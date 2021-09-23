تعرف على فيتامين يساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن

حرق الدهون، يختلف معدل الحرق من جسم إلى أخر وهناك عوامل كثيرة تؤثر في عملية حرق الدهون مثل نظام الغذاء المتبع، كما انا هناك وقت معينة يزداد من خلالة معدل الحرق، في أول اليوم في الصباح الباكر لذلك يفضل ممارسة بعض انشطه الرياضية لتحفيز الجسم قبل تناول وجبة الفطار، وخلال النهار أثناء العمل والنشاط، بخلاف أخر اليوم المساء يقل معدل الحرق بشكل كبير لذلك يفضل عدم تناول وجبات دسمة.

فيتامينات، هناك بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعمل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون وإنقاص الوزن بطريقة صحيحة، كما أن تزداد فرص حرق الدهون بالجسم عند شرب كميات كبيرة من الماء، ، هناك بعض الأطعمة يصعب حرقها وتتحول إلى دهون في الجسم الكربوهيدرات، والسكريات.

فيتامينات ب من الفيتامينات الهامة التي تساعد في عملية الحرق مثل فيتامين ب6،12،هي تعمل على مساعدة الجسم على تكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون للحصول على الطاقة، ولكى تتم العملية بنجاح لا يمكن استخدام فيتامين ب 6 فقط أو فيتامين ب 12 فقط بل يجب ب1، ب6،ب12، فيتامين د، هو أيضا من الفيتامينات الهامة التي تعمل على حرق الدهون خاصة الموجودة في منطقة البطن، كما تم الأثبات من قبل بعض الباحثين أن الأشخاص التي تعانى من نقص فيتامين د تعانى من الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، كما يمكن الحصول على فيتامين د من التعرض للشمس وهو أفضل طريقة للحصول، كما انه يتوافر في . زيت كبد السمك.

السردين.

التونة.

سمك السلمون.

صفار البيض.

اللبن ومنتجاته. ، هو أيضا من الفيتامينات الهامة التي تعمل على حرق الدهون خاصة الموجودة في منطقة البطن، كما تم الأثبات من قبل بعض الباحثين أن الأشخاص التي تعانى من نقص فيتامين د تعانى من الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، كما يمكن الحصول على فيتامين د من التعرض للشمس وهو أفضل طريقة للحصول، كما انه يتوافر في . من الفيتامينات الهامة التي تساعد في عملية الحرق مثل فيتامين ب6،12،هي تعمل على مساعدة الجسم على تكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون للحصول على الطاقة، ولكى تتم العملية بنجاح لا يمكن استخدام فيتامين ب 6 فقط أو فيتامين ب 12 فقط بل يجب ب1، ب6،ب12،

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من اهم الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون، وتحتوي على كمية مناسبة من هذه الفيتامينات و يمكن تناولها بشكل يومي هي.