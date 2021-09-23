طريقة عمل وجبة أوسو بوكو الإيطالي بخطوات سهلة وسريعة وطعم مثل المطاعم

طريقة عمل وجبة أوسو بوكو الإيطالي ، الشهية بخطوات سهلة في منزلك، وبمكونات بسيطة، لإعداد وجبة طعام مختلفة، هو أمر مهم لربة المنزل الباحثة عن التغيير، والتجديد لأفراد أسرتها، وخاصة أنها من أشهى أطباق المطبخ الإيطالي، و أوسو بوكو هي وجبة من اللحم يتم طهيها على طريقة المطبخ الإيطالي اللذيذة الشهية، وأوسو بوكو عبارة عن قطعة من اللحم الموزة البلدي، يتم تقطيعها باحترافية بواسطة جهاز تقطيع خاص، وهي مميزة جدًا في طعمها، ومميزة جدًا في طريقة تحضيرها السهلة السريعة، ويفضل تعلم طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي، وتقديم أوسو بوكو معه، فطريقة تحضيره سهلة وسريعة أيضًا، إضافة لأن أكلات المطبخ الإيطالي محببه للجميع، وخاصة الأطفال، ولربة المنزل المحبة لتقديم وجبات متنوعة، من مطابخ مختلفة لأسرتها، استمتعي بطريقة عمل وجبة أوسو بوكو سريعة التحضير.

طريقة عمل وجبة أوسو بوكو الإيطالي

وكما ذكرنا سابقًا، أن لحمة أوسو بوكو ذات طعم مميز، وهي جزء من الذبيحة بالفخذ يطلق عليه الموزة، مع العلم أن ما يميز قطعة اللحمه هذه هو العظام التي تدعمها، حتى في الطهي يتم طهيها بالعظام، وهي سر الأكلة، والمعروف عن المطبخ الإيطالي أنه متنوع بأكلاته الشهيرة العالمية، مثل البيتزا، والباستا، والمكرونات الشهية بأنواعها المختلفة، والمعجنات، والمقبلات المختلفة، وبإمكانك معرفة طريقة عمل شوكولاتة فيريرو روشيه بالمنزل، من المطبخ الإيطالي أيضًا، لتقديمها للتحلية بعد الوجبة الشهية، لمزيد من التميز على سفرتك.

كيلو لحم مقطع شرائح غليظة، من فخذ العجل بالعظام.

3 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

عدد 2 من حبات الكوسة كبيرة الحجم.

عدد 2 من حبات الجزر ذات الحجم المتوسط.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

عدد 1 حبة طماطم متوسطة الحجم.

½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ورق لوري.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة ونصف كبيرة من الخل البلسمي.

1 كوب من عصير طماطم.

كوب ونصف من مرق اللحم.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ورق فويل حراري.

مكونات الوجبة الإيطالية على طريقة ميلانو

قومي بغسل حبات الجزر، ثم أحضري وعاء وقومي بتقشير الجزر، وقطعيه لمكعبات بحجم صغير.

قومي بغسل حبات الكوسة جيدًا، ثم جففي القشرة الخارجية، وقطعي الكوسة شرائح كبيرة الحجم.

قطعي البصلة إلى شرائح دائرية لاستخدامها في التحمير.

اغسلي حبات البطاطس، وقومي بتقشيرها وقطعيها، إلى مكعبات بحجم كبير.

اغسلي حبة الطماطم جيدًا وقطعيها إلى شرائح.

أحضري شرائح اللحم المقطعة قطع غليظة، ثم استخدمي مناديل المطبخ الورقية، وجففي شرائح اللحم من الجهتين، ثم أحضري الطحين وضعيه في وعاء واغمسي فيه شرائح اللحم جيدًا، من الجهتين.

في هذه الأثناء أشعلي نار الفرن، على درجة متوسطة واتركيه يسخن.

ارفعي طاسة بها زيت على نار متوسطة، وقومي بتشويح قطع اللحم فيها على الجهتين، حتى تتحول للون البني الرائع.

الآن أحضري صينية من الغير قابلة للالتصاق، وضعي بها زيت وقومي بإسقاط شرائح البصل حتى تتحول للون الذهبي، ثم أضيفي إليها طاسة اللحمة وقلبيهم جيدًا، وقومي بتهدئة النار أسفل الصينية.

قومي بإضافة الثوم البودرة، وورق اللوري إلى الصينية، وبالتقليب جيدًا.

أضيفي مكعبات الجزر، وشرائح الكوسة إلى الصينية وبالتقليب جيدًا.

قومي بإضافة مكعبات البطاطس إلى الصينية وبالتقليب جيدًا.

اتركي الخليط لمدة دقيقتين حتى تمتزج المكونات جميعها، ثم قومي برفع النار مرة أخرى لدرجة حرارة متوسطة، وفي هذه الأثناء قومي بإضافة كوب ونصف مرق اللحم، ثم أضيفي كوب عصير الطماطم وبالتقليب جيدًا.

ثم قومي بإضافة الملح، والفلفل الأسود إلى المزيج ثم يترك على النار حتى الغليان.

أضيفي شرائح الطماطم إلى وش الصينية بشكل جمالي مرصوص.

ارفعي الصينية من على النار ولفيها من جميع الجوانب بورق الفويل الحراري جيدا.

ضعي الصينية في الفرن لمدة ساعة كاملة حتى ينضج اللحم.

أخرجي صينية أوسو بوكو الإيطالية من الفرن، واتركيها لمدة 12 دقيقة حتى تبرد وتهدأ قليلًا، ثم ارفعي ورق الفويل من عليها، واستمتعي بوجبة إيطالية من أشهى وجبات المطبخ الإيطالي.

وجبة أوسو بوكو بطريقة الشيف علاء الشربيني

وفي الفيديو السابق عرضه، طريقة تحضير وجبة الأوسو بوكو الإيطالي الشهية، للشيف علاء الشربيني، بمكونات صوص الريحان، وروزيتو بالمشروم والبسلة، مع شوربة طماطم، فبإمكانك اتباع طريقة الشيف علاء الشربيني، بالمكونات وبالخطوات بدقة بعد الاطلاع على الفيديو، والاستمتاع بعمل أفضل وجبة إيطالية من اللحم على الإطلاق.