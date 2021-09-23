بسكويت الشوفان، هو من أهم أنواع البسكويت والتي يحبها الجميع سواء الصغار أو الكبار كما أنه يصلح يستخدمه أصحاب الحمية الغذائية او الاشخاص العاديين فهو شهي ولذيذ ولا يسبب زيادة في الوزن ومن خلال السطور القادمة سنتعرف عليه. طريقة عمل بسكويت الشوفان: المكونات: مئتا غرامٍ من الطحين.

خمسون غراماً من الشوفان.

مائة غرام من الجوز محمص ومطحون

مائة غرام من السكر البودرة.

مئة وعشرون غراماً من الزبدة.

بيضة.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة الفانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة الملح.

ملعقتان صغيرتان من القهوة السائلة. 2 ملعقة صغيرة من الشوفان أو سكر ناعم لتزيين الكوكيز. طريقة التحضير: نقوم بوضع الدقيق والشوفان والبيكنج باودر والصودا والملح في وعاء الخلاط ثم نقوم بتقليبهم جيدا حتى تختلط المكونات الجافة معاً.

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الزبدة والسكر الناعم ونقوم بخفقهم بواسطة مضرب البيض اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي وكثيف.

ثم نقوم بإضافة البيض وصفار البيض والفانيليا مع الأستمرار في الخفق ثم نقوم بإضافة الجوز ونستمر في الخفق.

ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة والقهوة ثم نستمر في الخفق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بتقسيم العجينة الى كور متوسطة الحجم ونأخذ كرة منهم ونغمرها في الشوفان أو في السكر الناعم ثم نكورها مرة أخرى ثم نضعها في الصينية.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ونترك الصينية لمدة ربع ساعة في الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً. بسكويت الشوفان والزبيب: المكونات كوب من الزبيب.

ثلث كوب من الماء.

نصف كوب من الدهن النباتي.

بيضة.

كوب ونصف من السكر البني الداكن.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوبان من الدقيق.

كوب وربع من شوفان.

ملعقتان من البيكنج باودر.

ثلاثة أرباع الملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: نقوم بوضع نصف كوب من الزبيب ووضعه في الخلاط الكهربائي ونضيف معه الماء ونقوم بتشغيله على أعلى سرعة حتى يصبح الخليط أملس.

ثم نقوم بوضع خليط الزبيب في وعاء كبير السمنة والبيض والسكر والفازيليا، ثم نقوم بتقليب المكونات معاً بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط ناعم.

ثم نقوم بوضع الدقيق والشوفان في وعاء أخر والقرفة والملح وخلطهم جيداً ثم نصيف هذا الخليط على خليط البيض والسمنة ثم نضيف باقي الزبيب ونقوم بتقسيم العجينة على شكل كور صغيرة، ثم نقوم بفرد هذه الكور حتى تصبح كدوائر البسكويت ونضعها في صينية مدهونة ونضعها بالفرن. طريقة عمل بسكويت الشوفان: المكونات:طريقة التحضير:بسكويت الشوفان والزبيب: المكوناتطريقة التحضير: الوسوم

بسكويت الشوفان، هو من أهم أنواع البسكويت والتي يحبها الجميع سواء الصغار أو الكبار كما أنه يصلح يستخدمه أصحاب الحمية الغذائية او الاشخاص العاديين فهو شهي ولذيذ ولا يسبب زيادة في الوزن ومن خلال السطور القادمة سنتعرف عليه. طريقة عمل بسكويت الشوفان: المكونات: مئتا غرامٍ من الطحين.

خمسون غراماً من الشوفان.

مائة غرام من الجوز محمص ومطحون

مائة غرام من السكر البودرة.

مئة وعشرون غراماً من الزبدة.

بيضة.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة الفانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة الملح.

ملعقتان صغيرتان من القهوة السائلة. 2 ملعقة صغيرة من الشوفان أو سكر ناعم لتزيين الكوكيز. طريقة التحضير: نقوم بوضع الدقيق والشوفان والبيكنج باودر والصودا والملح في وعاء الخلاط ثم نقوم بتقليبهم جيدا حتى تختلط المكونات الجافة معاً.

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الزبدة والسكر الناعم ونقوم بخفقهم بواسطة مضرب البيض اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي وكثيف.

ثم نقوم بإضافة البيض وصفار البيض والفانيليا مع الأستمرار في الخفق ثم نقوم بإضافة الجوز ونستمر في الخفق.

ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة والقهوة ثم نستمر في الخفق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بتقسيم العجينة الى كور متوسطة الحجم ونأخذ كرة منهم ونغمرها في الشوفان أو في السكر الناعم ثم نكورها مرة أخرى ثم نضعها في الصينية.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ونترك الصينية لمدة ربع ساعة في الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً. بسكويت الشوفان والزبيب: المكونات كوب من الزبيب.

ثلث كوب من الماء.

نصف كوب من الدهن النباتي.

بيضة.

كوب ونصف من السكر البني الداكن.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوبان من الدقيق.

كوب وربع من شوفان.

ملعقتان من البيكنج باودر.

ثلاثة أرباع الملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: نقوم بوضع نصف كوب من الزبيب ووضعه في الخلاط الكهربائي ونضيف معه الماء ونقوم بتشغيله على أعلى سرعة حتى يصبح الخليط أملس.

ثم نقوم بوضع خليط الزبيب في وعاء كبير السمنة والبيض والسكر والفازيليا، ثم نقوم بتقليب المكونات معاً بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط ناعم.

ثم نقوم بوضع الدقيق والشوفان في وعاء أخر والقرفة والملح وخلطهم جيداً ثم نصيف هذا الخليط على خليط البيض والسمنة ثم نضيف باقي الزبيب ونقوم بتقسيم العجينة على شكل كور صغيرة، ثم نقوم بفرد هذه الكور حتى تصبح كدوائر البسكويت ونضعها في صينية مدهونة ونضعها بالفرن. طريقة عمل بسكويت الشوفان: المكونات:طريقة التحضير:بسكويت الشوفان والزبيب: المكوناتطريقة التحضير:

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