طريقة عمل الكبد والقوانص مع الأرز بالطريقة الصحيحة والصحية

بعض الأشخاص يفضلون طبخ الكبد والقوانص المستخرجة من الفراخ، لأنها تتميز بمذاق جيد وطعم لذيذ، ويمكن إعداد الكبدة والقوانص بطرق كثيرة ومختلفة، وذلك لما تتميز به من فوائد كثيرة للجسم، وانها تحتوي على الفوسفور الهام جداً لصحة إلاسنان واللثة والعظام كما انها تمنح الجسم فيتامين B1 المهم فى تجديد خلايا وأنسجة الجسم، وبالنسبة للقوانص فهي مصدر حديد مهم جداً، لأنه يحتوي على الماغنسيوم، الزنك، البوتاسيوم، الفوسفور، وسوف نقدم لكم فى هذا المقال كيفية عمل الكبد والقوانص بطرق متنوعة بطريقة صحية. مكونات عمل الكبد والقوانص: 1 كيلو جرام كبد وقوانص مشكل.

3 فص ثوم مفروم.

إحضار ثمرة من الفلفل الأخضر ويقطع الي قطع مكعبة.

بصلة واحدة ونفرمها جيداً حتي تكون ناعمة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1ملعقة صغيرة كمون.

قليل من الفلفل الاسود. طريقة التحضير: نقوم بتنظيف الكبد والقوانص جيداً ونزيل الدهون التي تكون ملتصقة بالقوانص، ونغسلها جيداً بالماء، ونحضر وعاء ونضعهم فيه، ونقوم بعصر الليمون، الملح، الكمون، الخل، ونقوم بتقليبها ودمجهم ببعض جيداً، ونتركها لمده 5 دقائق، ونقوم بغسلهم مرة اخري ونصفيهم من الماء جيداً. نقطع الكبد والقوانص الى قطع متوسطة الحجم، وبعد ذلك نقوم بوضعها في وعاء ونقوم بإضافة، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الثوم المفروم، ونتبلهم بالبهارات جيداً مع التقليب، وبعد ذلك نقوم بحفظها في الثلاجة لمدة ساعة او اثنين. نحضر الوعاء المخصص للطبخ ونضعه على نار تكون متوسطة، وثم نضيف الزيت النباتي او الذرة ويسخن قليلا ونضيف البصلة المفرومة جيداً، ونقلبها مع الزيت حتي يصبح اللون ذهبي، وثم اخراج الكبد والقوانص من الثلاجة واضافتها على البصل ونقلبها ونتركها عل نار المتوسطة او اقل، حتي تستوي. نضيف الفلفل الاخضر الذي قمنا بتقطيعه الى الكبدة، الفلفل الأحمر، الفلفل الأصفر، ونقلبها جيداً حتي تذبل الخضروات. مكونات الكبد والقوانص بصلصه مع الأرز: نص كيلو جرام كبد وقوانص مشكل.

ثمرة فلفل أصفر مقطعة قطع صغيرة.

ثمرة فلفل احمر مقطعه قطع صغيرة.

1 بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة ملح.

ربع ملعقه صغيره فلفل اسود.

ملعقة واحدة صغيرة كمون.

4 ثمرات طماطم.

ملعقة واحدة صلصه طماطم.

2 بصلة متوسطة.

زيت ذرة او زيت نباتي. مكونات الأرز: 1 كوب ارز مصري.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

1 كوب ونص ماء.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة واحدة صغيرة ملح.

لوز للتزيين محمص.

صنوبر للتزيين محمص. طريقه التحضير: نقوم بتقطيع البصل الي مكعبات رقيقه، ونقشر الطماطم ونقطعها مكعبات، وأيضا الفلفل الأحمر، الاصفر، الأخضر، الي مكعبات. ننظف الكبد والقوانص، ونزيل الدهون الملتصقة بها وتغسل جيداً بالماء، ثم نغسلها مرة أخري بوضعها في وعاء ونضيف عليها الليمون، الملح، الخل، الكمون، ونقلبهم جيداً ونتركها لدقائق ثم نغسلها من الخليط جيداً، وتصفي من الماء، وبعد ذلك نقطع كل من الكبد والقوانص بحجم متوسط. إحضار طاسة القلي ونضيف قليل من الزيت، وبعد ذلك البصل ونقلبه حتي يكون لونه ذهبي،وبعد ذلك إضافة الكبد والقوانص لمده 5 دقائق. نضيف مكعبات الطماطم وصلصة الطماطم، ونقلبهم جيداً حتي تنضج، ونضيف بعد ذلك الفلفل الأحمر، الأصفر، الأخضر، ثم أضافة الطماطم، وتترك على نار تكون هادئة، لمده20 دقيقه، وبعد ذلك نضيف البهارات الفلفل الأسود، الملح، وبعد ذلك نطفئ النار عليه. عمل الأرز: نقوم بغسل الارز جيداً بعد ان قومتي بنقعه في الماء لمدة 30دقيقة، وإحضار وعاء مناسب لعمل الارز ونضع فيه الزيت. نضيف على الزيت الشعيرية، ونقلبها حتي يصير لونها ذهبي لبس غامق، وبعد ذلك نضيف الماء حتي يقوم بالغليان، ونضيف الملح، الفلفل الاسود. ونضيف عليهم الارز، بحيث يكون الماء مناسب للأرز ويغطيه، ونتركه على نار متوسطة حتي يغلي مرة واحدة ونقوم بتهدئه النار الي اقل كثيرا حتي ينضج الارز، ونقوم برفعه من النار وغرفه في طبق التقديم ونزينه بالصنوبر واللوز المحمص، ويقدم مع الكبد والقوانص. مكونات عمل كبد وقوانص مع الأرز: 2 كوب أرز مصري.

2 بصلة مقطعة شرائح رقيقه وصغيرة الحجم.

5 فص ثوم مهروس جيداً.

نص كيلو كبد وقوانص مشكل مقطع الي قطع متوسطة.

ملعقة واحدة ك فلفل اسود.

ملعقة واحدة ك ملح.

مكعب واحد من ماجي.

ملعقة واحدة ك توابل مشكلة.

3 كوب وربع ماء ساخن.

ربع كوب من الزيت الذرة او النباتي. طريقه التحضير: إحضار وعاء واسع ونضيف به البصل والثوم. نضيف نص ملعقة ملح، وتوابل مشكله، فلفل أسود، نضعهم على البصل والثوم، ونقلبهم جيدا مع بعضهم وبعد ذلك نضيف الكبد والقوانص المقطعة، ونقلبهم حتي تمتزج الكبد والقوانص بالتوابل، ثم نقوم بتغطيته ونضعه في الثلاجة لمدة 60 دقيقة. غسل الأرز جيداً ونضعه في وعاء ونضيف عليه الماء الساخن وننقعه لبضعه دقائق. استخراج الكبد والقوانص المتبله من الثلاجة، ونضعها في وعاء مع قليل من الزيت ونقلبهم جيداً ونتركه على النار حتي اتمام التسوية. نستخرج الكبد والقوانص التي في الوعاء مع مراعاة ترك البهارات والزيت في الوعاء لعمل الارز مكان الكبد والقوانص. نقوم بتصفية الارز من الماء ونضيفه في الوعاء الذي قمنا بعمل الكبدة فيه، ونقلبه لمدة5 دقائق. نضيف الماء الساخن الذي قمنا بتصفيته من الارز، وعليه مكعب ماجي، والتوابل المتبقيه ونقلبهم مع بعضهم. نقوم بعد ذلك بإضافة الكبد والقوانص الي الأرز، ويقلبو جيداً، ثم نقفل الوعاء ونقوم بضبط درجة الحرارة الي هادئة، حتي يستوي الارز ونغلق النار. وبعد غلق النار نترك الارز لبضعة دقائق حتي يهدأ قليلا ونقوم بغرفه وتقديمه في طبق التقديم ويقدم ساخنا او حسب الرغبه. مكونات عمل الكبد والقوانص:طريقة التحضير:مكونات الكبد والقوانص بصلصه مع الأرز:مكونات الأرز:طريقه التحضير:عمل الأرز:مكونات عمل كبد وقوانص مع الأرز:طريقه التحضير:

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