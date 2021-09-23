كريم بانثينول والنشا لتبييض الوجه واليدين واحصلي على بشرة كبياض الثلج

كريم بانثينول والنشا للتبيض، كريم بانثينول متوفر في الصيدليات والمعروف بمييزاته المتعددة سوء للجلد أو الشعر بالإضافة إلى رائحته الذكية التي يحبها البعض، وأصبح الأشخاص يستخدموه في العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في التمتع ببشرة مشرقة وجذابة بسبب فعالياته في عملية ترطيب وتفتيح الجلد ومن أشهر الوصفات التي يتم استخدامه بها هو إضافته مع النشا لتكوين كريم له القدرة على التفتيح سوء للوجه أو أي مكان داكن بالجسم وفيما يلي نقدم طريقة تحضيره.

كريم بانثينول والنشا للتبييض

إعداد كريم طبيعي في المنزل هو أحب الأعمال لدي المرأة لأنها تعلم بأن المواد الطبيعية لا تسبب أضرار للبشرة بلا تساعدها على التخلص من المشاكل التي تعاني منها مثل الاسمرار ووجود خلايا ميتة ولإعداد كريم البانثينول والنشا تحتاج إلى:

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقتان زيت الزيتون.

أربع ملاعق نشا.

ملعقتين ونصف حليب بودره.

يضاف النشا إلى الحليب البودرة ويتم مزاجهم معا.

يضاف زيت الزيتون وكريم البانثينول والليمون إلى الخليط الجاف، ويتم خلطهم حتي تحصل على كريم متجانس.

بعد تنظيف المكان المراد تفتيحه يتم توزيع الكريم عليه وتركه لمدة ثلث ساعة على الأقل.

للحصول على نتيجة سريعة يفضل تكرر الوصفة مرتين.

النشا تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها حتي تكون ذو ملمس.

إزالة علامات التقدم في السن والتخلص من التجاعيد، ويمحى الخطوات التعبيرية حول العين والفم ويعطى سن أصغر.

إزالة كافة أثار الندبات وآثار الحبوب الموجودة.

يخلص البشرة من علامات حروق الشمس والتصبغات التي تسببها لها.

لا يحتوي على مواد كيميائية لذلك فإنه لا يتسبب حدوث أضرار للبشرة.

كريم بانثينول موجد بالصيدليات وسعره بسيط.

يساعد كريم بانثينول على ترطيب البشرة بعمق لأنه كريم مرطب في الأصل، وبالتالي يجعل البشرة مرنة ولا يوجد بها أي شوائي أو جفاف.

قدمنا طريقة عمل كريم بانثينول والنشا في المنزل بالإضافة إلى توضيح أهم المميزات التي يعطيك الكريم أيها، استمري على استخدامه لتحصلي على نتائج مُبهرة خلال أيام قليلة.

خطوات تحضير الكريم واستخدامهفوائد الكريم للبشرة