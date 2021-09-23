أصنعي بنفسك في المنزل كريم النشا وماء الورد كريم طبيعي يوضع كل ليلة وتمتعي بوجه مشرق

يعد كريم النشا وماء الورد ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح البشرة أربع درجات، ويحافظ أيضاً علي درجة الحموضة الأنسب لبشرتك بالعادة، ملائم لذوي البشرة الحساسة، يخفف هذا الكريم من تهيج البشرة، حيث أنه يحتوي علي خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ويدخل ماء الورد في الكثير من أقنعة الوجه والوصفات الطبيعية لعلاج حب الشباب، ويساعد في منع انسداد المسام وبالتالي يخفف حدة الرؤوس السوداء والبيضاء، يحتوي علي خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يجعله مكوناً فعالاً ضد الالتهابات، هناك عدة عوامل تساعد في تسريع عملية الشيخوخة وظهور التجاعيد، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم النشا وماء الورد في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم الرهيب في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من النشا.

4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

2 كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير كريم النشا وماء الورد الرهيب للتفتيح البشرة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار إناء، ونضع به النشا والماء وماء الورد، ونقلبهم جيداً حتي تتجانس المكونات. ثم بعد ذلك نقوم برفعهم علي نار متوسطة، ونستمر في التقليب حتي يصبح الخليط متماسك مثل الكريم. بعد ذلك نرفعهم من علي النار، ونسكب الخليط في علبة فارغة ونظيفة، ونضعها في مكان بارد. ثم نقوم كل ليلة بدهن الوجه، واليدين ومنطقة الرقبة، ثم نقوم بعد ذلك بغسل الوجه، بالماء البارد ويجفف.

فوائد النشا وماء الورد للبشرة

تعرفي من هنا علي بعض فوائد النشا وماء الورد للوجه وهي كالاتي:-

يمتص الزيوت الزائدة في الجلد ويفيد أصحاب البشرة الدهنية.

يساعد في التخلص من حروق الشمس وتهيج الجلد.

يساعد علي علاج الطفح الجلدي والحكة في الجلد.

يحتوي علي كمية من البروتين التي تساعد علي تعزيز الكولاجين في البشرة.

يشد البشرة ويبيضها وذلك لاحتوائه علي فيتامين أ.

يساعد علي تقشير الوجه من الخلايا الميتة والشوائب لصفاء الوجه.

طريقة عمل ماسك النشا والقهوة للتفتيح البشرة ونضارتها

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه الوصفة الفعالة للتفتيح الوجه وهي كالاتي:-