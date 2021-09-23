أسهل وأبسط طريقة لعمل مخلل الفلفل الحار في البيت بكل سهولة

مخلل الفلفل الحار ، يعد من أكثر أنواع المخللات المفضلة لدي كثير من الناس، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت وطريقة تحضيره كذلك أكثر من سهلة ويدخله العديد من الإستعمالات فيمكن تناوله مع السندويتشات وكذلك يمكن إضافته للبيتزا أو إضافته إلي السلطات، كما أنه يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مخلل الفلفل الحار.

مكونات مخلل الفلفل الحار.

يتكون من مكونات بسيطة ورخيصة ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:

كيلو من الفلفل الحار.

نصف كوب من الملح الخشن.

ثلث كوب من الخل.

ثمرة ليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مخلل الفلفل الحار وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بفتح قرون الفلفل من الأسفل.

ثم نقوم بخلط الملح والخل مع أربع أكواب من الماء.

بعد ذلك نقوم بوضع الفلفل الحار داخل البرطمان ونصب خليط الماء والملح داخل البرطمان حتى يتم تغطية جميع قرون الفلفل بالماء.

ثم بعد ذلك نقوم بعصر ثمرة الليمون في أعلي البرطمان ونقوم بترك قشرة الليمون كذلك في أعلي البرطمان.

ثم نقوم بغلق البرطمان جيدا ونضع أسفل البرطمان كيس من البلاستيك لإحكام الغلق.

ونترك المخلل لمدة إسبوع ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء

فوائد الفلفل الحار

الفلفل الحار يحتوي علي العديد من الفوائد وسنتعرف عليها فيما يلي:

بسبب إحتواء الفلفل الأخضر الحار علي فيتامين أ فإن تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن يعزز من صحة العينين ويقيها من الأمراض التي نصيبها بسبب تقدم العمر.

يساعد في علاج نزلات البرد وتخفيف أعراضها.

يساعد كذلك في تقوية جهاز المناعة وعلاج الالتهابات المختلفة.

كذلك يعمل علي علاج الإمساك.

يساعد كذلك في تحسين المذاج.

ويعمل الفلفل الأخضر الحار كذلك على تقوية بصيلات الشعر وتحسين كذلك صحة الشعر بشكل عام.

كما أن الفلفل الأخضر الحار يساعد في خسارة الوزن، كما أنه يعد كابح طبيعي للشهية.

أضرار الفلفل الحار

عند تناول الفلفل الحار بشكل غير متزن وبدون نظام غذائي متزن وبشكل مفرط يؤدي بعض الأضرار وهي كالتالي:

قد يؤدي تناول الفلفل الحار بشكل مفرط إلي حدوث بعض المضاعفات مثل احمرار الجلد والالتهاب وآلام حادة كذلك.

ويؤدي تناول الفلفل الحار كذلك بشكل غير متزن إلي تهيج القولون وحرقة في المعدة ومشكلات هضمية عدة.

وكذلك الفلفل الحار لا يناسب فئات معينة مثل الأطفال والحوامل