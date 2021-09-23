كريم الكركم والليمون أقوي كريم تفتيح للبشرة بسرعة فائقة   

كريم الكركم والليمون، من الكريمات التي يتم تصنيعها داخل المنزل بخطوات بسيطة جداً، يمنح البشرة بياض ونقاء قوي جداً للبشرة، يتم استخدامه لعلاج اسمرار الوجه وإزالة البقع الداكنة وحب الشباب، ويعد الكركم من أقوي المكونات التي يتم استخدامها في تفتيح البشرة، كما أن الكريم يحتوي علي الأرز الذي لا يقل فائدة عن الكركم فهو من أقوي المكونات المستخدمة في تصنيع مستحضرات التجميل، وله فوائد عديدة للبشرة والشعر، فتعتبر مكونات الكريم مكونات طبيعية جداً ولا يحتوي علي أي مكونات ضارة قد تضر البشرة أو تسبب لها الأذى فهو كريم آمن جداً علي البشرة، وهناك العديد من الكريمات الطبيعية التي تستخدم للعناية بالبشرة منها كريم البقدونس السحري وكريم النشا وقشور البرتقال وغيره أنواع كثيرة ومتعددة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أقوي كريم طبيعي لتفتيح البشرة كريم الكركم والليمون بخطوات بسيطة وغير مكلفة. مكونات عمل كريم الكركم والليمون مكونات عمل كريم الكركم والليمون يحتوي الكريم علي أقوي المكونات الطبيعية المستخدمة لتفتيح البشرة وهي كما يلي:- ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

نصف ملعقة من الكركم.

ربع ملعقة من عصير الليمون الطازج.

كوب من الماء المغلي سابقاً.

عبوة زجاجية فارغة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي خطوات عمل كريم الكركم والليمون من خلال الخطوات التالية:- نجهز وعاء متوسط الحجم قابل للطهي، ونضع به ملعقة من دقيق الأرز( يمكن طحن الأرز الأبيض داخل المنزل والحصول علي دقيق الأرز). ثم نضيف إليه كوب من الماء، ونرفع الخليط علي نار هادئة مع التقليب حتي يصبح قوامه ثقيلاً. نطفئ النار ونترك الخليط حتي يبرد، ثم نضيف إليه نصف ملعقة من الكركم ونخلط المكونات. ثم نضيف إليه ربع ملعقة من عصير الليمون ونقلب المكونات جيداً حتي يتجانس الكريم تماماً . يصب خليط الكريم في العبوة الزجاجية الفارغة ثم نغلقها جيداً، ونحفظها داخل الثلاجة لمدة ٧ أيام. طريقة الاستخدام يتم استخدام الكريم باتباع الآتي:- نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر. ثم نضع الكريم علي الوجه ونوزعه بشكل جيد. يترك الكريم علي الوجه لمدة ٢٠ دقيقة، ثم يتم غسله ونرطب الوجه بأي كريم مرطب مناسب للبشرة. الوسوم

كريم الكركم والليمون، من الكريمات التي يتم تصنيعها داخل المنزل بخطوات بسيطة جداً، يمنح البشرة بياض ونقاء قوي جداً للبشرة، يتم استخدامه لعلاج اسمرار الوجه وإزالة البقع الداكنة وحب الشباب، ويعد الكركم من أقوي المكونات التي يتم استخدامها في تفتيح البشرة، كما أن الكريم يحتوي علي الأرز الذي لا يقل فائدة عن الكركم فهو من أقوي المكونات المستخدمة في تصنيع مستحضرات التجميل، وله فوائد عديدة للبشرة والشعر، فتعتبر مكونات الكريم مكونات طبيعية جداً ولا يحتوي علي أي مكونات ضارة قد تضر البشرة أو تسبب لها الأذى فهو كريم آمن جداً علي البشرة، وهناك العديد من الكريمات الطبيعية التي تستخدم للعناية بالبشرة منها كريم البقدونس السحري وكريم النشا وقشور البرتقال وغيره أنواع كثيرة ومتعددة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أقوي كريم طبيعي لتفتيح البشرة كريم الكركم والليمون بخطوات بسيطة وغير مكلفة. مكونات عمل كريم الكركم والليمون مكونات عمل كريم الكركم والليمون يحتوي الكريم علي أقوي المكونات الطبيعية المستخدمة لتفتيح البشرة وهي كما يلي:- ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

نصف ملعقة من الكركم.

ربع ملعقة من عصير الليمون الطازج.

كوب من الماء المغلي سابقاً.

عبوة زجاجية فارغة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي خطوات عمل كريم الكركم والليمون من خلال الخطوات التالية:- نجهز وعاء متوسط الحجم قابل للطهي، ونضع به ملعقة من دقيق الأرز( يمكن طحن الأرز الأبيض داخل المنزل والحصول علي دقيق الأرز). ثم نضيف إليه كوب من الماء، ونرفع الخليط علي نار هادئة مع التقليب حتي يصبح قوامه ثقيلاً. نطفئ النار ونترك الخليط حتي يبرد، ثم نضيف إليه نصف ملعقة من الكركم ونخلط المكونات. ثم نضيف إليه ربع ملعقة من عصير الليمون ونقلب المكونات جيداً حتي يتجانس الكريم تماماً . يصب خليط الكريم في العبوة الزجاجية الفارغة ثم نغلقها جيداً، ونحفظها داخل الثلاجة لمدة ٧ أيام. طريقة الاستخدام يتم استخدام الكريم باتباع الآتي:- نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر. ثم نضع الكريم علي الوجه ونوزعه بشكل جيد. يترك الكريم علي الوجه لمدة ٢٠ دقيقة، ثم يتم غسله ونرطب الوجه بأي كريم مرطب مناسب للبشرة.

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