السمسم بطريقة (3,2,1) وذلك لأنه يتم تحضيرها بثلاث أكياس بيكنج بودر، 2 كوب زبادي وكوب واحد من الزيت، هذه الفطائر بتكون جاهزة للخبز في 10 دقائق فقط بدون خميرة و بألذ طعم، فطائر السمسم في 10 دقائق فقط بأسرع طريقة وألذ طعم بدون مجهود ومكونات من المنزل.

فطائر السمسم في 10 دقائق فقط

تتكون وصفة فطائر السمسم السريعة من العناصر التالية :

3 ملاعق كبيرة بيكنج بودر 30 جرام بدون محسن كيك.

2 كوب زبادي.

كوب زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

6-5 كوب دقيق مخبوزات أو متعدد الاستعمالات حسب حاجة العجين.

جبن بيضاء للحشو.

مكونات طبقة التغطية

تتكون طبقة التغطية من العناصر التالية :

كوب ماء.

ملعقة كبيرة عسل أسود.

ملعقة كبيرة دقيق.

سمسم محمص.

طريقة التحضير

في وعاء عميق نضيف الزيت، الزبادي والبيكنج بودر ثم نخلط المكونات جيداً مع بعض بالمضرب اليدوي، ثم نقوم بغربلة ثلاثة أكواب من الدقيق ونضيفه مع الملح إلى الوعاء ونقلب، ثم نكمل إضافة باقي كمية الدقيق بعد غربلته مع العجن يدوياً لمدة من دقيقتين إلى ثلاثة دقائق حتى نحصل على عجين متماسك، ثم يترك العجين ليستريح قليلاً و نحضر خليط التغطية، في وعاء نضيف الماء، العسل الأسود والدقيق ثم نخلط جيداً، وفي وعاء آخر نضيف السمسم.

ثم يتم تشكيل العجين عن طريق أخذ قطعة من العجين ثم تفرد مع الضغط عليها جيداً ثم يتم حشوها بملعقة من الجبن ثم تكور وتغلق جيداً، ثم يتم مسكها بتحكم وتوضع في خليط العسل ثم تغمس في السمسم وبعد ذلك توضع في صينية على ورق زبدة، ثم تكرر هذه الخطوات على باقي كمية العجين، ويمكنك حشوها بتمر أو شوكولاتة أو أي نوع من الجبن أو مربى أو المفضل لديكم، بعد ذلك يتم خبز الفطائر في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة، ثم يتم تقديمها، فطائر السمسم في 10 دقائق فقط بأسرع طريقة وألذ طعم بدون مجهود ومكونات من المنزل.