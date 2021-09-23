طريقة بسكويت بالقرفة ألذ بسكوت مقرمش حضريه في المنزل كتحلية أو وجبة خفيفة

يعد بسكويت بالقرفة من أشهى وألذ أنواع البسكوت على الإطلاق والذي يصلح كوجبة خفيفة شهية للغاية أو يمكن تقديمه كحلويات بعد الغداء كما يمكنك إعطائه لأولادك في المدرسة وعند الذهاب للرحلات والنزهات، لمعرفة طريقة تحضير هذا البسكوت تابعينا فقط وفرنا لك المقادير والخطوات بالتفصيل تحضير هذا البسكوت الشهي.

بسكويت بالقرفة

ابدأ يومك بكوب من القهوة او الشاى اللذيذ مع القليل من هذا البسكويت الشهي كما يمكنك تقديمه للأولاد مع كوب من الحليب المغذي

كوبان ونصف من الدقيق متعدد الاستعمال.

ملعقة ونصف كبيرة من الكريمة حامضة.

ملعقة ونصف كبيرة من القرفة المطحونة ناعم.

كوب إلا ربع من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من البايكينج صودا.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

صفار بيضة إضافية.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من السكر الأسمر.

رشة صغيرة من الطعام الأبيض.

المقادير اللازمة لعمل البسكوت:

قومي بنخل الدقيق في وعاء عميق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي البيكنج صودا والملح وقلبي. تضاف القرفة إلى خليط الدقيق وتقلب المكونات معاً. قومي بوضع الزبدة الذائبة في وعاء ثم أضيفي إليها السكر الأبيض والبني. استخدمي المضرب الكهربائي أو محضر الطعام لخفق تلك المكونات معاً حتى يذوب السكر وتكون خليط ناعم. أضيفي البيضة وصفار البيض والكريمة واخفقي مجدداً. اخفقي جيداً إلى أن تحصلي على خليط متجانس فاتح اللون. قومي بإضافة خليط الدقيق بالتدريج إلى خليط البيض والزبدة مع الخلط المستمر. يجب التقليب في اتجاه واحد حتى يختفي الدقيق تماماً. قومي بلف الخليط بورق استرتش أو ضعيه في وعاء وغطيه ثم أدخليه الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى تتماسك العجينة. في وعاء منفصل اخلطي نصف كوب من السكر مع نصف ملعقة من الخميرة. أخرجي العجينة من الثلاجة وقومي بفردها بالنشابة الخشبية على سطح أملس مرشوش بالدقيق. شكلي العجين بقطاعة البسكويت بالشكل المفضل. اغمسي كل قطعة في خليط السكر والقرفة. يوضع البسكوت في صينية مغلفة بورق الزبدة. اخبزي البسكوت في فرن ساخن لمدة عشر دقائق حتى ينضج.

خطوات تحضير بسكويت بالقرفة: