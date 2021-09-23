أقوي ماسك لتنعيم الشعر الجاف والخشن حرير من أول مرة وداعاً للكيراتين، الشعر هو تاج المرأة وعنوان جمالها حيث يجعلها تمتلك ملامح وجه جذابة وثقة في النفس.

ولكن يتعرض الشعر للجفاف الشديد والخشونة نتيجة الإفراط في استخدام أدوات تصفيف وتمليس الشعر للحصول علي شعر ناعم.

ولذلك تلجأ إلي الذهاب إلي صالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين إلا أنها طرق مؤقتة وقصيرة المدي كما أنها باهظة الثمن.

كما أنها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة للغاية وتتسبب في تساقط وتلف الشعر مما يجعلك تنفقين الكثير من الأموال لعلاجه.

ماسك سريع المفعول لتنعيم الشعر الجاف والخشن كالحرير من أول استخدام

تنعيم الشعر الجاف والخشن هو أمر هام للكثير من الفتيات وذلك لأن الشعر الناعم هو رمز الجمال والأنوثة ويمنحك مظهر مثالي.

ولكن يجب أولاً التعرف علي أسباب جفاف وخشونة الشعر والتي ترجع إلي ارتفاع نسبة الرطوبة أو الحرارة ما يفقد الشعر رونقه.

وتتوافر الكثير من الماسكات الطبيعية التي تمنحك نتيجة مثالية وليس لها أي أضرار علي الشعر كما تساعد في علاج الشعر.

ولهذا سوف أقدم لكي الماسك السحري لتنعيم الشعر الجاف والخشن حرير بديل الكيراتين.

ماسك المايونيز والموز لتنعيم الشعر الجاف والخشن لشعر حرير

المايونيز يعتبر من أقوي العلاجات للتخلص من مشكلة جفاف أو خشونة الشعر حيث يحتوي علي أحماض أمينيه وزيوت طبيعية.

والتي تعمل علي منع تقصف أطراف الشعر وهذا لأنه يقوم بالحفاظ علي رطوبة الشعر ويمنحه نعومة ولمعان.

الموز مصدر غني بالفيتامينات والمعادن التي تعمل علي تنعيم الشعر ويقوم بحماية الشعر من التكسر والحفاظ علي لمعانه.

كما يساعد علي ترطيب وتنعيم الشعر من الداخل ومنحه التغذية مما يقلل من هيشان وجفاف الشعر.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

ثمرة من الموز الناضج.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

في وعاء عميق قومي بهرس ثمرة الموز حتي تصبح ناعمة.

ثم أضيفي المايونيز وزيت الزيتون وامزجي المكونات حتي تحصلي علي قوام كريمي.

لتنعيم الشعر الجاف يتم وضع الماسك علي شعر نظيف من الجذور حتي الأطراف مع تدليك فروة الرأس.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو ثم البلسم.

يستخدم الماسك مرتين في الأسبوع لشعر ناعم وأملس في وقت قصير.

مكونات ماسك تنعيم الشعر الجاف والخشن من أول مرةطريقة تحضير ماسك تنعيم الشعر الجاف والخشن وكيفية الاستخدامماسك البيض وجل الصبار لتنعيم الشعر الجاف والخشن بديل الكيراتين

البيض من المكونات المفيدة للشعر وهذا لأنه يحتوي علي نسبة عالية من البروتين الذي يساعد في علاج الشعر الجاف والخشن.

كما يساعد علي منح الشعر النعومة واللمعان ويقضي علي خصل الشعر الجافة والخشنة نهائياً.

جل الصبار مكون فعال وقوي حيث أثبت فاعلية كبيرة في تنعيم الشعر مما يساعد في ترطيب الشعر من الجذور.

كما يساعد في تسهيل تصفيف الشعر ويقوم بحماية الأطراف من التلف والتقصف وتزيد من لمعانه.

صفار بيضة.

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

في وعاء نظيف وجاف قومي بخفق صفار البيض مع جل الصبار جيداً.

ثم أضيفي زيت جوز الهند وامزجيهم حتي تتجانس المكونات.

يتم توزيع الماسك علي كامل الشعر من الجذور حتي الأطراف.

يترك علي الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو المناسب لشعرك.

يستخدم الماسك مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظي النتيجة من أول مرة لشعر ناعم وأملس.

مكونات ماسك تنعيم الشعر الجاف والخشنطريقة تحضير ماسك تنعيم الشعر وكيفية الاستخدامماسك الحليب والعسل لتنعيم الشعر الجاف والخشن بدون كيراتين

الحليب يعد مصدر طبيعي غني بالأحماض والبروتين والتي تساعد في زيادة نعومة الشعر ومنحه اللمعان والبريق.

كما يقوم بترطيب فروة الرأس وخصل الشعر من الجذور باعتباره مرطب مثالي للشعر.

العسل يعمل علي تنعيم الشعر بشكل جيد لاحتوائه علي مضادات أكسدة وخصائص مرطبة هامة لصحة وقوة الشعر.

كما يمنح الشعر الترطيب واللمعان ويساعد في التخلص من جفاف فروة الرأس لشعر ناعم.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

في وعاء عميق قومي بمزج المكونات بالتدريج حتي تتجانس.

ثم يوزع الماسك علي الشعر بواسطة فرشاة الصبغة لضمان تغلغل الماسك داخل خصل الشعر.

يترك الماسك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافيء والشامبو.

يترك الشعر حتي يجف ثم يمشط بمشط خشبي ويستخدم الماسك مرتين أسبوعياً لشعر مثل الحرير.

مكونات ماسك تنعيم الشعر الجاف والخشنطريقة تحضير ماسك تنعيم الشعر وكيفية الاستخدام