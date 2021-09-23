أسهل طريقة لعمل الكيك والنصائح التي تضمن نجاح الكيك

أسهل طريقة لعمل الكيك للمبتدئين ، سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة مميزة وسهلة للغاية لصنع الكيك، حيث يعتبر الكيك من أفضل الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار، كما يتخذه البعض كوجبة خفيفة للإفطار، سوف نستعرض معكم مقادير عمل الكيك وطريقة التحضير وبعض الخطوات التي تجعل الكيك ناجحة وشهية، خاصة أن الكثير من النساء وخاصة المبتدئين يعانون في بداية الأمر من عدم نجاح الكيك معهم، لكن بتلك النصائح والخطوات سوف تكون الكيك ناجحة بإذن الله مائة بالمائة .

البيض : سوف تحتاجين سيدتي إلى 4 حبات من البيض المتوسط الحجم.

طحين أو دقيق : مقدار كوبين من الطحين أو الدقيق.

سكر : كوب ونصف من السكر.

باكينج باودر : مقدار اثنان من ملعقة الطعام.

ليمون أو برتقال : سوف تحتاجين إلى بشر قشر القليل من قشر الليمون أو البرتقال، ذلك إن رغبتي بذلك ويمكن الاستغناء عن تلك الخطوة.

حليب : كوب من الحليب السائل.

زيت : 3/4 كوب من الزيت.

فانيليا : تستطيعين أن تضعى الفانيلا حسب رغبتك، لكن لا تكثرين منها.

قومي بإشعال الفرن لتسخينه، على درجة حرارة متوسطة.

قومي بضرب البيض جيدًا في الخلاط.

ضيفي السكر إلى البيض واستمري بالضرب جيدًا.

ضعي الزيت على خليط السكر والبيض مع استمرار الخفق جيدًا.

قومي بوضع الحليب واضربي المكونات لمدة 4 دقائق.

في وعار خارجي ضيفي المكونات الممزوجة مسبقًا.

قومي بإضافة البيكنج باورد إلى الطحين أو الدقيق.

ضيفي الطحين بالتدريج إلى خليط السكر والبيض مع التقليب جيدًا بالمضرب اليدوي.

احضري صنية متوسطة الحجم وقومي بدهن الصنية القليل من الزبدة ورش عليها قليل من الدقيق.

اسكبي الخليط بالصنية وادخليها الفرن وهدئ النار.

اتركيها لمدة 30 دقيقة ثم اختبريها بالسكين .

إذا قمتي بوضع السكين بداخلها وخرجت السكين نظيفة، دل على إن الكيك قد نضجت وأصبحت جاهزة.

اطفئ الفرن واخرجي الكيك واقلبيها على وجهها.

اتركيها حتى تبرد تمامًا وقومي بتقطيعها وتقديمها.

قومي بنخل الدقيق مرتين، حيث يجعل ذلك الكيك هش وخفيف.

لا تحاولين أن تفتحي الفرن على الكيك قبل أن يمر الوقت المطلوب.

يجب أن تكون الصنية المستخدمة للكيك جافة تمامًا.

حتى تتجنبي التصاق الكيك، استخدمي ورق الزبدة لتغليف الصنية من الداخل.

عند استخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي، يجب أن يكون اتجاه يدك في اتجاه واحد فقط.

مقادير صنع الكيك للمبتدئينطريقة تحضير أسهل كيكنصائح هامة لعمل كيك ناجح ولذيذ

تحديث: سوف تنبهرين من الناتئج إذا قمتي بالفعل بتنفيذ الخطوات بدقة، واتباع النصائح وسوف تقومين بعمل كيكة لذيذة في وقت قصير وبدون مجهود، حيث يجب الاهتمام بكل ما تشتهيه الأطفال والكيك من أفضل الحلويات المميزة .

كما يمكنك عزيزتي أن تصنعيها بالكاكاو، وذلك أن تقومي باستبدال ملعقتين من الدقيق بملعقتين من الكاكاو، وسوف يصبح لديكي أفضل كيكة هشة بطعم الكاكاو، ويمكنك تزينها بكريمة الشيكولاته.

يمكن استخدام محسنات كيك، إذا رغبتي بذلك سيدتي كما يمكنك أن تقومي بصنع أفضل كيك اسفنجي

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طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزين الكيك

يعشق الكثير من الأشخاص الكيك بطعم الشوكولاته الشهي وهنا سوف نقدم طريقة سهلة ومميزة للحصول على صوص شوكولاته لتزين الكيك والاستمتاع بالمذاق الشهي ومن أجل تحضير صوص الشوكولاته لتزين الكيكة نحتاج إلى 10 ملاعق من الكاكاو الخام مع 4 ملاعق من الحليب البودر مع 4 ملاعق كبيرة من السكر الناعم الحبيبات ونصف كوب من الماء ونصف قالب من الزبدة أي 50 جرام، نقوم بخلط الحليب البودر مع الكاكاو والسكر ونخلط جيدًا ثم نقوم بإضافة الماء بطريقة تدريجية ونخلط جيدًا نقوم بعمل حمام مائي للزبدة حتى تذوب تمامًا نقوم بوضع خليط السكر والكاكاو والحليب على الزبدة مع التقليب جيدًا من أجل الحصول على قوام ناعم كريمي نقوم بتزين الكيك بالصوص والاحتفاظ بالباقي في الثلاجة.

أسهل طريقة لعمل الكيك بالفانيليا سالي فؤاد

يعد كيك الفانيليا من أنواع الكيك المميزة والتي يحبها الكثير الأطفال والكبار حيث إن نكهة الفانيليا التي تضاف إلى الكيك تعطي مذاقًا ممتازًا ومن أجل تحضير كيك الفانيليا على طريقة الشيف سالي فؤاد سوف نحتاج إلى المكونات الآتية:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول جيدًا.

كوبين من السكر الناعم حبيبات.

ظرف من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

كوب واحد زيت نباتي.

ثلاث حبات من البيض متوسط الحجم.

كوب من الحليب السائل.

ظرفين من الفانيليا أو نقطتين من الفانيليا السائلة.

نقوم بتسخين الفرن أولاً على درجة حرارة متوسطة. نحضر قالب الكيك ونرشه بالقليل من الزيت ونبطنه بالدقيق. نخلط الدقيق مع الملح والبيكنج بودر ونتركه جانباً. نضع البيض في الخلاط الكهربائي ونخلطه جيدًا حتى يصبح ذو لون فاتح. نقوم بإضافة الفانيليا والسكر ونخلط جيدًا. نضيف الزيت والحليب ونستمر في الخلط لمدة 5 دقائق. نسكب الخليط في بولة واسعة ونضع عليه الدقيق. نقلب المكونات جيدًا وهكذا أصبح كيك الفانيليا جاهزًا للخبز. نضعه في الفرن حتى ينضج ولا نقوم بنفتح الباب حتى مرور 25 دقيقة على الأقل. نقدم كيك الفانيلا مع كوب الشاي الساخن.

طريقة التحضيرأسهل طريقة لعمل الكيك بدون بيض

الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار يعانون من تحسس تجاه البيض لذلك يمكن تحضير الكيك للعائلة بدون البيض وسوف تكون الكيك هشة وجميلة وللمقادير سوف نحتاج إلى كوبين من الدقيق الأبيض+ كوب وريع من عصير البرتقال الطازج+ كوب من السكر+ ملعقة كبيرة خل أبيض+ نصف ملعقة صغيرة فانيليا+ ظرف بيكنج بودر أو محسن كيك+ 6 ملاعق من الزيت النباتي.

طريقة تحضير كيك البرتقال

ضعي المكونات الجافة معًا الدقيق والبيكنج بودر والسكر معًا في وعاء، ونخلط المواد السائلة الزيت والخل والفانيلا وعصير البرتقال معًا في وعاء آخر، نضيف المكونات السائلة إلى المكونات الجافة ونقلب حتى تمتزج المكونات جيدًا نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بوضع الكيك في قالب الكيك المدهون بالسمن والمرشوش بالدقيق، ثم نخبز الكيك لمدة ساعة إلا ربع ونقدم الكيك بجانب الشاي أو الحليب وصحتين وعافية.

عمل الانجلش كيك

يعد الانجلش الكيك من أنواع الكيك المحببة لدى الكثير ويختلف قوامه عن قوام الكيك العادي ويمكن إضافة الزبيب والمكسرات إليه.

كوب ونصف دقيق أبيض منخول.

كوب من الذبدة بدرجة حرارة الغرفة.

سكر مقدار كوب.

نص باكو كيك شيف.

3 حبات من البيض.

2 باكو فانيليا.

نسخن الفرن قبل ما نحط الكيك بنصف ساعة وندهن قالب الكيك زبدة ورشة دقيق. نخلط السكر مع الزبدة جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي. نضع البيض بالتدريج على خليط الزبدة والسكر ونضيف إليهم الفانيليا. نحضر بولة أخرى ونضع بها الدقيق ونص الباكو من شيف كيك وذرة ملح. نضع المكونات السائلة على المكونات الجافة ونخلط جيدًا. نحضر القالب ونضع به الانجلش كيك ونضعه في الفرن. ننتظر حتى يمر 40 دقيقة ثم نختبر الكيك. يقدم مع كوب شاي أو صوص شوكولاته وصحتين وعافية.

