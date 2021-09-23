طريقة كيكه الديسباسيتو في البيت بأسهل الخطوات ونتيجة ناجحة 100%

طريقة كيكه الديسباسيتو ؛ كبار وصغار يعشقون الشيكولاتة، حتى عندما يكون الخيار بين كيك الفانيليا وكيك الشوكولاتة، بالطبع الجميع يختارها، لذا تبحث كل ست بيت عن أفضل طرق تحضير كيك الشوكولاتة. طريقة كيكه الديسباسيتو واليوم أتينا لكِ سيدتي أفضل وأشهى وأقوى الطرق التي ستجعلك سيدتي تحضرين أقوى كيك شوكولاتة على الإطلاق.

وهي طريقة عمل كيكة الديسباسيتو بصوص الشيكولاتة، ثقي جيدًا، أنك ستجعلينها هي وصفتك الأساسية و التي تحضرينها في كل مناسباتك.

شاهدي الطريقة معنا وجربيها على الفور ولن تندمي ستكون بطعم خيالي. مكونات الكيك 7 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الكاكاو الغير مُحلى.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

فانيليا.

رشة ملح. مكونات الصوص ثلاثة ملاعق كبيرة من الشوكولاتة قابلة الدهن.

كوب من الحليب الدافئ.

مكونات الطبقة الثانية

200 جم من كريمة الخفق السائلة.

200 جرام من الشوكولاتة دارك مبشورة.

ملعقتان كبيرتان من الشوكولاتة قابلة الدهن.

2 باكو بودرة كريم شانتيه.

كوب من الحليب المثلج. طريقة كيكه الديسباسيتومكونات الكيكمكونات الصوص طريقة التحضير أحضري وعاء نظيف وجاف تمامًا وضعي به كلًا من البيض + الفانيليا + السكر + رشة الملح.

واخفقي كل المكونات معًا جيدًا بالمضرب حتى يصبح القوام كريمي وهش ومرتفع.

أضيفي الزيت خط رفيع مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس مع المكونات السابقة.

واحرصي على التقليب سريعًا حتى تحافظين على الهواء.

في وعاء آخر أضيفي كل المكونات الجافة معًا مثل الدقيق + الكاكاو + البيكنج بودر و امزجي كل المكونات معًا.

اسكبي كل المكونات الجافة على المكونات السابقة مع الاستمرار في التقليب بالملعقة الخشبية في اتجاه واحد حتى تحصلين على قوام متجانس.

احرصي على عدم التقليب سريعًا حتى لا تخسرين الهواء ولا تصبح الكيك هش ومرتفعة.

وزعي الكيك بالتساوي في قالب الديسباسيتو وادخليها الفرن الساخن مسبقًا حتى تصبح ناضجة تمامًا.

في إناء آخر ضعي الشوكولاتة مع الحليب الدافئ وامزجي المكونات حتى تذوب تمامًا، واتركيها جانبًا.

ويمكنك ترك الوعاء على حمام ماء دافئ حتى تظل مذابة لحين استخدامها.

فور إخراج الكيكة اتركيها حتى تبرد ثم قومي بعمل ثقوب فيها واسكبي الصوص عليها وهو ساخن وإن كانت الكيك باردة يجب أن يكون الصوص ساخن.

ثم ضعي الكريمة مع الشوكولاتة المبشورة في وعاء آخر وضعيه على النار حتى تذوب ثم اتركيها جانبًا.

ضعي الكريم شانتيه مع الحليب المثلج بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجمه ثم اسكبي معه الكريمة بالشوكولاتة و امزجي كل المكونات معًا.

وزعي الكريمة بالشوكولاتة بالتساوي على الكيك.

ثم ابدئي في تزيين الكيك حسب رغبتك، مثل وضع صوص الكراميل، صوص الشوكولاتة، حبيبات الشوكولاتة الملونة، شوكولاتة كادبوري.

