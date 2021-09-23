طريقة عمل لانشون الدجاج البيتي أحلى من الجاهز مش هتشتروه من بره تاني

لانشون الدجاج البيتي ، يعد لانشون الدجاج من ألذ وأشهى الأكلات التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه من السندويشات التي يتناولونها الأطفال في المدارس، وعلى وجبة الفطور والعشاء أيضاً، حيث يعد وجبة خفيفة جداً، كما يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من محلات البقالة، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره في المنزل بطريقة صحية ومضمونة وسهلة وشهية حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل بكل سهولة وبألذ الوصفات، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل لانشون الدجاج البيتي بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات لانشون الدجاج البيتي

يتكون لانشون الدجاج البيتي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

مكعب مرق دجاج.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الببريكا.

نصف كوب من الزيتون الأخضر المخلي.

2 بياض بيض.

2 جبنة مثلثات.

ربع كوب من زيت الذرة.

ملعقتين كبار من النشا.

3 حبات فلفل ألوان مقطع شرائح ومشوح بالزيت على نار هادئة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على لانشون الدجاج البيتي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر الكبة، ثم نضيف إليها قطع الدجاج، ثم نفرمه ناعم.

ثم نضيف إليها الملح والببريكا ومرق الدجاج والثوم البودر والبصل البودر وبياض البيض والجبنة المثلثات، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نحضر كوب ونضيف إليه النشا وزيت الذرة، ثم نخلطهم جيداً.

بعد ذلك نضيف خليط النشا والزيت إلى الكبة، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نفرد ورقتين من الفويل ونضع فوقهم طبقة من الاسترتش، ثم نضع فوقه مقدار 4 ملاعق كبيرة من خليط اللانشون، ثم نضع بداخله شرائح الفلفل الألوان والزيتون.

ثم نلف الاسترتش رول ونغلقه جيداً من الأطراف .

بعد ذلك نلفه بالفويل رول ونغلقه جيداً من الأطراف.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع صينية عميقة على نار هادئة، ثم نضيف إليها ماء ساخن، ثم نضع فيها اللانشون ونغطيها بفويل، ثم نتركه لمدة نصف ساعة تقريباً مع التقليب من وقت لآخر.

بعد ذلك نرفعه من على النار ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم نخرجه من الثلاجة ونقطعه شرائح.

ثم نقدم لانشون الدجاج البيتي في طبق التقديم مع العيش الفينو ومخلل اللفت والخيار.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح لانشون الدجاج البيتي

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح لانشون الدجاج، وهي كالآتي: