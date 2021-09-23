وصفة بسكويت البطاطا والشوفان الصحي للاطفال خلال فترة التسنين

الاطفال في مرحلة التسنين بيحتاجوا دايما لحاجة ناشفة يعضوا عليها عشان يتخلصوا من تأثير وألم التسنين على اللثة ، ومن الحاجات اللي ممكن تعتمدي عليها في الوقت ده وصحية في نفس الوقت هي وصفة بسكويت البطاطا والشوفان للتسنين ، مفيد ليهم جدا في المرحلة دي ، تعالوا نشوف مع بعض من خلال السطور الجاية طريقته بالخطوات والفيديو.

وصفة بسكويت البطاطا والشوفان للتسنين:

المكونين الاساسيين في الوصفة بتاعتنا هما الشوفان والبطاطا ، الشوفان مفيد جدا للاطفال لانه بيحتوي على نسبة عالية نسبيا من الحديد ، وكمان البطاطا تعتبر مصدر نباتي للحديد.

المقادير:

– 200 جرام بطاطا.

– باكيت شاي بابونج (كاموميل).

– 1 كوباية شوفان مطحون.

– 2 معلقة كبيرة اي نوع زيت نباتي خفيف.

طريقة التحضير:

1- قشري البطاطا وقطعيها.

2- حطيها في حلة على النار وغطيها بالمايه وضيفي لها باكيت شاي البابونج.

3- سيبي البطاطا تغلي لحد ما تطرى وتستوي.

4- ارفعيها من على النار وشيلي منها كيس شاي البابونج واتخلصي من معظم كمية الماية ، وسيبي كمية قليلة من 1 – 2 معلقة صغيرة بس عشان تساعدك في الهرس.

5- اهرسي البطاطا كويس لحد ما تبقى ناعمة مافيش فيها اي تكتلات ، تقريبا الكمية هتطلع معاكي حوالي ¾ كوباية.

6- في طبق كبير اخلطي البطاطا المهروسة مع الشوفان المطحون والزيت.

7- اخلطيهم مع بعض بمعلقة خشب لحد ما الخليط يتشكل على شكل كورة.

8- هاتي صينية خبز بطنيها بورق زبدة او ورق خبز او ورق سيليكون.

9- حطي خليط البطاطا في الصينية وافرديه لحد ما يبقى سمكه حوالي 5 ملم.

10- بالسكينة ابدأي قطعي الخليط لاشكال بحجم معقول طفلك يقدر يمسكها بسهولة.

11- دخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 – 25 دقيقة ، لحد ما البسكويت يبقى متماسك والحروف بتاعته لونها دهبي.

12- خرجيه من الفرن ، واحفظيه في علبة محكمة الغلق.

نصايح:

– قبل ما تهرسي البطاطا اتأكدي انك مصفياها كويس ، وممكن تسيبيها بعد السلق في طبق لحد ما يتبخر منها كل الماية قبل ما تهرسيها.

– تقدري تخزني البكسويت لمدة 3 ايام.

– ممكن تجمديه وتقدميه مجمد.

البسكويت ده خالي من القمح ولكن مش خالي من الجلوتين لاننا استخدمنا فيه شوفان عادي.

– كل حصة من البسكويت ده بتحتوي على 78 سعرة حرارية, 2 جرام من الدهون المشبعة, 2 جرام من الدهون غير المشبعة.

الطريقة بالفيديو:

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