يمكنك تزيينها بالمتوفر لديك، كما يمكن إضافة المكسرات المتوفرة لديك. طريقة التحضير الوسوم

طريقة كيكه الديسباسيتو ؛ كبار وصغار يعشقون الشيكولاتة، حتى عندما يكون الخيار بين كيك الفانيليا وكيك الشوكولاتة، بالطبع الجميع يختارها، لذا تبحث كل ست بيت عن أفضل طرق تحضير كيك الشوكولاتة. طريقة كيكه الديسباسيتو واليوم أتينا لكِ سيدتي أفضل وأشهى وأقوى الطرق التي ستجعلك سيدتي تحضرين أقوى كيك شوكولاتة على الإطلاق.

وهي طريقة عمل كيكة الديسباسيتو بصوص الشيكولاتة، ثقي جيدًا، أنك ستجعلينها هي وصفتك الأساسية و التي تحضرينها في كل مناسباتك.

شاهدي الطريقة معنا وجربيها على الفور ولن تندمي ستكون بطعم خيالي. مكونات الكيك 7 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الكاكاو الغير مُحلى.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

فانيليا.

رشة ملح. مكونات الصوص ثلاثة ملاعق كبيرة من الشوكولاتة قابلة الدهن.

كوب من الحليب الدافئ.

مكونات الطبقة الثانية

200 جم من كريمة الخفق السائلة.

200 جرام من الشوكولاتة دارك مبشورة.

ملعقتان كبيرتان من الشوكولاتة قابلة الدهن.

2 باكو بودرة كريم شانتيه.

كوب من الحليب المثلج. طريقة كيكه الديسباسيتومكونات الكيكمكونات الصوص طريقة التحضير أحضري وعاء نظيف وجاف تمامًا وضعي به كلًا من البيض + الفانيليا + السكر + رشة الملح.

واخفقي كل المكونات معًا جيدًا بالمضرب حتى يصبح القوام كريمي وهش ومرتفع.

أضيفي الزيت خط رفيع مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس مع المكونات السابقة.

واحرصي على التقليب سريعًا حتى تحافظين على الهواء.

في وعاء آخر أضيفي كل المكونات الجافة معًا مثل الدقيق + الكاكاو + البيكنج بودر و امزجي كل المكونات معًا.

اسكبي كل المكونات الجافة على المكونات السابقة مع الاستمرار في التقليب بالملعقة الخشبية في اتجاه واحد حتى تحصلين على قوام متجانس.

احرصي على عدم التقليب سريعًا حتى لا تخسرين الهواء ولا تصبح الكيك هش ومرتفعة.

وزعي الكيك بالتساوي في قالب الديسباسيتو وادخليها الفرن الساخن مسبقًا حتى تصبح ناضجة تمامًا.

في إناء آخر ضعي الشوكولاتة مع الحليب الدافئ وامزجي المكونات حتى تذوب تمامًا، واتركيها جانبًا.

ويمكنك ترك الوعاء على حمام ماء دافئ حتى تظل مذابة لحين استخدامها.

فور إخراج الكيكة اتركيها حتى تبرد ثم قومي بعمل ثقوب فيها واسكبي الصوص عليها وهو ساخن وإن كانت الكيك باردة يجب أن يكون الصوص ساخن.

ثم ضعي الكريمة مع الشوكولاتة المبشورة في وعاء آخر وضعيه على النار حتى تذوب ثم اتركيها جانبًا.

ضعي الكريم شانتيه مع الحليب المثلج بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجمه ثم اسكبي معه الكريمة بالشوكولاتة و امزجي كل المكونات معًا.

وزعي الكريمة بالشوكولاتة بالتساوي على الكيك.

ثم ابدئي في تزيين الكيك حسب رغبتك، مثل وضع صوص الكراميل، صوص الشوكولاتة، حبيبات الشوكولاتة الملونة، شوكولاتة كادبوري.

يمكنك تزيينها بالمتوفر لديك، كما يمكن إضافة المكسرات المتوفرة لديك. طريقة التحضير

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