طريقة عمل عجينة السابليه السادة بالكوب والزبدة مع الشكولاتة بالخطوات

طريقة عمل عجينة السابليه ، ضرورية خلال تلك الفترة، خاصة مع قدوم المدارس، وبقاء الأطفال خارج المنزل لفترة طويلة، مع حاجتهم لكمية بسيطة من الحلوى النظيفة، والسكريات التي تمدهم بالطاقة، خلال اليوم من أجل مواصلة الدراسة والحركة، والبسكويت من أشهر الحلوى البسيطة، التي تمنحك الطاقة الإيجابية، للقيام بعملك طيلة اليوم. وهو سهل حمله في المدرسة والعمل والجامعة أيضًا، ويمكنك تناوله مع مشروبك الساخن صباحًا، أو حتى في المساء والاستمتاع به. وللبسكويت العديد من الطرق لعمله، وأشهرهم هي طريقة عمل السابليه، وهو أحد أشهر أنواع البسكويت، ويتم تحضيره بأكثر من طريقة مثل؛ طريقة تحضير الصابلي التونسي، وطريقة عمل السابليه السادة، وطريقة السابليه الليبي، وطريقة عمل السابلية بالكوب، وطريقة عمل السابلية بالسمن. وكلها طرق بسيطة وسهلة لتحضير البسكويت، أو طريقة عمل عجينة السابليه.

السابليه هو أحد أنواع البسكويت كما ذكرنا، ويمكنك عمله بأكثر من طريقة، ولكن طريقة عمل عجينة السابليه مهمة، فهي تشبه عجينة التارت، ولكنها تختلف قليلا عنها في طريقة التحضير، والمقادير والمكونات التي تدخل في إعدادها. والبسكويت عموةما له العديد من الطرق لتحضيره. ومن أشهر أنواع البسكويت؛ طريقة بسكويت التمر بدون بيض، وطريقة عمل بسكوت القهوة، وبسكويت العشر دقائق بدون زبدة، وطريقة عمل الشابورة الهشة، وطريقة عمل الدونات منال العالم، وكلها طرق سهلة وبسيطة الإعداد للبسكويت أو المقرمشات، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت، كما يمكنك التحكم في حشوتها، سواء بالحلوى أو المملحات، جربيها وامنحيها لأطفالك وتأكدي سوف يحبونها كثيرًا.

كوب واحد من زبدة لورباك، أو أي نوع زبدة جيدة، في درجة حرارة الغرفة.

كوب واحد من السكر البودر الناعم، وانخليه جيدًا.

حبة بيضة كبيرة، في درجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب دقيق (طحين) متعدد الاستعمالات.

رشة ملح أو ¼ ملعقة صغيرة.