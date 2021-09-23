طريقة عمل عجينة البيتزا المطاطة زي المطاعم في البيت، نسعد بتقديم الطريقة الأكثر نجاحا لصنع عجينة هشة وخفيفة للبيتزا، حيث اصبحت الوصفة الأكثر بحثا بعد الاقبال اليومي المتزايد عليها، كثيرا ما نلاحظ توجة الشباب الي تناولها كوجبة متكاملة وسريعة، وفي الوقت نفسة يتم الاقبال علي طلبها بكثرة من المطاعم خارج المنزل، ولاكن بعد انتشار وباء كورونا covide 19 نجد حرص شديد من الأمهات علي اعداد كل ما يحبة الابناء في المنزل حرصا علي سلامتهم، وسوف نضع لكم مقادير مجربة ومتوازنة تضمن طعم اشهي بكثير من المطاعم، وتمكنك من الاستغناء التام عن شراء البيتزا من الخارج.

طريقة عمل عجينة البيتزا المطاطة زي المطاعم في البيت

نتشرف بتقديم وصفة شهية بعد سؤال العديد من الشيفات عن طريقة عمل عجينة البيتزا المطاطة زي المطاعم في البيت، حيث يقبل عدد كبير لمعرفة سر المطاطية الكبيرة للبيتزا والعجينة المعدة في المطاعم

نصف كيلو دقيق مخصص للحلويات.

2 معلقة كبيرة خميرة.

ذرة ملح.

سكر.

ربع كوب زيت.

2 علبة زبادي.

2 معلقة كبيرة لبن بودرة.

خطوات تحضير البيتزا

يتم اعداد عجينة البيتزا في خطوات سريعة وسهلة، ونسعد بتقديمها لكم عبر موقعنا، وذلك للحفاظ علي صحة المقبلين علي تناولها بشكل يومي في العمل أو خارج المنزل