المكوناتطريقة تحضير انجلش كيك

تحضير جناش لتزين الكيك بمكونات بسيطة

الجناش طبقة خفيفة من الشوكولاته يتم وضعها على وجه الكيك وتتميز بالمذاق الرائع والطعم الخفيف الغني بالشوكولاته لمحبي الشوكولاته، كما يستخدم الجناش لتزين التورتة والجاتوه والكثير من الحلويات الأخرى ولتحضير الجناش سوف نحتاج إلى الآتي:

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

كوبين من الحليب.

ملعقة من الدقيق.

3 ملاعق من السكر.

ملعقة من الزبدة.

طريقة تحضير الجناش

نقوم بخلط جميع المكونات التي لدينا في وعاء على البارد أولاً حتى نتأكد من ذوبان السكر، ثم نرفع المكونات على النار ونقلب جيدًا ونستمر في التقليب حتى نلاحظ أن الخليط بدأ يثقل قليلاً نطفأ النار ومن الممكن إضافة مكعبين من الشوكولاته الخام لتعزيز الطعم، ثم نسكب الجناش وهو ساخن على الكيك ونتركه يبرد ثم نقطع الكيك ونتناوله وممكن أن نزين الوجه من خلال رشه بالشكر البودرة.

أسهل طريقة لعمل الكيك العادي

إن الكيك العادي هو كيك سهل وبسيط تستطيع ربة المنزل أن تقوم بتحضيره في وقت قصير ويدون مجهود ويمكن استخدامه كوجبة خفيفة للفطور والمكونات كالآتي:

كوبين دقيق أبيض منخول جيدًا.

كوب من الحليب السائل.

3 حبات بيض بدرجة الغرفة.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ظرف من الكيك شيف.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

2 ظرف فانيليا.

كوب سكر.

نقوم بخلط البيض والسكر والحليب والزبدة معًا باستخدام المضرب اليدوي حتى نتأكد من أن السكر قد ذاب. ثم نقوم بوضع الفانيليا ونقلب ثم ننخل الدقيق مع الكيك شيف وننزل بالتدريج على الخليط السائل مع وضع ذرة من الملح. نقوم في المرحلة الأخيرة بالعمل على إضافة ملعقة الخل. نحضر صينية مقاس 24 سم نبطنها بالسمن والدقيق ونضع بها خليط الكيك. نقوم بوضع الكيك العادي في الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة وننتظر 25 دقيقة ثم نقوم باختبار الكيك. عندما ينضج نقوم بتقطيعها بعد أن يبرد وتقديمه مع كوب شاي.

طريقة التحضيرطريقة عمل كيك النايتي

يحب الأطفال الكيك النايتي عن غيره من أنواع الكيك الأخرى نظرًا لخفته وهشته ومذاقه الرائع المحبب للأطفال ويمكن تحضير كيك النايتي بسهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

دقيق مقدار كوب ونصف.

لبن مقدار كوب واحد.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاث حبات بيض.

كيسين من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب واحد سكر.

رشة صغيرة من الملح.

صوص شوكولاته للتزين.

نقوم بخلط البيض والسكر والفانيليا جيدًا في الخلاط. ننزل بالزيت بالتدريج ثم نسكب الحليب على المكونات ونخلط جيدًا. نقوم بوضع الدقيق والملح والبيكنج بودر معًا ثم نخلهم جيدًا. نضع خليط الدقيق على الخليط السائل ونقلب المكونات حتى تمتزج. نحضر صاج ثم نضع به ورق زبدة ونفرد الخليط. ندخل الكيك النايتي إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة. ننتظر حتى يتغير لونها قليلاً وتنضج. نقوم الكيك النايتي ونتركه يبرد ثم نقسمه قسمين. نحشي الكيك النايتي بصوص الشوكولاتة أو المربى حسب الرغبة وصحتين وهنا.

2 حبة من البيض.

ظرفين فانيليا.

ظرف من البيكنج بودر.

رشة بسيطة ملح.

كوب سكر.

كوبين من الدقيق.

كوب زيت.

كوب حليب.

اخلطي البيض والحليب والسكر والفانيليا أولاً في الخلاط لمدة 3 دقائق. ثم قومي بإضافة الزيت واستمر في الخلط. احضري وعاء وانخلي الدقيق والبيكنج بودر والملح. حاليًا ضعي المكونات التي خلطت في الخلاط على الدقيق وقلبي جيدًا حتى يختفي الدقيق. احضري صنية ويفضل مقاس 26 أو 28 بطنيها بالزيت والدقيق. ثم اسكبي خليط الكيك في الصنية وادخليها إلى الفرن. انتظري حتى يمر 30 دقيق ثم اختبري الكيك. بعد ذلك قومي بإخراجه وتركه يبرد ثم تقطيعه وصحتين وعافية.

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