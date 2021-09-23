الفراخ المشوية في الفرن بالتتبيلة السرية والطعم روعة

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية، طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية من الأمور التي تبحث عن تحضيرها كافة السيدات، فيتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة، فتتسم الفراخ المشوية بالنكهة الطيبة والمذاق الشهي وإليكم في المقال التالي ما قدمه طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية: طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية: تتسم طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية بالسهولة وأنها سريعة التحضير ومقاديرها سهلة للغاية وإليكم في السطور التالية مقادير عمل تتبيلة الفراخ المشوية: فرختان كاملتان بدون عظم.

كأسان من الزبادي.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

نصف ملعقة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية. طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية: طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية: يتم تحضير تتبيلة الفراخ المشوية بطريقة سهلة وسريعة وإليكم تلك الخطوات: الحصول على الخلاط ويتم وضع فيه الزبادي مع فصوص الثوم ويتم تشغيل الخلاط لمدة عشرين ثانية.

يتم وضع الفلفل الأسود والملح والقرفة والأعشاب في الخلاط ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى.

الاستمرار في تشغيل الخلاط لحين أن يتم هرس كافة المكونات ثم يتم الحصول على خليط متجانس.

يتم وضع الفرختين في التتبيلة وتركها لفترة تتراوح من أربعة ساعات إلى 12 ساعات.

بعد الانتهاء من تتبيلة الفراخ المشوية يتم وضع الفراخ على الفحم لحين أن تتساوى الفراخ جيداً.

يتم تقديم الفراخ في طبق التقديم مع طبق من السلطات وبالهناء على الجميع. مقادير تحضير الفراخ المشوية على الفحم: ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

عشرة حبات من البصل الصغير الحجم.

ثلاثة حبات الطماطم.

ثلاثة حبات من الفلفل الأخضر.

فرخة. طريقة التحضير: يتم الحصول على بولة كبيرة ويتم وضع فيها الفراخ. الحصول على بولة صغيرة ويتم وضع فيها الكركم والقرفة والملح والكمون ويتم التقليب. يتم وضع الخليط فوق الدجاج ويتم دعكها باليد. القيام بتقطيع البصل والطماطم والفلفل الأخضر ويتم وضعه فوق الفراخ. يتم ترك الفراخ في التتبيلة لمدة تتراوح من خمسة على 12 ساعات لحين أن تتشرب التتبيلة. يتم الحصول على الشواية ويتم وضعها ورق الفويل ثم يتم وضع الفراخ مع متابعة الشواية. مقادير تحضير الفراخ المشوية على الفحم:طريقة التحضير: الوسوم

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية، طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية من الأمور التي تبحث عن تحضيرها كافة السيدات، فيتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة، فتتسم الفراخ المشوية بالنكهة الطيبة والمذاق الشهي وإليكم في المقال التالي ما قدمه طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية: طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية: تتسم طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية بالسهولة وأنها سريعة التحضير ومقاديرها سهلة للغاية وإليكم في السطور التالية مقادير عمل تتبيلة الفراخ المشوية: فرختان كاملتان بدون عظم.

كأسان من الزبادي.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

نصف ملعقة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية. طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية: طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية: يتم تحضير تتبيلة الفراخ المشوية بطريقة سهلة وسريعة وإليكم تلك الخطوات: الحصول على الخلاط ويتم وضع فيه الزبادي مع فصوص الثوم ويتم تشغيل الخلاط لمدة عشرين ثانية.

يتم وضع الفلفل الأسود والملح والقرفة والأعشاب في الخلاط ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى.

الاستمرار في تشغيل الخلاط لحين أن يتم هرس كافة المكونات ثم يتم الحصول على خليط متجانس.

يتم وضع الفرختين في التتبيلة وتركها لفترة تتراوح من أربعة ساعات إلى 12 ساعات.

بعد الانتهاء من تتبيلة الفراخ المشوية يتم وضع الفراخ على الفحم لحين أن تتساوى الفراخ جيداً.

يتم تقديم الفراخ في طبق التقديم مع طبق من السلطات وبالهناء على الجميع. مقادير تحضير الفراخ المشوية على الفحم: ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

عشرة حبات من البصل الصغير الحجم.

ثلاثة حبات الطماطم.

ثلاثة حبات من الفلفل الأخضر.

فرخة. طريقة التحضير: يتم الحصول على بولة كبيرة ويتم وضع فيها الفراخ. الحصول على بولة صغيرة ويتم وضع فيها الكركم والقرفة والملح والكمون ويتم التقليب. يتم وضع الخليط فوق الدجاج ويتم دعكها باليد. القيام بتقطيع البصل والطماطم والفلفل الأخضر ويتم وضعه فوق الفراخ. يتم ترك الفراخ في التتبيلة لمدة تتراوح من خمسة على 12 ساعات لحين أن تتشرب التتبيلة. يتم الحصول على الشواية ويتم وضعها ورق الفويل ثم يتم وضع الفراخ مع متابعة الشواية. مقادير تحضير الفراخ المشوية على الفحم:طريقة التحضير:

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