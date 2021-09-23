طريقة عمل كنافة الفنجان المحشوة بالمكسرات بقوامها المثالى وشكلها الفريد

كنافة الفنجان المحشوة بالمكسرات ، طريقة من عشرات الطرق لإعداد الكنافة، وتعد الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية المعروفة عند كثير من البلدان غير العربية، فهي أكلة شهية ولذيذة يرغب جميع من يراها في تذوقها، والاستمتاع بها لشكلها المتميز والفريد ولمذاقها الرائع واللذيذ. ويكثر الإقبال على أكل الكنافة وشرائها عند حلول شهر رمضان المبارك، فهي تعد مظهر من مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم، ورؤية المخابز التي تقوم بصنع الكنافة في الشوارع تكون إيذانا بقرب حلول شهر رمضان الفضيل.

وقد اشتهرت الكنافة وانتشرت في العديد من البلدان العربية والشرقية. وتعددت وصفاتها ومكوناتها وطريقة صنعها بتعدد البلدان التي انتشرت فيها، فنجد كل بلدة قد أضافت ملمسها الخاص والمميز على هذه الأكلة الجميلة، فأصبحت الكنافة تعد بعشرات الأنواع والوصفات، فهناك الكنافة النابلسية، وكنافة الفنجان، والكنافة العراقية، والكنافة العثمانلي، والكنافة المبرومة، والكثير من الطرق والوصفات الأخرى لإعداد الكنافة، وسنتناول في هذا المقال طريقة عمل كنافة الفنجان المحشوة بالمكسرات.

مكونات كنافة الفنجان المحشوة بالمكسرات

كنافة الفنجان بالمكسرات مكوناتها لا تختلف كثيرا عن مكونات الكنافة التقليدية، وهي كالتالي:

نصف كيلو من الكنافة الخام (ويفضل أن تكون موضوعة في الثلاجة لمدة يوم أو يومين وألا تكون طازجة).

نصف كوب من السكر البودرة.

2 كوب من السمنة المذابة.

مكسرات مبشورة حسب الرغبة للحشو (لوز أو بندق أو فول سوداني أو جوز هند).

2 ملعقة كبيرة من السكر.

مكونات الشربات (القطر)

كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة فانيليا.

عود قرفة (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

إن طريقة عمل كنافة الفنجان المحشوة بالمكسرات سهلة بل ومن أسهل الطرق على خلاف ما يعتقده الكثيرون وهي كالتالي:

نقوم بتفكيك الكنافة لقطع صغيرة.

ونقوم بخلط السكر البودرة مع الكنافة جيدا.

نقوم بوضع السمن المذاب على خليط الكنافة والسكر، ونقوم بخلطهم جميعا.

ثم نقوم بخلط المكسرات مع ملعقتين من السكر.

بعد ذلك نقوم بجلب فنجان، ونقوم بتعبأة نصفه من الكنافة التي خلطناها بالسمن، ونضع فوقه بعض المكسرات.

ثم نعبئ النصف المتبقي بالكنافة، ونضغط عليه جيدا.

ثم نقوم بقلب الفنجان على صينية مدهونة بالسمن.

ونقوم بتكرار الخطوات على الكمية المتبقية، ونقوم برصهم على الصينية.

ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية على أن نقوم بتسخين الفرن مسبقا، ثم نتركها حتي تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نقوم بإخراج الكنافة بعدما أخذت اللون الذهبي، ثم نقوم بصب الشربات البارد عليها.

نضع حلة على النار ونضيف إليها كوب ونصف من السكر مع كوب من الماء البارد.

وبعدما يذوب السكر نضيف عليه رشة الفانيليا وعود القرفة ونصف عصير الليمونة.

نترك بعد ذلك الخليط يغلى لمدة 5 دقائق، ثم نرفع الشربات من على النار، ونتركه ليبرد.

ويمكننا تناول كنافة الفنجان مع صوص الشوكولاتة الداكنة أو مع صوص الشوكولاتة البيضاء أو مع النوتيلا.

طريقة تحضير الشرباتطريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: