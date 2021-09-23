اصنعي بسكوت الشكولاتة الهش اللذيذ لأطفالك بدون تكلفة بالمنزل

بسكوت الشكولاتة ، من أنواع المخبوزات الجميلة التي يتم تناولها بجانب المشروبات الساخنة حيث تعطي له مذاق طيب وطعم مختلف، كما تحرص الأمهات على عمل الكعك والبسكوت بالمنزل بدل من شرائه من المخابز أو محلات الحلويات لتضمن سلامة أسرتها، وطريقة تحضيره بالمنزل تعطي الشعور بالبهجة والسعادة، ويحتل المركز الأول في قائمة المخبوزات، وهو من المخبوزات التي يعشقها الكثير من الناس ولها محبة كبيرة في قلوبهم وخاصة الأطفال بشكل عام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الشكولاتة الهش بتكاليف اقتصادية وبدون تعب بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات بسكوت الشكولاتة مكونات بسكوت الشكولاتة يتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي: ثلاث أكواب من الدقيق.

ملاعق من الكاكاو الخام.

كوب من السكر البودر.

ثلاث أكواب من الزبدة أو السمنة.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة من النشادر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

أكياس من الفانيليا.

ملعقتين من الزيت.

كوب من الحليب السائل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير بسكوت الشكولاتة السريع بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:- نقوم بخفق الزبدة والسكر، والبيض ، والفانيليا مع بعض حتى يصبح لون الخليط أبيض. نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والنشادر، والكاكاو ونعجن الخليط جيداً. نضيف الحليب والزيت، ثم نقلب جميع المكونات مع بعض جيداً. نضع العجين في كيس الحلواني، ونقوم بتشكيله على صينية مدهونة بقليل من السمنة. نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج البسكوت تماماً. نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت الشكولاتة بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب التعرف عليها لعمل بسكوت هش وخفيف بالمنزل وهى كما يلي:- قومي بخلط الدقيق والكاكاو وباقي المكونات الجافة مع بعضها، ثم ضعيها على الخليط.

يفضل أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

يفضل خفق جميع المكونات السائلة حتى يصبح الخليط لونه أبيض.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها.

ترك البسكوت يبرد جيداً بعد خروجه من الفرن.

يفضل أن تكون جميع المعايير مضبوطة حتى نحصل على عجين هش وخفيف.

ترك عجينة البسكوت ترتاح لبضع دقائق حتى يسهل تشكيلها.

يمكن حشو البسكوت بالشكولاتة السائلة أو الكريمة حتى نعطي له مذاق رائع. الوسوم

بسكوت الشكولاتة ، من أنواع المخبوزات الجميلة التي يتم تناولها بجانب المشروبات الساخنة حيث تعطي له مذاق طيب وطعم مختلف، كما تحرص الأمهات على عمل الكعك والبسكوت بالمنزل بدل من شرائه من المخابز أو محلات الحلويات لتضمن سلامة أسرتها، وطريقة تحضيره بالمنزل تعطي الشعور بالبهجة والسعادة، ويحتل المركز الأول في قائمة المخبوزات، وهو من المخبوزات التي يعشقها الكثير من الناس ولها محبة كبيرة في قلوبهم وخاصة الأطفال بشكل عام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الشكولاتة الهش بتكاليف اقتصادية وبدون تعب بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات بسكوت الشكولاتة مكونات بسكوت الشكولاتة يتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي: ثلاث أكواب من الدقيق.

ملاعق من الكاكاو الخام.

كوب من السكر البودر.

ثلاث أكواب من الزبدة أو السمنة.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة من النشادر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

أكياس من الفانيليا.

ملعقتين من الزيت.

كوب من الحليب السائل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير بسكوت الشكولاتة السريع بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:- نقوم بخفق الزبدة والسكر، والبيض ، والفانيليا مع بعض حتى يصبح لون الخليط أبيض. نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والنشادر، والكاكاو ونعجن الخليط جيداً. نضيف الحليب والزيت، ثم نقلب جميع المكونات مع بعض جيداً. نضع العجين في كيس الحلواني، ونقوم بتشكيله على صينية مدهونة بقليل من السمنة. نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج البسكوت تماماً. نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت الشكولاتة بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب التعرف عليها لعمل بسكوت هش وخفيف بالمنزل وهى كما يلي:- قومي بخلط الدقيق والكاكاو وباقي المكونات الجافة مع بعضها، ثم ضعيها على الخليط.

يفضل أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

يفضل خفق جميع المكونات السائلة حتى يصبح الخليط لونه أبيض.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها.

ترك البسكوت يبرد جيداً بعد خروجه من الفرن.

يفضل أن تكون جميع المعايير مضبوطة حتى نحصل على عجين هش وخفيف.

ترك عجينة البسكوت ترتاح لبضع دقائق حتى يسهل تشكيلها.

يمكن حشو البسكوت بالشكولاتة السائلة أو الكريمة حتى نعطي له مذاق رائع.

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