وصفات طبيعية رائعة لتكثيف وتقوية الشعر رخيصة السعر

تحرص الكثير من السيدات على معرفة أفضل وأسرع طريقة تستخدم في تكثيف الشعر، لذا فإن الكثيرون يلجؤون إلى استخدام المواد والمركبات الطبية والكيميائية والتي من الممكن أن تسبب مشاكل للشعر فيما بعد، بالإضافة إلى أن هذه المركبات قد تكون باهظة الثمن، لذا سنوضح في هذا المقال أفضل الطرق والوصفات الطبيعية التي تستخدم في جعل الشعر قوي وكثيف.

وصفات طبيعية لتكثيف الشعر

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين، وهذا البروتين يساعد في الحصول على شعر قوي وكثيف، ويحتوي على البيوتين الذي يساهم في الحصول على شعر صحي لامع، قومي باستخدام بيضتين أو بيضة وذلك حسب طول شعرك، ثم قومي بخلطهما في وعاء، وضعي هذا الخليط على فروة الرأس الرطبة، ثم اتركي هذا الخليط لمدة نصف ساعة، واغسلي الشعر بالماء الدافئ والشامبو، وينصح بتكرار الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع، كما يمكن مزج بيضة واحة مع ملعقة من زيت الشعر، وملعقتين من الماء، ثم قومي بوضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك، وبعدها اغسلي الشعر بالماء الدافئ والشامبو، وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

يعتبر عصير البصل من أكثر الوصفات التي تساعد في تكثيف الشعر، وذلك لكونه غنياً بالكبريت الذي يحفز إنتاج الكولاجين في الأنسجة، كما يساعد في إعادة نمو الشعر، ويتم تحضيره من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في تقطيع حبة بصل إلى قطع صغيرة، ثم قومي بعصرها، وضعي البصل على فروة الرأس والشعر واتركيها لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي الشعر بالماء والشامبو.

يمكن استخدام الأفوكادو لتكثيف الشعر، حيث يحتوي على فيتامين E، وهذا الفيتامين يساهم في الحصول على شعر صحي وكثيف، ويتم استخدامه من خلال هذه الوصفة والتي مكوناتها هي ملعقة من زيت الزيتون وموزة واحدة وثمرة أفوكادو، قومي بهرس ثمرة الأفوكادو مع الموزة وملعقة زيت الزيتون، قومي بتدليك فروة الرأس بالخليط الناتج واتركيه على الشعر لمدة نصف ساعة لكي تمتص فروة الرأس العناصر الغذائية المهمة، ثم قومي بغسل الشعر بالماء والشامبو وكرري هذه الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على شعر كثيف ولامع.