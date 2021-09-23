خلطات الفازلين لإزالة شعر العانة والجسم كله من الجذور بدون ألم في دقائق معدودة وبدون رجوع مرة أخرى

خلطات الفازلين الشعر تعتبر من بين الخلطات الأشهر والتي تستعمل وبقوة في عمل الإزالة للشعر بأي منطقة من مناطق الجسم، ومن خلال ما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من الإيضاح والتفصيل على الطريقة التي يمكننا من خلالها أن نحضر تلك الخلطة والتي لها رائع الأثر على الجلد علاو ة على كونها تعد أفضل وصفة يمكنها الإزالة للشعر ومن المنبت، وفيما يلي من سطور المقال نوضح سر التركيبة الفعالة والغنية لخليط الفازلين المعزز لإزالة الشعر بأم ودون الشعور بالألم الطرق والوسائل العادية.

خلطات الفازلين لإزالة الشعر من الجذور

خلطات الفازلين لإزالة الشعر متعددة ومفيدة للغاية لإحداث التأثير الفعال في الإزالة للشعر، ومن بين وصفات الفازلين المتميزة ما يلي حيث نقوم بالعرض الكامل للمكونات:

ملعقة فازلين.

ملعقة ترمس.

ملعقة ليمون.

فيتامين إي.

القليل من النشاء.

ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام للوصفة نعرضها على هذا النحو الآتي:

نحضر الوعاء الأنسب للخلط ثم نضع الفازلين مع النشاء، والترمس المطحون وبقية المكونات مع التقليب وبشكل مستمر إلى أن نحصل على المزيج الناعم والذي يكون شبيه بالمعجون فحينها من الممكن أن نستعمله وبمنتهى السهولة على البشرة حيث أنه القوم كالعجين اللين سهل الفرد والنزع، وبعد أن يطبق على الجلد والانتظار حتى تمر قرابة العشر دقائق من الممكن بعده الانتزاع للعجينة من فوق سطح البشرة، ونزع الخليط يكون معاكس لجهة الشعر حتى تكتمل الإزالة للشعر، ويصبح بعدها الجلد خالي من أي ظهور للشعيرات التي تتنامى على الجلد وتتسبب في الشكل والمظهر غير الجمالي للبشرة.

طريقة أخرى للإزالة بواسطة الفازلين

من الممكن أن نستخدم المكونات الآتية والتي تساعد في التحضير لتلك الوصفة الممتازة:

ملعقتان فازلين.

ملعقة دقيق.

ملعقة فيتامين سي.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة جل صبار.

ملعقة حمص مطحونة.

طريقة التحضير والتطبيق

من الممكن التحضير لتلك الوصفة بدمج كل المقادير المذكورة والتقليب يستمر إلى أن نحصل أيضا على وصفة ممتازة نضعها على الجلد لعشر دقائق ثم نزيلها ونجد من بعدها الجلد وكأنه حرير، ومن الممكن التطبيق كل شهر مرة واحدة لفعاليتها في إنهاء الظهور المبكر للشعر