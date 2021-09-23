طريقة تحضير فطائر السميت التركية ألذ ساندوتشات للعشاء بمكونات كلها من المنزل، نشارك اليوم معكم وصفة تهم كل السيدات في المنازل خاصة مع اقتراب موسم العام الدراسي، وهي عبارة عن طريقة فريدة لتحضير ساندوتشات سريعة ولذيذة لوجبة العشاء أو الإفطار. ساندوتشات بحشوة لذيذة وجميع مكوناتها متوفرة في المنزل وبسيطة جداً، جربي فطائر السميت التركية فهي وصفة أكثر من ممتازة ومشهورة جداً، وتعتبر من ألذ المعجنات التي يمكنك حفظها وتسخينها كأنها طازجة، وجبة متكاملة مع كوب الشاي سوف تنبهري بطعمها اللذيذ.

طريقة تحضير فطائر السميت التركية

لتحضير فطائر السميت التركية قومي بتجهيز مقدار كوب ماء دافئ بما يعادل 200 مل، نصف كوب حليب دافئ بمقدار 100 مل، نصف كوب زيت، 2 ملعقة كبيرة من الخل، ملعقة كبيرة ونصف من السكر بمقدار 30 جرام، ملعقة كبيرة خميرة، نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، عدد 5 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات. لتغطية الفطائر سوف نستعين بكوب ماء فاتر+ سمسم محمص+ ملعقة كبيرة عسل اسود (ويمكنك استبداله بدبس تمر أو دبس عنب). أما مقادير الحشوة فهي جبن بيضاء خالي من الزيوت النباتية + بقدونس مفروم ويمكنك حشو لحم مفروم أو دجاج او شوكولاتة أو مربى أو جبن شيدر أو أي حشوة أخرى مفضلة لديكم

في كوب كبير يتم إضافة ماء دافئ مع السكر والخميرة ثم يتم خلطهم جيداً ويغطى الكوب ويترك جانباً لمدة عشر دقائق، في وعاء عميق نضيف الدقيق، الزيت، الحليب، الخل، البيكنج بودر وخليط الخميرة ثم يتم التقليب ومزج المكونات مع بعضها البعض، ثم يتم العجن يدوياً لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجين متماسك، نحضر وعاء ويغلف بطبقة بسيطة من الزيت باستخدام فرشاة ثم نضع العجين ويغطى ويترك في مكان مظلم دافئ لمدة 40 دقيقة فقط.

فطائر السميت التركية اللذيذة

نحضر وعاءين نضع السمسم في وعاء والآخر نضيف إليه ماء دافئ مع العسل الأسود ونخلطهم معاً، ثم نترك الوعاءين جانباً، وفي وعاء آخر نضيف الجبن البيضاء والبقدونس ثم نخلطهم معاً ويترك جانباً. بعد تخمير العجين يتم تجميعه ويقطع إلى كرات متوسطة الحجم كل كرة تقريباً 60 جرام، تحضر 10 ساندوتشات بحجم كبير ثم يتم أخذ كل قطعة وتدهن زيت بسيط ثم يتم فردها على شكل مستطيل، ثم يتم وضع الحشوة ويثبت الجانبين بالطول ثم يتم لف السندويتش على شكل رول ثم نثبت آخر طرف في السندويتش.

نأخذ الساندويتش ونضعه في خليط العسل والماء سريعاً ثم نغمسه في السمسم، ثم يوضع في صينية على ورقة زبدة، هذه الخطوات تكرر على كل القطع ثم تغطى الصينية لمدة 15 دقيقة قبل الخبز، ثم توضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية رف أوسط لمدة 15 دقيقة، ثم يتم تشغيل الفرن من أعلى لتأخذ لون بسيط، ثم تقدم وتصبح جاهزة لتناولها بالهناء والشفاء.