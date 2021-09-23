طريقة عمل عجينة السابليه السادة بالكوب والزبدة مع الشكولاتة بالخطوات

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طريقة عمل عجينة السابليه ، ضرورية خلال تلك الفترة، خاصة مع قدوم المدارس، وبقاء الأطفال خارج المنزل لفترة طويلة، مع حاجتهم لكمية بسيطة من الحلوى النظيفة، والسكريات التي تمدهم بالطاقة، خلال اليوم من أجل مواصلة الدراسة والحركة، والبسكويت من أشهر الحلوى البسيطة، التي تمنحك الطاقة الإيجابية، للقيام بعملك طيلة اليوم. وهو سهل حمله في المدرسة والعمل والجامعة أيضًا، ويمكنك تناوله مع مشروبك الساخن صباحًا، أو حتى في المساء والاستمتاع به. وللبسكويت العديد من الطرق لعمله، وأشهرهم هي طريقة عمل السابليه، وهو أحد أشهر أنواع البسكويت، ويتم تحضيره بأكثر من طريقة مثل؛ طريقة تحضير الصابلي التونسي، وطريقة عمل السابليه السادة، وطريقة السابليه الليبي، وطريقة عمل السابلية بالكوب، وطريقة عمل السابلية بالسمن. وكلها طرق بسيطة وسهلة لتحضير البسكويت، أو طريقة عمل عجينة السابليه.سابليه منال العالم
السابليه هو أحد أنواع البسكويت كما ذكرنا، ويمكنك عمله بأكثر من طريقة، ولكن طريقة عمل عجينة السابليه مهمة، فهي تشبه عجينة التارت، ولكنها تختلف قليلا عنها في طريقة التحضير، والمقادير والمكونات التي تدخل في إعدادها. والبسكويت عموةما له العديد من الطرق لتحضيره. ومن أشهر أنواع البسكويت؛ طريقة بسكويت التمر بدون بيض، وطريقة عمل بسكوت القهوة، وبسكويت العشر دقائق بدون زبدة، وطريقة عمل الشابورة الهشة، وطريقة عمل الدونات منال العالم، وكلها طرق سهلة وبسيطة الإعداد للبسكويت أو المقرمشات، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت، كما يمكنك التحكم في حشوتها، سواء بالحلوى أو المملحات، جربيها وامنحيها لأطفالك وتأكدي سوف يحبونها كثيرًا.طريقة عمل السابلية بالكوب
- كوب واحد من زبدة لورباك، أو أي نوع زبدة جيدة، في درجة حرارة الغرفة.
- كوب واحد من السكر البودر الناعم، وانخليه جيدًا.
- حبة بيضة كبيرة، في درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب دقيق (طحين) متعدد الاستعمالات.
- رشة ملح أو ¼ ملعقة صغيرة.
- أحضري وعاء عميق، وباستخدام المضرب الكهربائي، اخفقي الزبدة جيدا، حتى تنعم تماما.
- ثم أضيفي السكر البودر إلى الزبدة، واخفقيهم بالمضرب الكهربائي، حتى تمام التجانس.
- وبعدها أضيفي البيضة والفانيليا، مع الاستمرار في الخفق.
- ثم ضعي الطحين والملح، واستمري في الخفق مرة أخرى لكل المكونات، حتى يتكون لديك عجينة السابليه الأصلية.
- بعدها اتركي عجينة السابليه، في الثلاجة لمدة ساعة.
- ثم أحضري طبقة من الأكياس النايلون، وافردي عليها عجينة السابليه، وقطعيها حسب رغبتك.
- وبعدها ضعيها في صينية خبز مدهونة بقليل من الزبدة، وأدخليها الفرن المسخن مسبقا عند 180 درجة مئوية.
- وعقب أن يحصل بسكويت السابليه، على لون ذهبي من الأعلى، أخرجيه واغمريه في الشكولاتة أو المربى حسب رغبتك.
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طريقة عمل عجينة السابليه ، ضرورية خلال تلك الفترة، خاصة مع قدوم المدارس، وبقاء الأطفال خارج المنزل لفترة طويلة، مع حاجتهم لكمية بسيطة من الحلوى النظيفة، والسكريات التي تمدهم بالطاقة، خلال اليوم من أجل مواصلة الدراسة والحركة، والبسكويت من أشهر الحلوى البسيطة، التي تمنحك الطاقة الإيجابية، للقيام بعملك طيلة اليوم. وهو سهل حمله في المدرسة والعمل والجامعة أيضًا، ويمكنك تناوله مع مشروبك الساخن صباحًا، أو حتى في المساء والاستمتاع به. وللبسكويت العديد من الطرق لعمله، وأشهرهم هي طريقة عمل السابليه، وهو أحد أشهر أنواع البسكويت، ويتم تحضيره بأكثر من طريقة مثل؛ طريقة تحضير الصابلي التونسي، وطريقة عمل السابليه السادة، وطريقة السابليه الليبي، وطريقة عمل السابلية بالكوب، وطريقة عمل السابلية بالسمن. وكلها طرق بسيطة وسهلة لتحضير البسكويت، أو طريقة عمل عجينة السابليه.سابليه منال العالم
السابليه هو أحد أنواع البسكويت كما ذكرنا، ويمكنك عمله بأكثر من طريقة، ولكن طريقة عمل عجينة السابليه مهمة، فهي تشبه عجينة التارت، ولكنها تختلف قليلا عنها في طريقة التحضير، والمقادير والمكونات التي تدخل في إعدادها. والبسكويت عموةما له العديد من الطرق لتحضيره. ومن أشهر أنواع البسكويت؛ طريقة بسكويت التمر بدون بيض، وطريقة عمل بسكوت القهوة، وبسكويت العشر دقائق بدون زبدة، وطريقة عمل الشابورة الهشة، وطريقة عمل الدونات منال العالم، وكلها طرق سهلة وبسيطة الإعداد للبسكويت أو المقرمشات، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت، كما يمكنك التحكم في حشوتها، سواء بالحلوى أو المملحات، جربيها وامنحيها لأطفالك وتأكدي سوف يحبونها كثيرًا.طريقة عمل السابلية بالكوب
- كوب واحد من زبدة لورباك، أو أي نوع زبدة جيدة، في درجة حرارة الغرفة.
- كوب واحد من السكر البودر الناعم، وانخليه جيدًا.
- حبة بيضة كبيرة، في درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب دقيق (طحين) متعدد الاستعمالات.
- رشة ملح أو ¼ ملعقة صغيرة.
- أحضري وعاء عميق، وباستخدام المضرب الكهربائي، اخفقي الزبدة جيدا، حتى تنعم تماما.
- ثم أضيفي السكر البودر إلى الزبدة، واخفقيهم بالمضرب الكهربائي، حتى تمام التجانس.
- وبعدها أضيفي البيضة والفانيليا، مع الاستمرار في الخفق.
- ثم ضعي الطحين والملح، واستمري في الخفق مرة أخرى لكل المكونات، حتى يتكون لديك عجينة السابليه الأصلية.
- بعدها اتركي عجينة السابليه، في الثلاجة لمدة ساعة.
- ثم أحضري طبقة من الأكياس النايلون، وافردي عليها عجينة السابليه، وقطعيها حسب رغبتك.
- وبعدها ضعيها في صينية خبز مدهونة بقليل من الزبدة، وأدخليها الفرن المسخن مسبقا عند 180 درجة مئوية.
- وعقب أن يحصل بسكويت السابليه، على لون ذهبي من الأعلى، أخرجيه واغمريه في الشكولاتة أو المربى حسب رغبتك.
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