ماسك رهيب لشد البشرة: للحصول علي بشرة خرافية ومشدودة في أقل وقت2021

نقدم لكم ماسك رهيب لشد البشرة ، يعد من أفضل الماسكات التي يستخدمها الجميع من السيدات للشد الجشم والبشرة بشكل طبيعي دون الم او مواد ضارة بالبشرة، حيث تعد البشرة والجسم مصدر جمال فائق بنسبة لكل فتاة او سيدة وتبحث الكثير منهم علي ماسك مضمون يساعدهم في شد ترهلات البشرة والجسم بشكل مضمون، وفي أسرع وقت ممكن ودون اخذ مواد ضارة، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد ماسك رهيب لشد البشرة باقل امكانيات في السعر وافضل نتائج2021.

مكونات عمل ماسك رهيب لشد البشرة المعجزة في شد البشرة

سوف نتعرف اليوم علي المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الماسك الرهيب دون مواد ضارة بالبشرة او الجسم ونتائج خرافية وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من النشا.

ثلاث معالق من زيت الورد.

بياض بيضة واحدة فقط.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال

نتعرف من خلال المقال علي أفضل وأبسط طريقة لتحضير الماسك واستخدامه علي البشرة والحصول علي افضل نتيجة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخل النشا وبياض البيض ونخلطهم جيداً. ثم نضيف عليهم زيت الورد مع التقليب الجيد حتي تندمج المكونات جيداً. ثم نضيف عصير الليمون اختياري ونقلبهم جيدا حتي تتجانس ويصبح خليط كريمي. نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ ثم ننشف البشرة جيدا باستخدام المنشفة. نضع طبقة من الماسك علي البشرة بشكل وصورة متساوية وتغطي جميع البشرة. نتركها لمدة نصف ساعة قم نقوم بفرك الماسك جيدا ثم نغسل البشرة جيداً. نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي أفضل نتائج بفضل الله.

فوائد ونصائح تساعد علي شد البشرة والجسم

نقدم لكم بعض النصائح والفوائد التي تعمل علي شد البشرة بشكل طبيعي دون تدخل لعمليات جراحية ودون تكلفة وهي كما يأتي:-